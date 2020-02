Con Vodafone Casa Now Tv inclusa fino al 29 febbraio 2020

Sino al prossimo 29 febbraio 2020 chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa non può non prendere in considerare la nuova Internet Unlimited di Vodafone che, per tutto il mese di febbraio, viene proposta in promozione con un canone scontato rispetto al mese scorso e diversi bonus aggiuntivi, tra cui la possibilità di accedere a NOW TV , inclusi nel prezzo. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta Vodafone per la connessione Internet di casa e come fare ad attivarla direttamente online in pochi click.

Per tutto il mese di febbraio sarà possibile attivare Internet Unlimited, la tariffa per la connessione Internet di casa di Vodafone, ad un prezzo davvero conveniente e con tantissimi bonus inclusi senza costi aggiuntivi. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione di un nuovo abbonamento con Vodafone tramite una semplice procedura online.

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 26,90 Euro al mese risultando, al momento, l’offerta di telefonia fissa più vantaggiosa presente sul mercato come facilmente verificabile grazie al comparatore di offerte di SosTariffe.it per offerte Internet Casa. L’offerta Vodafone, valida sino a fine febbraio, è l’occasione ideale per dare un taglio netto alle spese senza rinunciare ad un abbonamento davvero completo.

Nel canone mensile dell’offerta è inclusa l’opzione Vodafone Ready (dal costo di 6 Euro al mese per 48 mesi, come detto già incluso nel canone mensile) che mette a disposizione del cliente il router Vodafone Power Station necessario per effettuare la connessione ad Internet. Per chi attiva online l’offerta di Vodafone, inoltre, il contributo di attivazione di 24 Euro è scontato del 100%.

Ecco le caratteristiche di Internet Unlimited di Vodafone:

connessione ad Internet senza limiti; la connessione è realizzata tramite rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; dove non disponibile la FTTH, la connessione viene realizzata sfruttando la rete in fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se non disponibili le tecnologie FTTH e FTTC, la connessione avviene tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; attualmente, la rete in fibra FTTH di Vodafone risulta essere disponibile in decine di comuni italiani e la copertura del servizio è in costante aumento

la connessione è realizzata tramite rete in (Fiber to the Home) con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; dove non disponibile la FTTH, la connessione viene realizzata sfruttando la rete in fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se non disponibili le tecnologie FTTH e FTTC, la connessione avviene tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; attualmente, la rete in fibra FTTH di Vodafone risulta essere disponibile in decine di comuni italiani e la copertura del servizio è in costante aumento linea telefonica fissa; solo per chi si abbona online, l’abbonamento include senza costi aggiuntivi (solitamente sarebbe necessario attivare un’opzione da 5 Euro in più al mese) anche le chiamate gratis (0 cent/min e nessuno scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere all’abbonamento anche le chiamate illimitate verso i fissi internazionali

I vantaggi inclusi per chi sceglie Internet Unlimited non finiscono qui. L’abbonamento, infatti, presenta diversi bonus aggiuntivi disponibili senza costi aggiuntivi per gli utenti che scelgono quest’offerta:

solo per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH: l’abbonamento ad Internet Unlimited include senza costi aggiuntivi la Vodafone TV Intrattenimento, piattaforma di streaming che permette l’accesso a NOW TV Intrattenimento e NOW TV Serie TV che, se attivati separatamente, presentano un costo di 9,99 Euro al mese; grazie alla Vodafone TV si potrà accedere in streaming a tutti i canali del digitale terrestre e si avrà a disposizione 6 mesi di abbonamento gratuito a Infinity TV, 30 film al mese su CHILI e un catalogo di film e serie TV da guardare in streaming on demand; l’offerta è personalizzabile ulteriormente con altri pacchetti Vodafone TV

piattaforma di streaming che permette l’accesso a e che, se attivati separatamente, presentano un costo di 9,99 Euro al mese; grazie alla Vodafone TV si potrà accedere in streaming a tutti i canali del digitale terrestre e si avrà a disposizione e un da guardare in streaming on demand; l’offerta è personalizzabile ulteriormente con altri pacchetti Vodafone TV SIM dati con 30 GB di traffico dati sotto rete 4G Vodafone disponibili ogni mese per navigare in mobilità utilizzando un tablet, una chiavetta o un router 4G; è possibile utilizzare la funzione hotspot per accedere ad Internet con più dispositivi sfruttando il traffico dati disponibile ogni mese sulla SIM dati messa a disposizione dall’operatore

di traffico dati sotto rete 4G Vodafone disponibili ogni mese per navigare in mobilità utilizzando un tablet, una chiavetta o un router 4G; è possibile utilizzare la funzione hotspot per accedere ad Internet con più dispositivi sfruttando il traffico dati disponibile ogni mese sulla SIM dati messa a disposizione dall’operatore opzione Vodafone Ready inclusa nel canone mensile (6 Euro al mese per 48 mesi); grazie a quest’opzione l’utente potrà sfruttare la Vodafone Power Station, router Wi-Fi necessario per la connessione in casa, che verrà consegnato direttamente al domicilio dell’utente senza alcun costo aggiuntivo

E’ possibile personalizzare l’abbonamento Vodafone per la linea fissa di casa aggiungendo alcuni pacchetti Vodafone TV opzionali dedicati agli appassionati di sport:

Vodafone TV Sport: al costo di 10 Euro in più al mese aggiunge il meglio dello sport di Sky con tutti i principali eventi disponibili all’interno della programmazione sportiva di Sky, dalle partite di Champions League ed Europa League alle gare di Formula 1 e Moto GP

al costo di aggiunge il meglio dello sport di Sky con tutti i principali eventi disponibili all’interno della programmazione sportiva di Sky, dalle partite di Champions League ed Europa League alle gare di Formula 1 e Moto GP Vodafone TV Sport Plus: al costo di 20 Euro in più al mese questo pacchetto

Come attivare Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile per tutti i nuovi clienti, con le condizioni indicate nel paragrafo precedente, tramite attivazione online. Prima di procedere con la sottoscrizione dell’offerta sarà necessario effettuare la verifica della copertura della fibra ottica FTTH, per verificare la possibilità di sfruttare l’offerta per accedere a NOW TV tramite Vodafone TV senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone mensile dell’abbonamento.

Per avviare la procedura di sottoscrizione online è sufficiente cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Per la verifica della copertura è necessario inserire l’indirizzo preciso dove sarà attivata la nuova linea assicurandosi di indicare:

comune e CAP

nome completo della strada dove è situato l’immobile

il numero civico

qualsiasi altra informazione utile ad identificare l’ubicazione dell’immobile (numero del fabbricato o dell’isolato ad esempio)

A questo punto, per avviare la procedura di sottoscrizione sarà sufficiente cliccare sul tasto Attiva Online assicurandosi di inserire, con precisione, tutte le informazioni richieste:

dati dell’intestatario della linea (compreso il codice fiscale e i dati di un documento di identità in corso di validità)

dati della linea compreso il codice di migrazione nel caso si debba effettuare la portabilità del numero

dati di contatto (numero di cellulare e indirizzo e-mail)

dati di pagamento (IBAN del conto corrente per l’addebito delle fatture)

Cosa offre NOW TV incluso in Vodafone Casa

Uno dei principali vantaggi dell’offerta di febbraio dedicata alla tariffa Internet Unlimited di Vodafone è rappresentato dalla possibilità di accedere senza costi aggiuntivi alla Vodafone TV che include i ticket NOW TV Serie TV e NOW TV Intrattenimento, servizi che se attivati singolarmente presentano un costo periodico di 9,99 Euro al mese. Per i clienti Vodafone che attivano l’abbonamento, c’è quindi un risparmio mensile considerevole.

Grazie a quest’offerta è possibile accedere a tantissimi contenuti da guardare comodamente in streaming con la possibilità di seguire i canali Sky di serie TV e intrattenimento oppure di poter scegliere il programma da guardare on demand. Attivando Internet Unlimited di Vodafone si potranno seguire tutte le migliori serie TV (Gomorra, The New Pope e tante serie americane) e tutti i migliori programmi di intrattenimento (Master Chef, X Factor etc) grazie alla Vodafone TV ed alla connessione Internet di casa.