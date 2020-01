Per risparmiare sulle bollette del gas è necessario prestare la massima attenzione alla tariffa attivata. Chi è ancora nel mercato tutelato non ha la possibilità di controllare i costi del gas naturale e l’importo delle bollette sarà, quindi, legato all’andamento dei prezzi del regime di Maggior Tutela che vengono aggiornati, a cadenza trimestrale, da ARERA. Passando al mercato libero, invece, è possibile dare un taglio alle bollette del gas e sfruttare bonus aggiuntivi come quello del prezzo bloccato per un lungo periodo. Ecco 3 offerte per risparmiare sul gas nel 2020.

Il mercato libero dell’energia offre una lunga serie di soluzioni per risparmiare sulle bollette del gas nel 2020. Chi è ancora nel mercato tutelato non ha alcun controllo sui prezzi della materia prima, che vengono aggiornati ogni trimestre da ARERA, mentre chi passa al mercato libero può scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze.

Le offerte gas del mercato libero includono, infatti, bonus aggiuntivi come l’opzione del prezzo del gas bloccato (per 12 o 24 mesi) e la possibilità di sfruttare promozioni esclusive. Per una panoramica completa sulle migliori tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte gas che permette anche di procedere con l’attivazione online della tariffa più adatta alle proprie esigenze.

Di seguito vedremo 3 offerte per risparmiare sul gas nel 2020. Si tratta di tre offerte differenti tra loro che garantiscono vantaggi ben specifici. Per poter quantificare il costo annuale del gas per chi attiva una di queste offerte definiamo il profilo di “famiglia tipo” indicando un consumo annuo di 1400 m3.

Ricordiamo che tutte le migliori offerte gas del mercato libero sono attivabili direttamente online. Per completare la procedura di sottoscrizione è sufficiente avere a disposizione:

il codice PDR che identifica, in modo univoco, la fornitora di gas naturale; tale codice è disponibile su di una boleltta precedente

un documento di identità ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura

il codice IBAN del conto corrente per l’addebito delle fatture

un indirizzo e-mail valido ed a cui si ha l’accesso per effettuare la registrazione al sito del proprio fornitore e ricevere la bolletta in formato digitale.

Ecco le 3 offerte gas da valutare per risparmiare nel 2020.

1) E.ON Valore Mercato Gas

Per dare un taglio netto alla bolletta del gas, una delle prime soluzioni da considerare è rappresentata da E.ON Valore Mercato Gas. Si tratta, al momento, di una delle offerte più convenienti per quanto riguarda la fornitura di gas naturale nel mercato libero. Questa promozione di E.ON presenta caratteristiche molto particolari che vanno analizzate nei minimi dettagli prima di richiederne l’attivazione.

E.ON Valore Mercato Gas, infatti, non è una tariffa “a prezzo bloccato”, ovvero non prevede che il prezzo della componente materia prima gas naturale (la componente legata al consumo effettivo di gas) sia fisso per un determinato periodo di tempo. Chi sceglie quest’offerta gas di E.ON, infatti, potrà contare sul prezzo del gas praticato nel mercato all’ingrosso. Tale prezzo, estremamente contenuto, è soggetto a variazioni che il fornitore riporterà, di mese in mese, in bolletta. Le variazioni registrate dal mercato all’ingrosso dipendono da una lunga serie di fattori e possono essere sia positive che negative, a seconda dei casi.

Attualmente, in ogni caso, il prezzo molto basso del gas sul mercato all’ingrosso permette ai clienti che scelgono E.ON Valore Mercato Gas di ottenere enormi vantaggi in bolletta. Da notare, inoltre, che per sfruttare il prezzo del mercato all’ingrosso il cliente dovrà versare un contributo di 2 Euro al mese in bolletta. E.ON Valore Mercato Gas ha come punto di riferimento l’indice del TTF (Title Tranfer Facility), il prezzo all’ingrosso in Olanda, uno dei punti di riferimento del mercato del gas naturale in Europa, che viene aggiornato mensilmente.

La “famiglia tipo” che sceglie di attivare E.ON Valore Mercato Gas, considerando le condizioni tariffarie attuali, registrerà una spesa annuale per le bollette del gas pari a 940 Euro. Rispetto alle condizioni attuali del mercato tutelato, la tariffa di E.ON permette di ottenere un risparmio annuale di circa 95 Euro. Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono E.ON hanno la possibilità di ridurre ulteriormente la spesa sfruttando la promozione E.ON Porta un Amico.

Grazie a questa promozione, è possibile invitare amici e parenti ad attivare una fornitura energetica con E.ON. Per ogni fornitura attivata si otterrà un buono sconto in bolletta di 30 Euro. Per ogni cliente sono disponibili sino ad un massimo di 16 sconti all’anno per un risparmio extra massimo di 480 Euro. A rendere ancora più conveniente l’attivazione di un’offerta E.ON c’è il programma fedeltà My E.volution che mette in palio per i clienti del fornitore un gran numero di premi. Tra i bonus disponibili con questo programma ci sono delle Gift Card Chili da 30 Euro, buoni sconto in bolletta da 20 Euro e biglietti 2×1 per attrazioni di vario tipo in Italia.

E.ON Valore Mercato Gas è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito ufficiale E.ON. Successivamente, per avviare l’iter di attivazione sarà sufficiente cliccare sul tasto “Attiva offerta”.

Attiva E.ON Valore Mercato Gas

2) Next Energy Gas di Sorgenia

Tra le migliori offerte gas di gennaio 2020 troviamo anche Next Energy Gas di Sorgenia. A differenza dell’offerta vista in precedenza, questa tariffa si caratterizza per la presenza di un prezzo fisso e bloccato della materia prima gas naturale per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Chi sceglie un’offerta come quella di Sorgenia avrà la certezza che il gas naturale verrà tariffato ad un costo ben preciso per il primo anno di fornitura.

Solo al termine del periodo promozionale, Sorgenia potrà proporre al cliente un nuovo prezzo del gas. Il cliente, a questo punto, sarà libero di scegliere se accettare la modifica da parte di Sorgenia (il prezzo sarà calcolato in base all’andamento del mercato) oppure passare ad un altro fornitore, senza costi aggiuntivi e senza il pagamento di alcuna penale.

Chi sceglie Next Energy Gas di Sorgenia potrà contare sul prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1985 €/Smc. Come detto, tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. La “famiglia tipo” che sceglie Sorgenia ed attiva questa tariffa registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a circa 970 Euro con un risparmio annuale pari a circa 65 Euro.

Da notare, inoltre, che i clienti che attivano anche Next Energy Luce, tariffa monoraria di Sorgenia per l’energia elettrica (prezzo dell’elettricità pari a 0.04856 €/kWh e fisso per 12 mesi) riceveranno in regalo un bonus aggiuntivo. Attualmente, Sorgenia propone in regalo ai clienti che attivano una doppia fornitura (luce e gas) un buono Amazon da 80 Euro.

A completare i vantaggi per i clienti Sorgenia c’è la promozione Porta un amico che garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una nuova fornitura con Sorgenia. Grazie a questa promozione sarà possibile dare un netto taglio alla bolletta del gas invitando amici e parenti a Sorgenia (da notare che lo sconto di 30 Euro è riservato anche all’amico invitato che passa a Sorgenia). Con Sorgenia è possibile accumulare punti per il programma fedeltà multi-brand Payback.

Next Energy Gas di Sorgenia è attivabile direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto si potrà accedere al sito Sorgenia ed alla procedura di sottoscrizione.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

3) Energia 3.0 Light di Engie

Dopo aver visto un’offerta “non indicizzata” ed un’offerta con prezzo bloccato per un anno, analizziamo anche un altro tipo di offerta gas che, nel lungo periodo, potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Si tratta di Energia 3.0 Light di Engie, una soluzione tariffaria caratterizzata da un prezzo bloccato per 2 anni della componente materia prima gas naturale della bolletta.

Quest’offerta è l’opzione ideale per tutti gli utenti che vogliono proteggersi da un possibile incremento dei prezzi del gas nel corso del prossimo futuro. Scegliendo quest’offerta, infatti, si avrà la certezza di poter sfruttare un prezzo contenuto del gas per un lungo periodo di tempo. Engie non potrà modificare il prezzo della materia prima per i primi due anni di sottoscrizione.

La “famiglia tipo che attiva Energia 3.0 Light di Engie registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a 1028 Euro con un risparmio minimo (meno di 10 Euro all’anno) rispetto all’attuale prezzo del gas nel mercato tutelato ma con la certezza che per i successivi due anni non si registreranno incrementi nel prezzo della materia prima e, quindi, si eviteranno stangate in bolletta.

Da notare, inoltre, che chi sceglie Engie come fornitore potrà contare sulla promozione Porta un amico. Come nei casi precedenti, scegliendo quest’offerta si otterrà un buono sconto di 30 Euro in bolletta per ogni amico invitato che passerà a Engie attivando una fornitura energetica. Grazie a questa promozione sarà possibile risparmiare sino ad un massimo di 300 Euro all’anno. I buoni sconto erogati da Engie potranno essere riscattati come sconto in bolletta o in buono acquisto Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker.

L’offerta gas di Engie è attivabile direttamente online. Per avviare la procedura di sottoscrizione basta cliccare sul tasto qui di sotto e poi scegliere l’opzione “Richiedi online” direttamente dalla pagina del sito ufficiale Engie.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie