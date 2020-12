Le 5 migliori offerte gas di Gennaio 2021

I prezzi di luce e gas non sono fissi. Il costo di queste materie prime viene influenzato da molti fattori: l’andamento dei mercati energetici e del gas naturale, da ritocchi nelle spese per il trasporto e da aumenti delle tasse. Per questa ragione l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ogni 3 mesi ritocca i prezzi di luce e gas relative al mercato tutelato. Per il periodo Gennaio-Marzo 2021 gli incrementi calcolati saranno del +4,5% per i costi dell’elettricità e del +5,3% per il gas.

Per le bollette gas l’incremento delle tariffe tiene anche conto della stagionalità. Il primo trimestre dell’anno è infatti quello che comporta i maggiori costi dato che si accendono i riscaldamenti, c’è quindi un aumento della domanda di materia prima. L’ARERA nel pubblicare i nuovi dati ha anche sottolineato come questo rincaro abbia portato i prezzi ai livelli dello scorso anno.

Nel documento l’authority spiega anche che la spesa per energia e gas per le famiglie del mercato tutelato nel confronto annuale sia stata più bassa. La famiglia tipo considerata per calcolare il risparmio annuo consuma in media 2.700 kWh all’anno di energia e impegna una potenza di 3 kW, per il gas il consumo medio stimato è di 1.400 metri3 annui.

Nel periodo che va dal 1° Aprile 2020 al 31 Marzo 2021 la famiglia tipo ha risparmiato circa 55 euro per la fornitura elettrica, pagando intorno ai 488 euro nei 12 mesi. Per le bollette del gas il risparmio è stato anche maggiore, la spesa annuale del gruppo preso ad esempio è stata di 950 euro con una riduzione di 91 euro rispetto all’anno precedente.

Per evitare queste fluttuazioni continue di costi e per evitare i rincari delle bollette gli utenti possono decidere di passare alle tariffe del libero mercato. Per altro questo cambiamento dovrà essere effettuato per forza entro il 1° Gennaio 2022, questa è infatti la data fissata dal Decreto Milleproroghe per il passaggio definitivo al libero mercato.

Nel passare alle tariffe libere del gas gli utenti potranno risparmiare anche centinaia di euro. Per scegliere la migliore offerta gas del libero mercato può essere utile fare un confronto tra le tante promozioni dei gestori. Un aiuto in questa ricerca lo fornisce il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che analizza le offerte, calcola la spesa media mensile e annuale basata sui consumi del cliente e riassume le condizioni contrattuali in uno schema facile da leggere.

Il servizio è gratuito, senza impegno d’acquisto e permette agli utenti un notevole risparmio di tempo. Per poter fare una ricerca “manuale” delle offerte si dovrebbero scaricare i diversi contratti, analizzare le condizioni, capire quale potrebbero essere i costi legati ai propri consumi. Con questo strumento è sufficiente inserire una sola volta i propri dati e specificare solo poche informazioni:

numero di componenti della famiglia o di conviventi

metri quadrati dell’appartamento

abitudini di utilizzo gas (cottura, riscaldamento, acqua calda)

In base alle risposte fornite il sistema calcola il consumo annuale e fornisce una classifica delle offerte in base alla spesa stimata. In questa guida prendiamo come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone che vivono in un’abitazione di 75 mq e consideriamo un uso del gas per avere acqua calda, per cucinare e per riscaldare casa. I consumi annuali stimati sono pari a 1110 m³ e la spesa per il gas, stando alle attuali tariffe del mercato tutelato, sarebbe di 770,10 euro.

Le migliori tariffe gas di Gennaio 2021

Ecco quali sono le 5 migliori offerte gas del libero mercato che consentirebbero un risparmio a questa famiglia:

E.ON Valore Gas

Prezzo chiaro A2A

Prezzo Netto Special

NeNvenuto

Edison Web Gas

Scopriamo meglio quali sono le promozioni di questi gestori e quanto si potrebbe risparmiare con ciascuna offerta.

1. E.ON Valore Gas

La promozione di E.ON adegua il costo della materia prima a quello del mercato di riferimento del gas naturale, si tratta dunque di un’offerta indicizzata. L’attuale prezzo del gas proposto per chi sottoscrive questa tariffa è di 0,0852 euro/smc. Il gestore propone ai propri utenti la soluzione Valore Gas chiedendo il pagamento di un contributo fisso in bolletta di 2 euro al mese. La famiglia tipo potrebbe pagare per la propria fornitura gas circa 53 euro al mese, il risparmio complessivo considerando un anno di bollette sarebbe superiore a 129 euro.

I gestori del libero mercato offrono ai clienti la possibilità di arricchire le proprie offerte con diversi servizi. Con E.ON si potrà attivare gratuitamente la bolletta smart, questa opzione permette di ridurre gli sprechi di carta e l’inquinamento legato alla consegna delle fatture cartacee. Un altro servizio pensato per diminuire l’impatto ambientale dei consumi degli utenti è l’opzione Boschi, per ogni cliente che attiva questa promozione verde il gestore pianterà un albero. Il servizio ha costo di 2 euro al mese per il primo anno di fornitura.

Per attivare questa offerta si dovranno addebitare le bollette sul proprio conto corrente.

Attiva la migliore tariffa gas di E.ON »

2. Prezzo chiaro A2A

La promozione Prezzo Chiaro di A2A è un’altra offerta che consentirà di pagare il gas al prezzo all’ingrosso, questo gestore richiede come contributo fisso per questa soluzione un canone di 3,90 euro al mese. Per chi attiva questa offerta a Dicembre 2020 il primo anno di costo di questa opzione sarà azzerato, inoltre se si attiva sia la fornitura gas che luce si potrà avere anche l’energia elettrica al costo del mercato PUN.

L’attuale tariffa del gas proposta ai nuovi clienti è pari a 0,1377 euro/smc, questo porta la bolletta media della famiglia tipo a 57,48 euro al mese. In un anno un utente che passi dal mercato tutelato a questa offerta libera potrebbe risparmiare oltre 80 euro. Per attivare questa tariffa si potrà scegliere tra i seguenti metodi di pagamento: RID o bollettini postali.

Scopri Prezzo Chiaro a2a Gas »

3. Prezzo Netto Special

I clienti che scelgono questa tariffa green di Heracomm potranno contare sul prezzo delle materie prime indicizzato ai costi del TTF, il mercato del gas naturale olandese. Le nuove promozioni del gestore includono un pacchetto Natura che mira a ridurre l’impatto ambientale delle forniture di luce e gas, tra le misure adottate c’è la domiciliazione dei pagamenti e l’invio di bolletta smart per ridurre le emissioni legate alla consegna della fattura.

Non sono previsti costi di attivazione del servizio e si potrà gestire la propria offerta tramite l’app My Hera. Inclusi nell’offerta ci sono anche dei servizi di monitoraggio dei consumi come il Fast Check Up e il Diario dei consumi, sono strumenti che registrano l’uso di energia e gas e aiutano a capire come ridurre i consumi in modo intelligente.

Heracomm premia i nuovi clienti con un bonus di benvenuto pari a 30 euro, chi attiva sia la fornitura luce che quella gas potrà raddoppiare il premio.

Attiva Prezzo Netto Special Gas »

4. NeNvenuto

Chi sceglie NeN potrà dire addio a bollette ballerine e conguagli, la soluzione adottata da questo nuovo fornitore è una fattura fissa calcolata sulla stima dei consumi annui della famiglia. Per passare a NeN è necessario fornire un documento di identità e l’ultima bolletta gas o luce e le sue tariffe sono senza vincoli. I metodi di pagamento accettati da NeN sono carta di credito o debito e domiciliazione su conto corrente.

Il prezzo del gas applicato al momento da questo fornitore è pari a 0,1880 euro/smc. Se si attiva l’offerta con SOStariffe.it si potrà avere uno sconto di 48 euro . La famiglia tipo presa ad esempio pagherà quindi 59,70 euro al mese e potrà risparmiare più di 53 euro in un anno.

Scopri NeNvenuto e approfitta dello sconto con SOStariffe.it »

5. Edison Web Gas

La tariffa consigliata questo mese dagli esperti del nostro sito è Edison Web Gas, questo piano gas propone un costo della materia prima di 0,1500 euro/smc ed è un’offerta a prezzo bloccato per un anno. Scegliendo questa soluzione invece delle tariffe del mercato tutelato la famiglia tipo potrà risparmiare in un anno 41 euro e potrà anche contare sul servizio di assistenza Prontissimo Casa. Il gestore infatti offre ai clienti che attivano Web Gas un supporto in caso di guasti o malfunzionamenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il servizio Prontissimo Casa conta una rete nazionale di migliaia di artigiani e professionisti che interverranno in caso di necessità.

Per attivare la promozione di Edison non sono richiesti contributi iniziali, né il versamento di un deposito cauzionale. L’unico metodo di pagamento accettato per questa offerta è il RID. Gli utenti con un contratto Edison attivo possono partecipare al programma a premi Edison Ville, una lotteria che permetterà di vincere bonus e prodotti. C’è anche il piano Porta un amico in Edison con cui si possono ottenere dei bonus di 30 euro per ogni cliente presentato al gestore.

Attiva in pochi minuti Web Gas »