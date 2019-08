Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di agosto 2019

Vodafone è uno degli operatori di riferimento del settore di telefonia mobile italiano ed include un listino di offerte molto variegato che permette ai nuovi clienti di accedere anche alla nuova Giga Network 5G. Da diverse settimane, infatti, l’operatore ha reso disponibile in Italia la sua rete 5G, accessibile per ora solo in alcune città. Ecco, quindi, quali sono le migliori promo di agosto 2019 per chi vuole p assare a Vodafone.

Nel corso del mese di agosto 2019 sono disponibili diverse offerte Vodafone per smartphone, soluzioni tariffare molto interessati che risultano essere disponibili sia per chi attiva un nuovo numero di cellulare che per chi passa a Vodafone richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile.

Le offerte Vodafone sono disponibili anche tramite attivazione online e includono la possibilità di abbinare uno smartphone a rate (la formula “standard” prevede un anticipo e 30 rate mensili). Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di navigare con la rete 4.5G e con, soprattutto, con la nuova rete 5G il cui accesso, disponibile per ora solo in alcune città italiane, è incluso in diverse offerte “5G Ready” dell’operatore.

Per una panoramica completa sulle offerte Vodafone disponibili ad agosto è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it cliccando sul box qui di sotto:

Scopri le offerte Vodafone per smartphone

Per un confronto più dettagliato tra le offerte Vodafone e le altre tariffe disponibili sul mercato è, invece, possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile.

RED Unlimited Smart

Una delle principali offerte del mese di agosto 2019 per chi vuole passare a Vodafone è RED Unlimited Smart, un’offerta che permette di sfruttare le reti 4.5G e, soprattutto, 5G di Vodafone mettendo a disposizione, nello stesso tempo, diversi bonus aggiuntivi ai clienti che richiederanno l’attivazione di questa tariffa.

RED Unlimited Smart è disponibile sia per chi vuole attivare un nuovo numero che per chi richiede la portabilità del numero da altro operatore. A tal proposito, segnaliamo che non ci sono vincoli legati all’operatore di provenienza. L’offerta è disponibile per tutti e conserva gli stessi bonus e le stesse caratteristiche a prescindere dal provider da cui si proviene.

Chi sceglie di attivare online RED Unlimited Smart entro il prossimo 27 di agosto potrà contare sul doppio dei GB inclusi ogni mese rispetto a quelli offerti, di norma, da questa tariffa. Si tratta, quindi, di una promozione particolarmente conveniente che garantisce la possibilità di accedere ad una tariffa decisamente completa.

Ecco, quindi, quali sono tutti i dettagli relativi all’offerta RED Unlimited Smart.

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso tutti in UE;

40 GB di traffico dati in 4.5G ed in 5G a disposizione ogni mese;

navigazione senza consumare Giga sulle app social (Facebook, Instagram etc.), sulle app di chat (WhatsApp, Messenger, Telegram etc.), sulle app di mappe (ad esempio Google Maps) e sulle app di musica (Spotify, Apple Music, Tidal etc.);

RED Unlimited Smart presenta un costo di 18,99 Euro al mese scegliendo l’addebito dei rinnovi su Carta di Credito oppure su conto corrente con addebito SDD. Per chi opta per l’addebito su credito residuo, invece, il costo dell’offerta sarà di 24,99 Euro al mese. In questo secondo caso, quindi, optare per l’attivazione di RED Unlimited Smart sarà sensibilmente meno conveniente.

Da notare, inoltre, che i clienti che attivano RED Unlimited Smart possono contare anche sulla possibilità di abbinare alla propria offerta uno smartphone da acquistare a rate. In questo caso, le opzioni tra cui scegliere sono numerose. Il listino di smartphone acquistabili in abbinamento ad un’offerta ricaricabile Vodafone, come RED Unlimited Smart, varia continuamente e spesso vengono proposte offerte personalizzate, solitamente via SMS oppure tramite app MyVodafone, al cliente che, recandosi in un Vodafone Store, potrà acquistare device selezionati a condizioni favorevoli.

RED Unlimited Black

Per i clienti più esigenti che vogliono utilizzare il proprio smartphone senza limiti, Vodafone propone la tariffa RED Unlimited Black che rappresenta la soluzione più completa del listino dell’operatore e, più in generale, una delle soluzioni tariffarie più complete di tutto il mercato di telefonia mobile italiano ad agosto 2019.

RED Unlimited Black si caratterizza, infatti, per la presenza di Giga illimitati, anche sotto rete 5G. Un fattore che permette di utilizzare, al massimo, il proprio smartphone senza sostanziali limitazioni per quanto riguarda la navigazione in mobilità. Ecco i dettagli di quest’offerta Vodafone.

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso l’UE;

1000 minuti al mese verso i Paesi extra UE;

500 minuti e 5 GB in roaming extra UE;

Giga illimitati sotto rete 4.5G e 5G di Vodafone;

RED Unlimited Black presenta un costo periodico di 39,99 Euro al mese per tutti i clienti che scelgono l’addebito automatico dei rinnovi su Carta di Credito o su conto corrente. Per chi opta per l’addebito su credito residuo, invece, il costo dell’offerta di Vodafone sarà di 59,99 Euro al mese. Anche in questo caso, quindi, optare per attivare un’offerta Vodafone con addebito automatico e non con credito residuo risulta sicuramente molto più conveniente.

Anche chi sceglie RED Unlimited Black può abbinare alla propria tariffa uno smartphone da acquistare a rate scegliendo tra una lunga serie di device inclusi nel listino dell’operatore. Recandosi in un Vodafone Store sarà possibile sceglie il terminale da acquistare.

Shake it Easy

Per i clienti Under 30, ovvero per chi non ha ancora compiuto 30 anni, l’offerta Vodafone di riferimento è, sicuramente, Shake it Easy. Si tratta di una tariffa davvero molto completa che, oltre a garantire la possibilità di sfruttare al massimo la Giga Network 5G dell’operatore, mette a disposizione una serie di bundle davvero molto ricchi aggiungendo, inoltre, alcuni bonus davvero ottimi.

Chi sceglie Shake it Easy potrà contare su di una tariffa con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia. Per quanto riguarda la navigazione in mobilità, invece, la tariffa mette a disposizione ben 60 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con la possibilità, inoltre, di sfruttare Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe, in modo del tutto simile a quanto visto precedentemente.

Shake it Easy presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese sia se si sceglie l’addebito su Carta di Credito o conto corrente che su credito residuo. Da notare, in ogni caso, che chi opta per l’addebito su credito residuo potrà contare “solo” su 30 GB di traffico dati ogni mese registrando, quindi, un dimezzamento del bundle dati per navigare.

A completare i vantaggi che Vodafone offre ai nuovi clienti che attivano Shake it Easy troviamo un “bonus di benvenuto” sicuramente molto gradito. Chi attiva l’offerta, infatti, riceverà in regalo 3 mesi di abbonamento a Netflix. Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento alla nota piattaforma di streaming si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese con la possibilità di disattivazione in qualsiasi momento per il cliente, come avviene per tutte le offerte Netflix.

Anche chi sceglie Shake it Easy ha la possibilità di abbinare uno smartphone alla propria offerta scegliendo la formula dell’acquisto a rate che prevede un anticipo e 30 rate mensili. Il listino di smartphone abbinabili a questa offerta è molto articolato. Il cliente, recandosi in un Vodafone Store, avrà la possibilità di richiedere tutte le informazioni in merito agli smartphone acquistabili.

Smartphone 5G con Vodafone

Per poter accedere alle offerte 5G di Vodafone è necessario avere a propria disposizione uno smartphone 5G, ovvero uno smartphone di nuovissima generazione in grado di poter accedere alla rete 5G. Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti, per ora, ben quattro smartphone 5G da acquistare per poter sfruttare il nuovo standard di connettività in mobilità.

Chi è interessato ad accedere alla Giga Network 5G e sfruttare il nuovo standard di connettività può, quindi, scegliere tra uno degli smartphone in listino: Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 5G ed il recentissimo Huawei Mate 20X 5G (unico terminale per ora disponibile esclusivamente solo in negozio).

L’acquisto di uno smartphone 5G funziona in modo praticamente identico a quello degli altri smartphone in listino Vodafone. Ogni terminale prevede un anticipo e 30 rate mensili. Chiaramente, per poter accedere alla rete 5G è necessario attivare una delle offerte che include l’accesso alla nuova rete mobile. Chi ha attivato un’offerta “solo 4G” potrà attivare un’opzione specifica che permette di accedere alla rete 5G. Questa opzione comporta un costo aggiuntivo di 5 Euro al mese oltre al costo dell’offerta.