Scopri l'offerta Vodafone TV con NOW TV per avere in un solo pacchetto una connessione fino a 2,5 Gbps in FTTH e la visione di Serie A, Champions League, Europa League e Conference League

NOW TV è l’app che vi permette di accedere a tutti i contenuti di Sky senza abbonarvi alla pay TV. Il servizio è anche disponibile in abbinamento alle offerte Internet Casa di Vodafone per avere il meglio dello sport nazionale ed estero insieme a una connessione in fibra alla massima velocità. Al momento nella promozione dell’operatore in rosso non è incluso anche DAZN ma potete attivare l’app di Perform separatamente e poi accedervi tramite il TV box di Vodafone.

Vodafone TV e NOW TV Sport: come attivarla, costi e programmazione di gennaio 2024

Vodafone TV e NOW Sport

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

buono Amazon da 100 euro fino al 18/1/24 Offerta TV Serie A (3 partite per giornata) e tutta la Serie B e Serie C

Champions League, Europa League e Conference League

le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

Formula 1, MotoGP, tennis, rugby e golf Costo mensile 39,90 €/mese Attivazione 9,99 €

Vodafone per la rete fissa propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) con l’integrazione della tecnologia GPON in tutte le principali città italiane. In alternativa potete attivare un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone)

buono Amazon da 100 euro entro il 18/1/24

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Per accedere alla fibra con prezzo scontato potete attivare per cellulare l’offerta Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. È incluso anche un mese di Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi, che poi si disattiva in automatico. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. I clienti di Vodafone per mobile e fissa possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Si può pagare con domiciliazione in bolletta oppure addebito su carta di credito, borsellino e conto corrente.

L’offerta Vodafone TV e NOW TV al costo 30,90 euro al mese vi permette di associare alla fibra il Pass Sport per la visione anche su dispositivi mobili (smartphone e tablet) di:

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

tutta la Serie C NOW

Europa League

Conference League

tutte le partite di Euro 2024

le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Nell’offerta Vodafone TV e NOW TV è anche incluso un TV Box compatibile con 4K e il nuovo digitale terrestre DVB T2 e di accedere anche ad altre app popolari come CHILI, Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+ e moltre altre. Con l’Area Kids potete creare fino a 10 profili di sicurezza personalizzati per i più piccoli e impostare un limite di orario per bloccare la visione quando arriva l’ora di dormire. È previsto un contributo per l’attivazione della TV di 9,99 euro una tantum.

Il pass Sport di NOW TV costa 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Per avere l’opzione Premium inclusa con la possibilità di visione in contemporanea su 2 dispositivi, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1, il prezzo è invece di 19,99 euro al mese o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Ad ogni abbonamento è possibile associare fino a 6 dispositivi ed è prevista la funzione per il download per una visione offline.

Attiva il Pass Sport »

L’offerta di DAZN

Le offerte di DAZN Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 34,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 49,99 €/mese

DAZN non è incluso nell’offerta Vodafone TV e NOW TV e permette di vedere i seguenti contenuti:

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Eurosport 1 e 2 HD con tennis, ciclismo e sport invernali

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Potete scegliere tra diverse forme di abbonamento:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è di 34,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdetta con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 359 euro in un’unica soluzione. Attivandolo spenderete quindi 29,91 euro al mese (132,88 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 119 euro euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 49,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 59,99 euro al mese con possibilità di disdetta con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 539 euro in un’unica soluzione. Attivandolo spenderete quindi 44,91 euro al mese (180,88 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 179 euro al mese per 3 mesi.

Scopri le offerte di DAZN »

Se avete un decoder Tivùsat o un abbonamento a Sky potete attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere al costo di 7,50 euro al mese rispettivamente 7 partite su 10 per giornata di Serie A sul canale 214 oppure tutti gli incontri della giornata. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“. L’app è compatibile anche con altri dispositivi come smart TV, Amazon Fire Stick, Apple TV, console per videogiochi, smartphone e tablet (iOS e Android) e Amazon Fire tablet.

