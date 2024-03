Niente iliad luce e gas : l’amministratore delegato di iliad Italia esclude un approdo dell’operatore di telefonia e internet nel business dell’energia. Il brand rimane fedele al comparto delle telecomunicazioni . L’intervista di Levi al “Corriere della Sera” e come trovare le offerte luce e gas per risparmiare in bolletta a marzo 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

iliad luce e gas non è un dossier sul tavolo dei vertici di iliad Italia. A mettere a tacere le indiscrezioni su un possibile ingresso nel Mercato Libero dell’operatore di telefonia e Internet è stato proprio l’amministratore delegato di iliad Italia, Benedetto Levi, in un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”.

Rispondendo un secco “no, vogliamo fare solo quello che sappiamo fare: le telecomunicazioni” alla domanda del Corsera, l’ad Levi ha di fatto chiuso le porte al business dell’energia, in controtendenza rispetto ad altri “rivali” del comparto, che invece dimostrano un crescente appetito per il Mercato Libero. Al contrario, ha confermato di voler proseguire sulla strada finora tracciata, a maggior ragione dopo un 2023 di risultati finanziari di successo.

Nel paragrafo che segue analizzeremo i dettagli del “no” a iliad luce e gas. Prima, però, ricordiamo che se sei alla ricerca di offerte luce e gas convenienti, puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

iliad luce e gas? L’ad Levi dice “no”. Occhi fissi sulle telecomunicazioni

BIG DELLA TELEFONIA E MERCATO LUCE E GAS 1 L’ad di iliad Italia, Benedetto Levi, ha escluso l’ingresso nel Mercato Libero della società di cui è al timone 2 C’è però un crescente interesse dei “big” delle telecomunicazioni verso il business dell’energia 3 A breve il lancio delle offerte luce e gas di Fastweb Energia 4 Il gruppo TIM pronto a esplorare una partnership con un fornitore energetico che già opera in libera concorrenza 5 Dal 2022 alleanza tra WindTre e Acea Energia e lancio di Poste Energia, la business unit di Poste Italiane per il Mercato Libero

“No, vogliamo fare solo quello che sappiamo fare: le telecomunicazioni. La rete fisica ci serve per stare più vicini agli utenti e rispondere alle loro richieste. Non ci interessa creare pacchetti di servizi che spesso finiscono per confondere i consumatori e i prezzi”. In un’intervista pubblicata su “Il Corriere della Sera”, l’amministratore delegato di iliad Italia, Benedetto Levi, ha escluso l’interesse della compagnia telefonica a puntare il proprio radar commerciale sul comparto dell’energia. Anzi, lo sguardo del brand resta fisso sul proprio core business, le telecomunicazioni.

A detta dei suoi vertici, dunque, l’operatore che vanta ormai 10,7 milioni di clienti mobile in Italia (con un +1,1 milioni nel 2023), è pronto a smarcarsi dalla tendenza sempre più diffusa tra i colossi della telefonia fissa e mobile ad allargare il proprio raggio d’azione ai servizi per la fornitura domestica.

Infatti, la lista delle compagnie di telecomunicazioni pronte ad esplorare le potenzialità della libera concorrenza si allunga sempre di più. Tra gli esempi più recenti, l’interesse mostrato dal gruppo TIM e l’ormai imminente debutto delle offerte luce e gas Fastweb Energia. Risale, invece, al 2022 la partnership commerciale tra WindTre e Acea Energia, dalla cui “alleanza” è nata l’offerta “WINDTRE Luce&Gas Powered by Acea Energia”, disponibile in tutta Italia.

Questa offerta propone tariffe di energia elettrica e metano a prezzo indicizzato (con accesso ai prezzi all’ingrosso) e sono attivabili da tutti i clienti domestici. Chi ha già un contratto di telefonia fissa o mobile beneficia di uno sconto sul contributo fisso mensile (indipendente dai consumi).

Sempre nel 2022, Poste Energia, l’ultima business unit sviluppata in seno a Poste Italiane, ha lanciato la sua nuova offerta Poste luce e gas, affiancando così ai suoi servizi nel settore delle telecomunicazioni (con i brand PosteMobile e PosteCasa) anche quelli per le forniture domestiche.

