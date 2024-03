Le piattaforme TV streaming hanno per loro natura un andamento non proprio linea in termini di utenti attività Molto dipende dalla qualità e varietà dai contenuti o dal lancio di nuovi titoli di grande richiamo per il pubblico. Durante la pandemia di Covid-19, complice l’obbligo per molti di rimanere in casa, si è registrato un boom di accessi ma oggi la situazione è radicalmente cambiata. Tanti infatti dopo l’ingresso della pubblicità o i limiti sulla condivisione degli account si chiedono se valga ancora la pena abbonarsi a un’app di streaming. Questo almeno è ciò che emerge dal report “Digital Consumer Trends Survey 2023” di Deloitte sul mercato italiano della televisione tradizionale, smart e piattaforme TV streaming.

Piattaforme TV streaming: la panoramica del settore a marzo 2024

I numeri dello streaming in Italia 1 Calano gli accessi alle app di streaming a pagamento (-3%) rispetto al 2022 2 Il 29% degli italiani condivide l’account con altri o divide il costo (25%) 3 Gli italiani preferiscono vedere la pubblicità (40%) piuttosto che attivare un abbonamento con più accessi

Il 68% degli italiani adulti ha accesso a uno o più servizi video a pagamento, in calo del 3% rispetto al 2022. I giovani rappresentano la fascia d’età più rappresentata con l’89% tra 18 e 24 anni contro il 39% tra 65 e 75 anni. “Siamo di fronte a un’offerta sempre più vasta e a nuove modalità di interazione e fruizione dei contenuti da parte degli utenti – afferma Francesca Tagliapietra, Technology, Media & Telecommunications Leader di Deloitte Italia – Non soltanto il mondo dei dispositivi è in trasformazione, ma anche quello dei contenuti visto che la pandemia ha portato a un’impennata nell’accesso a piattaforme online di streaming e nel consumo di contenuti video. Adesso il fenomeno si sta stabilizzando, come dimostra il calo dei nuovi sottoscrittori delle piattaforme a pagamento a cui si affianca una maggiore volubilità degli utenti, che tendono sempre più a essere abbonati di ritorno in quanto attirati per periodi ristretti sulle piattaforme da contenuti di richiamo”.

Oltre alle piattaforme TV streaming a pagamento si aggiungono anche servizi gratuita, di cui solo il 13% degli adulti in Italia dichiara di non farne utilizzo. Stabile invece il consumo di servizi di pay TV (via cavo o satellite) e di sport broadcast (rispettivamente il 17% e il 18%). Calano comunque gli utenti che pagano per lo streaming passando dal 21% del 2021 al 16% nel 2023. “Stiamo assistendo – aggiunge Tagliapietra – a un consolidamento delle strategie di monetizzazione delle piattaforme di streaming. Quest’ultime stanno limitando la condivisione degli account, rivedendo il proprio pricing, differenziando le tipologie di abbonamento e inserendo anche formule più economiche, ma supportate da contenuti pubblicitari, per ridurre i fenomeni di sharing. Ne deriva che il tema del budget da destinare a questi servizi rappresenta un fattore da tenere in considerazione, essendo ragionevole pensare che si andrà incontro a una razionalizzazione del mercato, secondo logiche di accentramento dell’offerta in capo ai principali player“.

Ad oggi il 29% degli abbonamenti sulle tre principali piattaforme TV streaming è condiviso. Il 25% degli utenti invece si divide il costo con altri utenti mentre il 14%, soprattutto tra le fasce più giovani, non paga per l’accesso ai contenuti. In linea di massima quindi, a fronte di una limitazione nella condivisione degli account, si preferisce accettare la visione della pubblicità piuttosto che pagare di più per un accesso multiplo. Il 40% di chi ha un abbonamento a un servizio di streaming a pagamento si dice infatti disposto a considerare la visione di spot contro il 22% che invece preferirebbe pagare un secondo account a prezzo pieno. Tale proposta, invece, viene rigettata dal 44% degli intervistati.

Le offerte di Disney+ di marzo 2024

Le offerte di Disney+ Servizi inclusi Prezzo mensile Disney+ Standard con pubblicità visione Full HD 1080p

2 dispositivi in contemporanea

audio 5.1 5,99 €/mese Disney+ Standard senza pubblicità visione Full HD 1080p

2 dispositivi in contemporanea

audio 5.1

funzione download 8,99 €/mese o 89,90 €/anno Disney+ Premium visione 4K UHD e HDR

4 dispositivi in contemporanea

audio Dolby Atmos

funzione download 11,99 €/mese o 119,90 €/anno

Su Disney+ potete seguire serie di successo come Shogun e avete a disposizione tutti i franchise di Disney, Pixar, Marvel, Sar Wars e i documentari di National Geographic. A marzo sono disponibili i seguenti abbonamenti:

Disney+ Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1. Si possono abbinare fino a 10 dispositivi

a con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1. Si possono abbinare fino a 10 dispositivi Disney+ Standard senza pubblicità a 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1. Si possono abbinare fino a 10 dispositivi ed è disponibile la funzione download

a o con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1. Si possono abbinare fino a 10 dispositivi ed è disponibile la funzione download Disney+ Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro l’anno con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos. Si possono abbinare fino a 10 dispositivi ed è disponibile la funzione download

Le offerte di Amazon Prime Video di marzo 2024

Le offerte di Amazon Prime Video Prezzo mensile Con pubblicità 4,99 €/mese o 49,90 €/anno Senza pubblicità dal 9/4/24 6,98 €/mese o 73,80 €/anno

Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime e permette di vedere film e serie TV Amazon Original ed Exclusives oltre alle migliori partite del mercoledì di Champions League. Il prezzo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno ma dal 9/4/24 verrà introdotta la pubblicità. Avete comunque la possibilità di provare Amazon Prime per un mese prima di iniziare a pagare per l’abbonamento. A partire da aprile sarà quindi possibile attivare un account senza spot e interruzioni a 6,98 euro al mese o 73,80 euro all’anno.

Le offerte di DAZN di marzo 2024

Le offerte di DAZN Servizi inclusi Prezzo mensile DAZN Start visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

basket, calcio femminile, UFC e una selezione di partite della NFL 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 99 €/anno DAZN Standard visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 40,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno DAZN Plus visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport 40,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 59,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 539 €/anno

DAZN è la piattaforma di streaming di riferimento in Italia per chi ama lo sport. L’app infatti vi permette di vedere tutta la Serie A (10 partite su 10 per giornata fino al 2029), tutta la Serie BTK, Europa League, LaLiga EA Sports e i migliori incontri della Conference League oltre a boxe, UFC, rugby, volley, tennis, motori, sci, basket italiano e ed europeo e altri come calcio femminile e una selezione di partite di NFL sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2. A marzo sono disponibili i seguenti abbonamenti:

DAZN Start con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete. Potrete abbinare fino a 6 dispositivi. Il prezzo è di 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 99 euro l’anno (80,88 euro di risparmio). In questo abbonamento però non è incluso il calcio

con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete. Potrete abbinare fino a 6 dispositivi. Il prezzo è di (36 euro di risparmio) o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare (80,88 euro di risparmio). In questo abbonamento però non è incluso il calcio DAZN Standard con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete. Potrete abbinare fino a 6 dispositivi. Il prezzo è di 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 9 euro l’anno (132,88 euro di risparmio)

con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete. Potrete abbinare fino a 6 dispositivi. Il prezzo è di (72 euro di risparmio) o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 (132,88 euro di risparmio) DAZN Plus con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse. Potrete abbinare fino a 7 dispositivi. Il prezzo è di 40,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio) o 59,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 539 euro l’anno (180,88 euro di risparmio)

Se avete anche un abbonamento a Sky o un decoder tivùsat potete attivare l’offerta Zona DAZN per vedere alcuni contenuti dell’app sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese.

Le offerte TIMVISION di marzo 2024

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Intrattenimento TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime 6,99 €/mese per 3 mesi, poi 14,99 €/mese TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità 30,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime 40,99 €/mese

TIMVISION è l’app di streaming che si può abbinare a qualsiasi offerta mobile o fissa di TIM. In alternativa, chi non vuole cambiare operatore può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’abbonamento. Il vantaggio è quello di avere in un unico pacchetto diverse piattaforme TV streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e DAZN:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset degli ultimi 7 giorni, Discovery+ e Discovery+ Sport incluso fino al 31/3/24

con film, serie TV e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset degli ultimi 7 giorni, Discovery+ e Discovery+ Sport incluso fino al 31/3/24 DAZN Standard

Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K

con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 30,99 euro al mese.

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea e funzione di download (un numero limitato di contenti dell’app potrebbe non essere accessibile)

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea e funzione di download (un numero limitato di contenti dell’app potrebbe non essere accessibile) Disney+ Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 6,99 euro al mese per 3 mesi, poi 14,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 40,99 euro al mese.

Per tutte le offerte di TIMVISION il contenuto per l’attivazione è gratis se le si acquista online. Avete poi incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito con comandi vocali, Chromecast integrata e accesso a tutte le app di Google Play. Per chi ha già il decoder il costo per l’attivazione è invece di 9,99 euro. In alternativa potete richiedere l’acquisto a rate del TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato di Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese. Potete anche passare a un abbonamento superiore alle piattaforme TV streaming ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 3 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium aggiungendo 6 euro al mese

aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus aggiungendo 10 euro al mese fino al 24/8/24, poi 15 euro al mese

