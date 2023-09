Fixa Time luce e gas : ecco le offerte Eni Plenitude che bloccano il prezzo della materia prima per un anno, così da garantire ai consumatori un riparo dai rialzi (in vista) dei beni energetici. L’identikit della promozione a settembre 2023 su SOStariffe.it.

Per proteggere i propri clienti dal rischio di nuovi aumenti luce e gas in autunno, Eni Plenitude ha introdotto nella sua gamma di soluzioni per illuminare e riscaldare casa “Fixa Time”, l’offerta luce e gas a prezzo bloccato per un anno che, se sottoscritta entro il 7 settembre 2023, permette di ricevere in regalo un tablet a scelta tra i modelli Samsung e Lenovo.

Di seguito, il team di SOStariffe.it ha passato sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas Fixa Time di Plenitude, confrontandole con le offerte a prezzo indicizzato che la stessa compagnia energetica propone a settembre 2023.

I clienti domestici che vogliano avviare subito un confronto delle migliori tariffe a prezzo bloccato possono fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, che è uno strumento gratuito, intuitivo e semplice da utilizzare, accessibile direttamente cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Il confronto funziona in modo semplice: basta indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe maggiormente in linea con i propri stili di consumo. Il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e gas è facilmente reperibile nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta della luce e come leggere la bolletta del gas).

Fixa Time: prezzo di luce e gas fisso per 12 mesi a Settembre 2023

TIPOLOGIA DI TARIFFA NOME OFFERTA PREZZO MATERIA PRIMA SPESA IN BOLLETTA A prezzo bloccato per 12 mesi Fixa Time Luce 0,1881 €/kWh (monoraria) 84,04 €/mese A prezzo bloccato per 12 mesi Fixa Time Gas 0,6745 €/Smc 148,01 €/mese

Come si evince dalla tabella qui sopra, le offerte luce e gas della gamma Fixa Time di Eni Plenitude sono a prezzo bloccato: questo significa che, per i 12 mesi successivi alla sottoscrizione della promozione, i prezzi dell’energia elettrica e del metano resteranno invariati, pur nel caso di rialzi dei beni energetici.

Le condizioni tariffarie che Eni Plenitude applicherà ai nuovi clienti che sottoscrivano l’offerta Fixa Time Luce sono le seguenti:

nel caso di tariffa monoraria (cioè il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo), l’energia costa 0,1881 €/kWh (per chi scelga la domiciliazione bancaria delle bollette). Rinunciando, invece, all’addebito diretto non si beneficerà del 5% di sconto e si pagherà, quindi, l’energia 0,1980 €/kWh ;

(cioè il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo), l’energia costa (per chi scelga la domiciliazione bancaria delle bollette). Rinunciando, invece, all’addebito diretto non si beneficerà del 5% di sconto e si pagherà, quindi, l’energia ; nel caso di tariffa bioraria, si pagherà 0,2016 €/kWh in F1 (dalle 8 alle 19 nei giorni feriali) e 0,1815 €/kWh in F23 (nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi) nel caso di domiciliazione bancaria delle fatture. In assenza di addebito diretto, l’energia costerà 0,2122 €/kWh in F1 e 0,1910 €/kWh in F23;

A queste tariffe, bisogna poi aggiungere un contributo fisso di 12 euro al mese (144 euro l’anno) a copertura dei costi di commercializzazione. La “famiglia tipo” (con 2.700 kWh di energia contabilizzati in un anno) che decidesse di attivare questa offerta luce, dovrebbe mettere a budget una spesa mensile pari a 84,04 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più:

Per quanto riguarda, invece, l’offerta Fixa Time Gas, ecco le condizioni tariffarie:

il gas costa 0,6745 €/Smc (applicando già lo sconto del 5% legato alla domiciliazione bancaria delle bollette);

(applicando già lo sconto del 5% legato alla domiciliazione bancaria delle bollette); in assenza di addebito diretto, il metano costa 0,7100 €/Smc.

Anche nel caso della fornitura gas è previsto un contributo fisso di 12 euro al mese (144 euro l’anno) per le spese di commercializzazione. La “famiglia tipo” (con 1.400 Smc di metano contabilizzati in un anno) che scegliesse Fixa Time Gas spenderebbe 148,01 euro al mese in bolletta. Maggiori informazioni sono consultabili al link qui sotto:

Ricordiamo che il prezzo bloccato si riferisce al costo unitario del prezzo di energia e gas, non alla spesa mensile in bolletta. Quest’ultima potrà variare mensilmente in base ai consumi di ciascun nucleo familiare.

Trend Casa: la gamma di offerte a prezzo indicizzato di Eni Plenitude

TIPOLOGIA DI TARIFFA NOME OFFERTA PREZZO MATERIA PRIMA SPESA IN BOLLETTA A prezzo indicizzato Trend Casa Luce 0,13849 €/kWh (monoraria) 77,93 €/mese A prezzo indicizzato Trend Casa Gas 0,43321 €/Smc 133,91 €/mese

La caratteristica principale della gamma di soluzioni Trend Casa è l’accesso ai prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e del metano, agganciati rispettivamente all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas. Essendo tali indici aggiornati mensilmente, i clienti Eni Plenitude che sottoscrivano queste offerte sono in grado di ricevere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Di seguito l’identikit di Trend Casa luce e gas:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,0264 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,1000 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso di 12 euro al mese per costi di commercializzazione (la spesa totale è di 144 euro all’anno a fornitura);

per costi di commercializzazione (la spesa totale è di 144 euro all’anno a fornitura); fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di ; possibilità di accedere a Plenitude Insieme, la community di Eni Plenitude per ottenere vantaggi e sconti ;

; energia verde inclusa e gas con CO₂ compensata.

Con Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 77,93 euro per le bollette della luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di gas con Plenitude, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 133,91 euro al mese.

