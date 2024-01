Quali sono le migliori offerte telefonia mobile che si possano attivare in questi primi giorni dell’anno? Se state pensando di cambiare operatore, molto dipende dalle vostre abitudini di consumo. Non bisogna infatti solo guardare il costo mensile ma anche ad altri fattori come il contributo per l’attivazione, la qualità della rete dell’operatore e la copertura e i servizi inclusi nel piano.

Per confrontare le migliori offerte telefonia mobile potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete una descrizione dettagliata delle promozioni più convenienti per le vostre esigenze. Potrete poi attivare quella preferite direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Migliori offerte telefonia mobile di gennaio 2024

Le offerte più convenienti per chi cambia operatore Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese 2 EVO Essential di CoopVoce minuti illimitati e 200 SMS + 3 GB in 4G 4,90 €/mese 3 Super Mobile Smart di Optima Italia minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,95 €/mese 4 Spusu 100 2000 minuti e 500 SMS + 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,98 €/mese per sempre 5 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese 6 Promo Flash Back 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 7 Kena 5,99 100GB Promo Top minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 50 GB al mese per 12 mesi 5,99 €/mese 8 ho. 5,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 9 Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese 10 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 7,99 €/mese per sempre 11 TIM Power Supreme Easy minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese

Tra le migliori offerte telefonia mobile ci sono proposte per tutti i gusti. A meno di 8 euro al mese potete trovare anche offerte 5G per navigare alla massima velocità (se avete uno smartphone compatibile) o con fino a 150 GB inclusi. A gennaio potete quindi scegliere tra:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,23 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. L’operatore non prevede un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

Attiva Super 20 di PosteMobile »

2. EVO Essential di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

3 GB in 4G disponibili anche per navigare in roaming in Ue

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro acquistandola online. La spedizione della SIM è gratuita e potete richiedere online un’eSIM.

Attiva Evo Essential di CoopVoce »

3. Super Mobile Smart di Optima Italia

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

1 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. L’operatore non prevede un contributo per l’attivazione. La SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La spedizione è gratuita.

Attiva Super Mobile Smart di Optima »

4. Spusu 100

2000 minuti e 500 SMS

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 200 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza 6,32 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Senza costi aggiuntivi potete richieder online un’eSIM o cambiare offerta in qualsiasi momento.

Confronta le offerte di Spusu »

5. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB per navigare in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per chi richiede la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da tutti gli operatori entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO o di 5 euro per i clienti di Vodafone.

Attiva Smart Reward di 1Mobile »

6. Promo Flash Back 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

120 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Fino al 31/1/24 con la Promo Flash Back è inclusa una ricarica omaggio. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Promo Flash Back 5,99 »

7. Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 50 GB in più al mese per 12 mesi

6,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva l’offerta di Kena Mobile »

8. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese più una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con ho. o richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Se volete aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download si può attivare ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. L’opzione è inclusa in ho+ insieme ad altri vantaggi a come sconti e promozioni a 1,99 euro al mese.

Attiva ho, 5,99 »

9. Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore non prevede un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro mentre la spedizione è gratuita e verrà completata entro un massimo di 5 giorni lavorativi. In negozio è possibile richiedere un’eSIM sempre a 10 euro. Per l’attivazione della tariffa si può effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).

Attiva Fastweb Mobile »

A Fastweb Mobile potete anche associare l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,95 euro al mese per 20 rate e pagare con un finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione. Abbianando alla SIM uno smartphone a rate avrete inclusi 300 GB allo stesso prezzo. Potrete ritirare il vostro telefono in negozio.

10. Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere online un’eSIM a 9,99 euro.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

A tutte le offerte di Iliad potete abbinare anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 40,84 euro al mese per 20 rate e pagare con un finanziamento Younited (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Per ricevere una rateizzazione più conveniente dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti si può dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o MacBook per ricevere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro. La spedizione è gratuita.

11. TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta di TIM costa 7,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano alla promozione almeno 3 SIM il prezzo è azzerato entro il 27/1/24.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

A qualsiasi offerta di TIM potete aggiungere anche iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 31 euro al mese per 30 rate e pagare con un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Non sono accettate carte prepagate o emesse all’estero. Con TIM Rivaluta Smartphone potete invece dare in permuta un vecchio cellulare per acquistare iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate. La spedizione è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in negozio.

I clienti di TIM per il mobile hanno poi uno sconto di 6 euro al mese sull’offerta Internet Casa dell’operatore:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTT (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per chi ha una SIM con offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 27/1/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA