Disney+ lancia una promozione imperdibile per i nuovi utenti: in via promozionale, infatti, è possibile attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney con una spesa di appena 1,99 euro al mese per 3 mesi e senza alcun vincolo di permanenza al termine del periodo promozionale.

Disney+ è in offerta flash: 1,99 euro al mese per 3 mesi a Settembre 2023

È il momento di attivare Disney+: il servizio di streaming di Disney, infatti, è ora disponibile con una promozione lampo da non farsi sfuggire e che garantisce uno sconto del 75% rispetto al costo del servizio. Si tratta di un’offerta non vincolante che permette di accedere a tutto il catalogo della piattaforma a prezzo ridotto per i primi 3 mesi.

Con quest’offerta, il servizio costerà appena 1,99 euro al mese per 3 mesi. La promozione, valida fino al prossimo 20 di settembre, anche per gli ex clienti, è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Attiva qui Disney+ a 1,99 €/mese»

Cosa prevede l’offerta flash di Disney+

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DI DISNEY+ 1. Il servizio costa 1,99 euro al mese invece che 8,99 euro al mese 2. C’è tempo fino al prossimo 20 settembre 3. L’offerta è valida per tutti i nuovi abbonati, anche per chi ha usufruito del servizio in passato

La nuova promozione di Disney+ è l’occasione giusta per accedere a tutto il catalogo della piattaforma a un prezzo ridotto. Fino al prossimo 20 settembre, infatti, il costo del servizio viene ridotto da 8,99 euro a 1,99 euro al mese, con uno sconto del 75%. Da notare che l’offerta non ha vincoli. In qualsiasi momento, infatti, è possibile interrompere il rinnovo mensile dell’abbonamento, senza alcun costo.

La promozione è valida anche per gli ex clienti che in passato hanno attivato un abbonamento alla piattaforma di streaming. Basta collegarsi al sito ufficiale e attivare l’offerta prima della data di scadenza indicata in precedenza. La promozione consente, inoltre, un accesso completo e illimitato a tutto il catalogo, composto da film, serie TV, documentari e programmi per bambini.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. L’attivazione è immediata e consente l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma, senza alcun tempo d’attesa.

Attiva qui Disney+ a 1,99 €/mese»

Da novembre 2023 cambiano gli abbonamenti di Disney+

La promozione in corso è la soluzione giusta per accedere a Disney+ e a tutto il catalogo prima dell’introduzione dei nuovi abbonamenti. Dal prossimo mese di novembre 2023, infatti, il servizio introdurrà due nuovi piani, che sostituiranno quello attualmente. Gli utenti potranno scegliere tra:

piano Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese , con 2 stream simultanei e qualità fino al Full HD

al costo di , con 2 stream simultanei e qualità fino al Full HD piano Standard al costo di 8,99 euro al mese , con 2 stream simultanei e qualità fino al Full HD; il piano include anche la possibilità di abbonamento annuale al costo di 89,90 euro

al costo di , con 2 stream simultanei e qualità fino al Full HD; il piano include anche la possibilità di abbonamento annuale al costo di piano Premium al costo di 11,99 euro al mese, con 4 stream simultanei e qualità fino al 4K e con audio Dolby Atmos; il piano include anche la possibilità di abbonamento annuale al costo di 119,90 euro

Ulteriori dettagli in merito ai nuovi piani arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Nel prossimo futuro, probabilmente entro la fine dell’anno, Disney+ dovrebbe introdurre un sistema per la regolamentazione della condivisione delle password degli account, seguendo l’esempio già attuato da Netflix alcuni mesi fa. Al momento, però, non ci sono informazioni dettagli in merito a questa novità.

La nuova promozione valida fino al 20 settembre, quindi, è l’occasione giusta per accedere a Disney+, prima dell’introduzione dei nuovi prezzi e delle possibili limitazioni alla condivisione dell’account della piattaforma. Si tratta, infatti, di una promozione davvero conveniente, ideale per “recuperare” film e serie TV disponibili nel catalogo.

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA