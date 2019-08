Le 10 migliori offerte gas di agosto 2019

Il mercato libero dell’energia propone, ad agosto 2019, un buon numero di offerte gas che garantiscono alle famiglie italiane la possibilità di ridurre drasticamente i costi della bolletta e, quindi, risparmiare cifre anche molto significative. Per avere un’idea sulle migliori tariffe disponibili in queste settimane di agosto è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte gas ed inserire il proprio profilo di consumo (facilmente stimabile tramite un apposito tool).

Con la comparazione online sarà facile individuare le migliori tariffe gas del mese, con informazioni precise in merito al risparmio ottenuto rispetto ai prezzi del mercato tutelato (la maggior parte delle tariffe del mercato libero risulta più conveniente delle tariffe del mercato tutelato) e i vari bonus aggiuntivi che i fornitori mettono a disposizione dei nuovi clienti per convincerli ad attivare una nuova fornitura energetica.

Per quantificare il risparmio ottenibile con le offerte del mercato libero fissiamo un profilo di “cliente tipo” che si caratterizza per un consumo annuo di 1410 m3. Tale valore è il valore di consumo “tipico” di una famiglia di tre persone che utilizza il gas naturale per cucinare, per l’acqua calda ed il riscaldamento di un appartamento da 100 metri quadrati. Si tratta, quindi, di un profilo “standard” che può rappresentare i consumi tipici di un gran numero di famiglie italiane.

Chiaramente, incrementando il consumo annuo di gas i margini di risparmio andranno ad aumentare. Il “cliente tipo” indicato in precedenza può risparmiare, attivando la miglior offerta del mercato, quasi 150 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato. Ipotizzando un consumo annuo di 2100 m3, ad esempio, il risparmio annuale crescerà sino ad oltre 225 Euro.

Ricordiamo, inoltre, che le offerte del mercato libero non presentano costi di attivazione e possono essere attivate online, in modo semplice e sicuro. Tutto il procedimento di trasferimento della fornitura verrà gestito dal distributore e l’utente non dovrà fare praticamente nulla. Da notare che non è necessario cambiare il contatore e non sono previste interruzioni della fornitura.

Per risparmiare anche sulla bolletta dell’energia elettrica è possibile dare un’occhiata anche alle migliori offerte luce del momento che permettono di incrementare, ulteriormente, il risparmio annuale per una famiglia.

Ecco, invece, quali sono le 10 migliori offerte gas di agosto 2019. Cliccando sui box che trovate qui di sotto sarà possibile procedere anche con l’attivazione online della tariffa che si desidera attivare. Prima di procedere con la sottoscrizione è importante assicurarsi di avere a disposizione i dati della fornitura (indirizzo e codice PDR recuperabile tramite una precedente bolletta), i dati dell’intestatario della fornitura e un codice IBAN, richiesto nella maggior parte dei casi per il pagamento con addebito automatico.

Ecco, quindi, le migliori tariffe per dare un taglio alla bolletta del gas passando al mercato libero dell’energia.

1) Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm

Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm è una delle migliori offerte gas del mese di agosto. La tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1655 €/smc ;

; bonus di benvenuto di 30 Euro (lo sconto sarà applicato alla prima bolletta);

il “cliente tipo” che attiva quest’offerta spende 930 Euro all’anno per il gas e può ottenere un risparmio annuale di circa 148 Euro rispetto al mercato tutelato;

Attiva Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HeraComm

2) Gas Prezzo Fisso di wekiwi

Un’altra ottima offerta gas di agosto 2019 arriva da wekiwi che propone Gas Prezzo Fisso. Questa soluzione tariffaria abbina i vantaggi correlati alla possibilità di sfruttare un prezzo contenuto per il gas naturale alla comodità di poter contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi. Ecco i dettagli:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1799 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” che attiva quest’offerta spende 967 Euro all’anno per il gas ed avrà la possibilità di sfruttare un risparmio annuale, rispetto al mercato tutelato, pari a circa 111 Euro;

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

3) Next Energy Gas di Sorgenia

Next Energy Gas di Sorgenia è una delle offerte gas più interessati del mese di agosto. Questa soluzione presenta un prezzo della materia prima molto basso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. A completare i vantaggi per il cliente, inoltre, troviamo diversi bonus aggiuntivi.

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2200 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” che attiva quest’offerta spende 993 Euro all’anno per il gas e potrà risparmiare oltre 85 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

per i nuovi clienti Sorgenia offre in regalo 1800 punti per il programma Italo Più che offre la possibilità di ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno (con questi punti è possibile acquistare un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma oppure Bologna – Firenze);

che offre la possibilità di ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno (con questi punti è possibile acquistare un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma oppure Bologna – Firenze); per chi attiva anche un’offerta luce con Sorgenia, l’operatore propone in regalo un buono Amazon da 50 Euro;

i clienti che passano a Sorgenia possono sfruttare la promozione “Porta un amico” per ottenere uno sconto di 30 Euro in bolletta per ogni amico invitato che passa a Sorgenia;

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

4) E.ON Gas Click

Tra le tariffe gas più interessati di agosto 2019 segnaliamo anche E.ON Gas Click. Ecco i dettagli della nuova tariffa di E.ON:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1940 €/smc ;

; prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” che attiva quest’offerta spende 993 Euro ed ottiene un risparmio annuale di 85 Euro rispetto al mercato tutelato;

con la promozione E.ON Porta un Amico è possibile ottenere uno sconto di 30 Euro in bolletta per ogni amico invitato che passa ad E.ON;

Attiva E.ON Gas Click

5) ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola

Anche Iberdrola propone una tariffa molto interessante per il gas naturale per il mese di agosto 2019. L’offerta si chiama ECOCLICK Extra Gas e presenta un prezzo del gas bloccato per un anno oltre ad uno sconto extra del 50% per i primi due mesi. Ecco i dettagli:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2300 €/smc; per i primi due mesi è previsto uno sconto extra del 50% sul prezzo del gas;

per i primi due mesi è previsto uno sul prezzo del gas; prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” paga all’incirca 1000 Euro all’anno di gas naturale scegliendo quest’offerta ottenendo un risparmio prossimo agli 80 Euro rispetto al mercato tutelato;

Attiva ECOCLICK EXTRA Gas di Iberdrola

6) Energia 3.0 Light di Engie

Energia 3.0 Light di Engie è una delle offerte gas più interessati del mese di agosto 2019. A differenza della maggior parte delle altre tariffe gas, infatti, questa soluzione presenta un prezzo bloccato per 24 mesi per la materia prima gas naturale garantendo un importante livello di protezione contro i futuri rincari del mercato energetico italiano. Ecco i dettagli dell’offerta:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2265 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 24 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” che attiva l’offerta di Engie pagherà circa 1025 Euro all’anno di gas con un risparmio di più di 50 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

7) E-Light Gas di Enel

Tra le migliori offerte gas di agosto 2019 segnaliamo anche E-Light di Enel Energia. Ecco i dettagli:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2300 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” paga all’incirca 1044 Euro all’anno di gas naturale e potrà sfruttare un risparmio annuale di circa 50 Euro;

per chi attiva quest’offerta c’è la possibilità di iscriversi al programma fedeltà EnelpremiaWOW che garantisce tanti vantaggi aggiuntivi per i clienti;

Attiva E-Light Gas di Enel

8) Gas Web di Illumia

Per dare un taglio alla bolletta del gas è possibile scegliere anche Gas Web di Illumia. Ecco i dettagli di quest’offerta:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1700 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” paga all’incirca 1044 Euro all’anno di gas naturale, ottenendo un risparmio annuale di circa 20 Euro;

Attiva Gas Web di Illumia

9) Link Basic Gas di Eni Gas e Luce

Eni Gas e Luce propone per il mese di agosto 2019 la tariffa Link Basic Gas. Ecco i dettagli:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2430 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

il “cliente tipo” paga all’incirca 1070 Euro all’anno di gas naturale risparmiando poco meno di 10 Euro rispetto al mercato tutelato;

chi attiva quest’offerta riceverà in regalo l’Amazon Echo Dot, lo smart speaker che integra l’assistente vocale Alexa di Amazon; ilvalore commerciale dell’Echo Dot è di ben 59,99 Euro;

Attiva Link Basic Gas di Eni Gas e Luce

10) Web Gas di Edison

Tra le offerte gas del mese di agosto 2019 includiamo anche Web Gas di Edison. Ecco i dettagli di quest’offerta:

prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,2490 €/smc;

prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione;

Attiva Web Gas di Edison