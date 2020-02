Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore febbraio 2020

Sei deciso a spendere meno per il tuo piano di telefonia mobile ? Febbraio è l’occasione ideale per cambiare operatore e risparmiare su telefonate, SMS e navigazione Internet. Scopri le migliori offerte del mese dei principali gestori tradizionali e low cost

Non è mai troppo tardi per cambiare operatore di telefonia mobile. Anche a febbraio non mancano di certe le tariffe economiche e convenienti, soprattutto per chi effettua la portabilità da un altro gestore. Ecco le 10 proposte più economiche di inizio febbraio:

Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore febbraio

1. Creamy Style di Poste Mobile

500 credits per minuti e SMS

5 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa di PosteMobile ha un costo di 5 euro al mese se acquistata online entro il 4/2/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

2. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

3. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM fino al 31/1/20. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

4. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

5. Smart 30 4G di Tiscali

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione di Tiscali ha un costo di 8,99 euro al mese in promozione invece di 14 euro fino al 6/2/20. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti (11 euro per i già clienti Tiscali). E’ previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM e una prima ricarica da 10 euro.

6. Top10 di CoopVoce

Minuti illimitati per chiamare

1.000 SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G

La tariffa di CoopVoce ha un costo di 9 euro al mese. La spesa per l’acquisto della nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

7. Fastweb Mobile

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione di Fastweb ha un costo di 9,95 euro al mese in promozione solo online fino al 6/2/20. E’ previsto un costo di 15 euro per l’acquisto e spedizione della SIM e una prima ricarica da 10 euro. Le spese legate alla SIM sono azzerate per i nuovi clienti.

Nel piano sono inclusi anche:

Assistenza MyFastweb

WOW FI: il servizio che permette di connettersi gratuitamente in mobilità tramite Wi-Fi grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia.

E’ possibile aggiungere anche WOW Space, piattaforma cloud con spazio d’archiviazione illimitato, al costo di 9,95 euro all’anno ma con primo mese gratuito.

8. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è compresa la Card Grande Cinema 3.

9. All-In Power Super Power di Tre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

10. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

I vantaggi di cambiare operatore a febbraio

Anche a febbraio le offerte di telefonia mobile più economiche disponibili sono quelle dei cosiddetti operatori low cost. Al di là del prezzo ridotto, le loro tariffe hanno il vantaggio di essere nella maggior parte dei casi senza vincoli e quindi consentono di di lasciare il gestore in ogni momento e senza dover pagare penali o costi di disattivazione. In più, le proposte dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator) spesso includono servizi di base che i grandi operatori invece rendono accessibili solo a pagamento. Infine, queste aziende effettuano il rinnovo del piano sempre lo stesso giorno del mese e non effettuano rimodulazioni alle tariffe. L’unico neo (ad esclusione di Iliad) è quello di doversi accontentare di una velocità di navigazione relativamente bassa, anche se sufficiente ad accedere ai servizi digitali di base come email, social network e visione di video non in altissima qualità.

Anche i grandi operatori dispongono di offerte interessanti. Per incentivare il passaggio dalla concorrenza, i big del settore mobile attirano i clienti con costi di attivazione azzerati e servizi aggiuntivi legati, ad esempio, all’intrattenimento. Tre, ad esempio, offre biglietti per il cinema e il raddoppio del traffico dati inclusi nel piano per chi sottoscrive o ha già attivato una delle sue offerte Internet casa. Per accedere a questo vantaggi, però, bisogna rispettare determinati vincoli. Inoltre, molte di queste tariffe sono disponibili anche in modalità telefono incluso. Ovvero, permettono di associare al piano di telefonia mobile anche l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma di grandi brand come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Anche in questo caso, però, bisogna rimanere fedele all’operatore per un periodo di tempo variabile a seconda del modello desiderato (24 o 30 mesi).