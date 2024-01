Fine Maggior Tutela gas nell’incertezza per un errore di trascrizione nella data di scadenza ufficiale. Il “giallo” della svista in Gazzetta Ufficiale e i passi da compiere per scegliere un’offerta gas vantaggiosa nel Mercato Libero a gennaio 2024.

Fine Maggior Tutela gas a ostacoli anche per colpa di un’errata copiatura di una data in Gazzetta Ufficiale. Nel già complesso passaggio dal regime dei prezzi calmierati del metano al Mercato Libero, i 3,5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili” interessati dalla transizione hanno anche dovuto fare i conti con un’inesattezza che ha generato non poca incertezza sulla data di scadenza ufficiale della Tutela gas a gennaio 2024.

Prima di addentrarci in questo “giallo” tra fine e inizio anno, ricordiamo che il passaggio al Mercato Libero della propria fornitura metano è un’operazione gratuita, che non richiede alcuna interruzione nell’erogazione del servizio e non prevede alcun intervento tecnico sul contatore.

I consumatori che siano a caccia di offerte gas convenienti in regime di libera concorrenza possono avviare un confronto delle migliori soluzioni proposte dai gestori energetici a gennaio 2024 grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

La comparazione è gratuita e intuitiva: basta inserire una stima del proprio fabbisogno annuo di metano (il dato è consultabile in una bolletta recente, nella sezione Consumi) per vedersi restituita una classifica delle offerte più vantaggiose “parametrate” a quel determinato consumo.

Per coloro che non avessero a portata di mano una fattura gas, è possibile stimare il proprio consumo annuo di metano impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili cliccando sul widget di seguito:

Per quali scopi utilizzi il gas? Acqua calda Cottura Riscaldamento

Tutela gas: la “svista” sulla data di scadenza a Gennaio 2024

Come si legge in un articolo di SkyTG24, ci sarebbe un errore di battitura dietro al “giallo” che ha avvolto la scadenza ufficiale della Maggior Tutela gas a gennaio 2024.

In Gazzetta Ufficiale (la pubblicazione dello Stato che riporta le leggi e i testi normativi italiani) è infatti riportata la data del 10 gennaio 2024 come giorno di “addio” al Mercato Tutelato gas. Tuttavia, secondo alcune fonti contattate dalla testata all-news di Sky, tale scadenza non sarebbe stata voluta. Al contrario, essa sarebbe il risultato di una “svista” nella trascrizione della data originariamente fissata per la fine Tutela gas, ovvero il 1° gennaio 2024. In pratica, l’errore di copiatura sarebbe stato questo: aver fatto diventare uno zero il simbolo del grado posto a fianco del numero 1.

Questa inesattezza nella trascrizione ha generato non poca confusione tra i 3,5 milioni di clienti domestici interessati dalla transizione alla libera concorrenza: mentre, dunque, la scadenza per legge era fissata al 10 gennaio 2024, i siti internet dei principali gestori energetici italiani riportavano come data ultima per la fine Tutela il 31 dicembre 2023, di fatto anticipando la deadline ufficiale. Un disallineamento di date che ha sollevato numerosi dubbi tra i consumatori sul tempo a loro disposizione per dire addio alla Tutela gas.

Tutela gas: cosa fare per passare al Mercato Libero a Gennaio 2024

TARIFFA NEL MERCATO LIBERO COME FUNZIONA E VANTAGGI MIGLIOR PREZZO A GENNAIO 2024 Tariffa gas a prezzo indicizzato Il costo gas segue l’andamento del mercato all’ingrosso, in base all’indice PSV , con aggiornamenti mensili

Quando il prezzo del PSV è in discesa, si alleggeriscono anche le bollette del gas 0,38487 €/Smc (indice PSV senza alcuna maggiorazione) Tariffa gas a prezzo bloccato Il prezzo del gas è fisso per un determinato periodo di tempo ( almeno 12 mesi )

per un determinato periodo di tempo ( ) Il prezzo del gas è al riparo da eventuali oscillazioni del mercato all’ingrosso 0,5985 €/Smc

Ora, però, che la Tutela gas è a tutti gli effetti realtà, ecco un focus del team di SOStariffe.it con tutto quello che c’è da sapere su questa procedura a gennaio 2024.

Innanzitutto, un chiarimento: la fine della Tutela gas riguarda solo i clienti domestici “non vulnerabili”, che sono tutti coloro che non rientrano nella categoria degli utenti “vulnerabili”.

I requisiti per essere considerati clienti “vulnerabili” sono i seguenti:

aver compiuto 75 anni ;

; percepire il bonus sociale gas ;

; avere una disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; avere un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Per i clienti “vulnerabili”, la Tutela gas continuerà a funzionare tramite il servizio di Tutela della Vulnerabilità, mentre per tutti gli altri le tariffe statali sono definitivamente cessate.

Le famiglie interessate a gennaio 2024 dal passaggio al Mercato Libero hanno tre opzioni tra cui scegliere:

restare con l’attuale gestore gas, attivando però l’offerta metano sul Mercato Libero più vantaggiosa proposta dal venditore stesso;

sottoscrivere un’offerta gas di un qualsiasi gestore energetico del Mercato Libero;

non procedere ad alcuna scelta: in questo caso, la fornitura metano continua ad essere erogata dal proprio gestore gas applicando condizioni economiche e contrattuali simili a quelle delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile.

Anche coloro che abbiano “scelto di non scegliere” e si trovino applicate le offerte PLACET, possono comunque scegliere un’altra offerta gas in qualsiasi momento. Come fare a orientarsi tra le numerose offerte disponibili a gennaio 2024?

Dopo aver setacciato le offerte gas con il comparatore di SOStariffe.it e aver individuato quella più vantaggiosa per la propria “fame” di metano, è possibile accedere direttamente al sito del gestore scelto e seguire la procedura guidata per l’attivazione della fornitura.

Il procedimento è semplice e intuitivo e richiede solo pochi passaggi. In questa fase è però importante tenere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’ intestatario della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale);

(il nome, il cognome e il codice fiscale); i dati della fornitura (il codice PDR , che si trova in una bolletta recente);

, che si trova in una bolletta recente); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

Ricordiamo, infine, che la fine Tutela luce scatterà il 1° luglio 2024. Anche nel caso della fornitura di energia elettrica, il passaggio al Mercato Libero sarà graduale, grazie all’attivazione del Servizio a Tutele Graduali, il regime transitorio che durerà fino al 2027.

