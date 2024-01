Scopri come avere iPhone 15 TIM pagandolo a rate senza anticipo e a prezzo scontato con finanziamento TIMFin a tasso zero . Hai tempo fino a febbraio

TIM dal 15 gennaio ha scelto di rivedere al ribasso i prezzi per alcuni modelli di smartphone. Questo è il momento ideale se avete il sogno di mettervi in tasca il nuovo iPhone 15, dato che oggi potete acquistarlo a rate senza anticipo con uno sconto di 2 euro al mese rispetto al prezzo solitamente previsto dalle offerte smartphone incluso dell’operatore.

iPhone 15 TIM a prezzo scontato a gennaio 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 31 €/mese per 30 rate o da 7 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone

per 30 rate o da per 30 rate con 930 € in totale 979 € iPhone 15 Plus a partire da 36 €/mese senza interessi

senza interessi 1.080 € in totale 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 40 €/mese per 30 rate o da 16 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone

per 30 rate o da per 30 rate con 1.200 € in totale 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 48 €/mese per 30 rate

per 30 rate 1.440 € in totale 1.489 €

Con TIM fino al 4/2/24, salvo proroghe, potete acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo e a prezzo scontato. Per poter avere il più recente modello di Apple a partire da 31 euro al mese per 30 rate si dovrà scegliere il pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito o debito. L’operatore non accetta invece carta prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono invece addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratuita e riceverete il telefono direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. Per alcuni modelli è previsto anche ol ritiro in negozio.

Con TIM Rivaluta Smartphone potete poi dare in permuta un vecchio cellulare per avere uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo telefono. Con questo servizio, ad esempio, potrete avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate.

Altri smartphone a prezzo scontato

La nuova promozione di TIM non riguarda comunque solo iPhone 15 ma anche diversi smartphone Android come:

ZTE Blade A33s a 2 euro al mes e (sconto del 40%)

a e (sconto del 40%) Xiaomi Redmi 13C a partire da 2 euro al mese (sconto del 65%)

a partire da (sconto del 65%) Motorola Moto e13 a 3 euro al mese (sconto del 31%)

a (sconto del 31%) ZTE Blade V50 Design 5G a 3 euro al mese

a TCL 40 NXTPAPER 5G a partire da 4 euro al mese (sconto del 40%)

a partire da (sconto del 40%) Samsung Galaxy A14 5G a 6 euro al mese (sconto del 33%)

a (sconto del 33%) Realme 11 5G a partire da 6 euro al mese (sconto del 40%)

a partire da (sconto del 40%) Xiaomi Redmi Note 13 5G a 6 euro al mese (sconto del 40%)

a (sconto del 40%) Oppo A79 5G a 7 euro al mese (sconto del 30%)

a (sconto del 30%) Samsung Galaxy A34 5G a partire da 11 euro al mese (sconto del 30%)

Dal 17/1/24 saranno disponibili anche:

Honor 90 Lite 5G a partire da 7 euro al mese (sconto del 30%)

a partire da (sconto del 30%) Samsung Galaxy A25 a partire da 7 euro al mese (sconto del 34%)

a partire da (sconto del 34%) Samsung Galaxy S23 FE a partire da 17 euro al mese (sconto del 29%)

a partire da (sconto del 29%) Samsung Galaxy A05s a 5 euro al mese

Dal 29/1/24 saranno disponibili invece:

Xiaomi Redmi Note 13 4G a 5 euro al mese

a Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a partire da 7 euro al mese

Le migliori offerte di TIM a cui abbinare uno smartphone a rate a gennaio 2024

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Potete abbinare iPhone 15 a rate o qualsiasi altro telefono a tutte le offerte di telefonia mobile di TIM. Non solo, a breve verrà lanciata una nuova offerta ad hoc con minuti illimitati e 200 SMS insieme a un non meglio specificato quantitativo di traffico dati e uno smartphone 5G incluso a partire da 6,99 euro al mese. Con questa particolare offerta, riservata a chi richiede la portabilità gratutia del numero a TIM, verranno proposti:

ZTE Blade A33s a zero euro

a zero euro Xiaomi Redmi 13C a zero euro

a zero euro ZTE Blade V50 Design 5G a 1 euro al mese

a 1 euro al mese Honor 90 Lite 5G a 5 euro al mese

Nell’attesa dell’arrivo dell’offerta dedicata potete scegliere tra le tante promozioni di TIM oggi disponibili. In negozio potete poi richiedere un’eSIM al costo di 10 euro e attivare poi la vostra offerta effettuando la verifica dell’identità tramite SPID. Per confrontare le offerte di TIM con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni necessarie per selezionare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla online con la massima comodità cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può acquistarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce o PosteMobile e altri.

Attiva qui TIM Iron »

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può acquistarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce o PosteMobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può acquistarla chi richiede la portabilità del numero da ho. Mobile.

Attiva TIM Wonder »

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può acquistarla chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate alla promozione almeno 3 SIM entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps in download con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può acquistarla chi ha meno di 25 anni. È poi possibile personalizzarla acquistando le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps in download con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Il prezzo diventa di 16,99 euro al mese scegliendo il pagamento su credito residuo.

Attiva TIM 5G Power Smart

I clienti mobile con attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese possono poi usufruire di uno sconto di 6 euro al mese sull’offerta Internet Casa di TIM:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate per 24 mesi (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per i già clienti mobile, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola entro il 27/1/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA