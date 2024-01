Nella giornata di oggi, il Gruppo Vodafone ha annunciato l'avvio di una partnership strategica con Microsoft , azienda leader del settore tech. Questa partnership si concentrerà sullo sviluppo di servizi IoT , cloud e sulla sempre più importante intelligenza artificiale , destinata a diventare un riferimento fondamentale per la società nel corso dei prossimi anni. Vediamo i dettagli completi in merito all'annuncio.

La nuova partnership tra Vodafone Group e Microsoft è ufficiale e avrà una durata decennale. Si tratta di un accordo molto importante che va a coprire diversi settori, con l’obiettivo di realizzare piattaforme digitali su scala da offrire a oltre 300 milioni di aziende, sia del settore pubblico che del settore privato, in tutta Europa e in Africa.

L’intelligenza artificiale al centro della partnership tra Vodafone e Microsoft

Vodafone collaborerà con Microsoft su vari progetti, grazie a una partnership di durata decennale. Il focus principale della collaborazione è rappresentato dall’intelligenza artificiale generativa sviluppata da Microsoft che sarà utilizzata da Vodafone per il potenziamento della sua piattaforma IoT. Si tratta di un accordo strategico di grande rilevanza per entrambe le aziende.

In questo modo, infatti, l’azienda leader del settore delle telecomunicazioni potrà offrire nuovi servizi digitali e finanziari per la sua clientela business, con una particolare attenzione alle PMI in Europa e in Africa. Da notare che, sfruttando l’infrastruttura di Microsoft Azure, Vodafone punta a modernizzare i suoi data center, accelerando la trasformazione dei suoi servizi con un focus, sempre più marcato, sul cloud.

Come parte della partnership appena annunciata, Vodafone prevede di investire 1,5 miliardi di dollari, nel corso dei prossimi dieci anni, per servizi cloud e IA. Da notare, inoltre, che Microsoft utilizzerà i servizi di connettività di Vodafone, sia per la telefonia fissa che per quella mobile. Dal prossimo mese di aprile 2024, inoltre, Vodafone completerà lo scorporo della piattaforma di connettività IoT che riceverà investimenti da parte di Microsoft.

Le parole dei protagonisti

Margherita Della Valle, CEO di Vodafone Group, sottolinea: “Oggi Vodafone assume un impegno coraggioso per il futuro digitale dell’Europa e dell’Africa. Questa partnership strategica unica con Microsoft accelererà la trasformazione digitale della nostra clientela business, in particolare le piccole e medie imprese, e migliorerà la qualità della customer experience per i consumatori”.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, aggiunge: “Questa nuova generazione di IA aprirà nuove opportunità per ogni organizzazione e ogni industria nel mondo. Siamo lieti di applicare insieme a Vodafone le più recenti tecnologie di cloud e intelligenza artificiale per migliorare la customer experience di centinaia di milioni di persone e di aziende in Africa e in Europa, per costruire nuovi prodotti e servizi e per accelerare la transizione del gruppo verso il cloud”

