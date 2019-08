Carta Revolut, come funziona, costi, a chi conviene: la recensione di SosTariffe.it

Carta Revolut è una “carta-conto” che utilizza il circuito Mastercard. Si tratta di uno strumento che, in questi ultimi tempi, sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti che vogliono gestire in modo “smart” le proprie risorse economiche.

Revolut è un’opzione interessante per chi cerca una prepagata con cui fare acquisti , prelevare denaro, ma anche disporre di un conto corrente gestibile completamente online.

Per i suoi clienti, Carta Revolut mette a disposizione una lunga serie di servizi extra che, in molti casi, rappresentano il vero punto di forza dell’intera offerta dell’istituto.

Il trasferimento di denaro e la possibilità di prelevare contanti sono sicuramente tra le funzioni più interessanti di Revolut. I clienti con esigenze particolari, inoltre, hanno la possibilità di optare per le soluzioni Premium e Metal, che hanno un costo mensile.

Con questi due piani tariffari è possibile ottenere molti più servizi aggiungendo anche tutele assicurative, l’accesso a criptovalute, la possibilità di creare carte virtuali e molto altro ancora.

Apertura e gestione tutto tramite app

Chi sceglie Carta Revolut ha la possibilità di gestire, in modo completo, il proprio conto e la relativa carta di pagamento, direttamente dall’applicazione installata sul proprio smartphone.

L’applicazione di Carta Revolut è disponibile sia per smartphone Android che per iPhone e può essere scaricata tramite i relativi store (Play Store per Android ed App Store per iPhone). Dal sito ufficiale, inoltre, è possibile inserire il proprio numero di cellulare per ricevere un SMS con i link per procedere al download.

Una volta scaricata e installata l’applicazione, si potrà rapidamente entrare nel mondo di Carta Revolut procedendo con la registrazione. Tutto il procedimento, che dura pochissimi minuti, avviene completamente tramite smartphone, andando a velocizzare al massimo l’intero iter che porterà all’attivazione del conto e alla ricezione della carta di pagamento.

Una volta attivato il conto, l’applicazione di Carta Revolut diventerà il punto di riferimento per la gestione delle proprie risorse economiche.

L’applicazione consente, infatti, di

tenere sotto controllo il proprio budget

monitorare il saldo

impostare limiti di spesa

avere sempre a disposizione una panoramica completa di quelle che sono le uscite.

L’App Revolut, creata in modo da risultare il più possibile chiara e facile da utilizzare, diventa, quindi, lo strumento ideale per la gestione del proprio denaro.

Carta Revolut supporta anche Apple Pay, il sistema di pagamento elettronico che permette di utilizzare il proprio smartphone (in questo caso un iPhone) per poter effettuare pagamenti senza utilizzare la carta che dovrà essere registrata all’interno dell’applicazione di Apple Pay.

Grazie al supporto a questo sistema di pagamento, i clienti Revolut potranno effettuare pagamenti direttamente con il proprio iPhone. Per completare la transazione, infatti, non c’è bisogno di utilizzare la carta ma basta avvicinare l’iPhone al POS. L’autenticazione per la convalida del pagamento può avvenire tramite il riconoscimento dell’utente con Face ID o Touch ID.

Chi sceglie Carta Revolut ha la possibilità di optare per tre differenti piani tariffari. Gli utenti che hanno bisogno di una soluzione basilare possono scegliere l’opzione gratuita Standard mentre i clienti più esigenti possono optare per i piani Premium e Metal.

Standard

La prima soluzione per gli utenti interessati alla Carta Revolut è rappresentata dall’opzione “Standard”, il piano tariffario base e completamente gratuito offerto dall’istituto. Questa soluzione include:

un conto in Euro con IBAN;

la possibilità di fare acquisti, all’estero, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario;

cambio senza commissioni in 29 valute fiat fino a 6.000 Euro al mese;

prelievo di contanti sino a 200 Euro al mese, senza commissioni;

L’opzione “Standard” di Carta Revolut è, per la maggior parte degli utenti, l’opzione più interessante tra i tre piani tariffari previsti dall’istituto. Scegliendo questo piano, infatti, potranno sfruttare i vantaggi previsti anche per gli altri piani, anche se con qualche limitazione, ed avranno la possibilità di poter contare su di una carta-conto completa, facilmente gestibile online e che non comporta il pagamento di un canone mensile.

Chi sceglie il piano “Standard” può sfruttare, a seconda delle proprie esigenze, anche i pacchetti assicurativi inclusi nei piani Premium e Metal. Essendo pensata per un utilizzo in mobilità ed, in particolare, per chi viaggia molto, la Carta Revolut può essere arricchita con l’Assicurazione medica internazionale Pay-per-Day, disponibile sia con pagamento giornaliero (il costo in questo caso è di 1 sterlina al giorno) che con pagamento annuale (il costo è di 30 sterline).

Scegliendo quest’assicurazione si potrà contare su una lunga serie di bonus che potrebbero tornare molto utili quando si è in viaggio:

Trattamento medico e dentistico di emergenza;

Accesso a una vasta rete di centri medici in tutto il mondo;

Rimborso rapido, direttamente sul conto Revolut.

La polizza assicurativa può essere gestita direttamente dall’applicazione. Chi opta per la modalità “Pay per Day” può, quindi, attivare tale polizza solo durante i giorni in cui si trova all’estero, evitando spese aggiuntive e sottoscrivendo una polizza valida esclusivamente per il periodo del viaggio.

Può, inoltre, essere abbinata anche una polizza assicurativa per il proprio smartphone, un dispositivo essenziale per chi sceglie Carta Revolut in quanto strumento unico d’accesso al proprio conto e a tutte le informazioni ad esso collegato. Tale polizza copre i danni accidentali registrati dallo smartphone e non coperti dalla garanzia fornita dal venditore.

Premium

La seconda opzione tariffaria disponibile è la Premium che presenta un costo mensile di 7,99 Euro andando ad aggiungere diverse funzionalità per il cliente. Ecco i dettagli:

un conto in Euro con IBAN;

la possibilità di fare acquisti, all’estero, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario;

cambio senza commissioni in 29 valute fiat senza limite mensile;

prelievo di contanti sino a 400 Euro al mese, senza commissioni;

assicurazione medica internazionale;

assicurazione su volo e bagagli;

accesso a 5 criptovalute;

carta premium con design esclusivi e consegna espresso/prioritaria globale;

possibilità di creare carte virtuali usa e getta;

accesso tramite Pass LoungeKey ad oltre 1.000 lounge aeroportuali;

Metal

Per i clienti più esigenti interessanti a Carta Revolut c’è l’opzione Metal che ha un costo di 13,99 Euro al mese. Si tratta della soluzione più completa fornita dall’istituto che va ad arricchire, ulteriormente, la gamma di servizi a cui il cliente può accedere. Ecco i dettagli:

carta contactless prodotta da una singola lastra di metallo rinforzato e dal peso di 18 grammi;

un conto in Euro con IBAN;

la possibilità di fare acquisti, all’estero, in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario;

cambio senza commissioni in 29 valute fiat senza limite mensile;

prelievo di contanti sino a 600 Euro al mese, senza commissioni;

assicurazione medica internazionale;

assicurazione su volo e bagagli;

accesso a 5 criptovalute;

carta premium con design esclusivi e consegna espresso/prioritaria globale;

possibilità di creare carte virtuali usa e getta;

accesso tramite Pass LoungeKey ad oltre 1.000 lounge aeroportuali;

fino allo 0,1% di Cashback in Europa e fino al 1% fuori dall’Europa, su ogni pagamento fatto con carta;

possibilità di accedere ad un servizio di Concierge esclusivo;

Aggiunta dei fondi al conto

E’ possibile aggiungere fondi al conto collegato a Carta Revolut in modo molto semplice. Le opzioni a disposizione per il cliente sono diverse.

Tramite bonifico bancario: il conto è abilitato a ricevere bonifici e, quindi, è possibile aggiungere fondi effettuando un bonifico da un altro conto corrente senza commissioni; è, inoltre, possibile ricevere pagamenti ed utilizzare il conto per l’accredito dello stipendio;

il conto è abilitato a ricevere bonifici e, quindi, è possibile aggiungere fondi effettuando un bonifico da un altro conto corrente senza commissioni; è, inoltre, possibile ricevere pagamenti ed utilizzare il conto per l’accredito dello stipendio; Con carta di pagamento: è possibile aggiungere fondi al conto anche tramite una carta di pagamento (sono accettate le carte Mastercard, Visa e Maestro, non sono accettate le carte American Express); l’aggiunta dei fondi tramite carta è gratuita e non sono previste commissioni nel caso la carta utilizzata sia stata emessa nello stesso Paese di residenza del cliente;

è possibile aggiungere fondi al conto anche tramite una carta di pagamento (sono accettate le carte Mastercard, Visa e Maestro, non sono accettate le carte American Express); l’aggiunta dei fondi tramite carta è gratuita e non sono previste commissioni nel caso la carta utilizzata sia stata emessa nello stesso Paese di residenza del cliente; Con Apple Pay e Google Pay: è possibile aggiungere fondi al proprio conto con le applicazioni Apple Pay e Google Pay che devono essere già state configurate all’interno del proprio smartphone per poter completare la transazione;

Da notare che non è possibile procedere con l’aggiunta di fondi tramite assegno o tramite versamento di contanti. Il cliente ha la possibilità di richiedere denaro ad amici e parenti già clienti di Revolut sfruttando la funzione inclusa nell’applicazione installata sul proprio smartphone che consente di velocizzare, notevolmente, l’aggiunta dei fondi.

Trasferimento di denaro

Uno dei punti di forza della gamma di servizi di Carta Revolut è rappresentato dalla possibilità di effettuare un trasferimento di denaro in modo semplice, veloce ed economico. I clienti che scelgono Carta Revolut, infatti, hanno la possibilità di trasferire all’estero del denaro sfruttando il tasso di cambio interbancario a cui si somma una commissione dello 0.5% per le somme superiori ai 6.000 Euro. Il tasso di cambio interbancario è il tasso dinamico a cui la banche scambiano le valute. Questo tasso viene aggiornato in tempo reale e l’utente può seguire le variazioni direttamente tramite app o sito web.

Per chi sceglie la versione “Standard” di Revolut è presente un limite mensile di 6.000 Euro per quanto riguarda il trasferimento di denaro. I clienti Premium e Metal, invece, hanno la possibilità di sfruttare un trasferimento di denaro illimitato ogni mese. Tutte le transazioni, sia di invio che di richiesta di denaro, sono rapide e completamente gestibili tramite l’applicazione.

Conto Business

Revolut propone alla clientela anche la possibilità di sfruttare un conto bancario Business, una soluzione ideale per le aziende che vogliono semplificare al massimo la gestione delle varie transazioni finanziarie correlate all’attività lavorativa. Si tratta di un conto corrente multi-valuta che conserva diverse funzioni di gestione e trasferimento viste per Carta Revolut e, quindi, può rappresentare un’alternativa ottima per un gran numero di imprese

Il conto corrente Business di Revolut permette di trasferire il denaro all’estero risparmiando sulle commissioni e mette a disposizione delle carte prepagate per il team che potranno essere monitorate e gestite in tutti i dettagli, in modo da poter tenere sotto controllo la spesa e ottimizzare al massimo la gestione delle risorse finanziare aziendali, semplificando, notevolmente, l’attività lavorativa di tutti i giorni.

Assistenza

I canali d’assistenza rappresentano un parametro importante per giudicare la qualità del servizio offerta da un conto online. Chi sceglie Carta Revolut ha la possibilità, come visto nel dettaglio in precedenza, di gestire le proprie risorse finanziarie direttamente tramite l’applicazione ufficiale che diventa, di fatto, il punto di riferimento per qualsiasi operazione legata al conto.

Anche l’assistenza per i clienti Revolut passa direttamente tramite l’applicazione grazie ad un servizio di chat attivo 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica. Per i clienti che hanno attivato un piano Premium o Metal è possibile sfruttare l’opzione “Priority” e ricevere assistenza in tempi ridottissimi per qualunque problema legato al proprio account.

Da notare che, pur avendo account social verificati (in italiano su Facebook), Revolut offre assistenza solo tramite l’app e la relativa chat. Questi account possono essere utilizzati per restare in contatto con l’istituto e scoprire tutte le novità in arrivo per i già clienti e per chi è interessato a diventare un nuovo cliente.

Da notare che tramite il sito ufficiale Revolut.com è possibile accedere alla Community, un punto di incontro per i milioni di clienti che hanno scelto Carta Revolut come strumento principale per pagamenti e per gestire il proprio denaro. La Community può rappresentare, oltre che una fonte di scambio di idee, anche un punto di riferimento per quanto riguarda il supporto relativo all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dei clienti Revolut.