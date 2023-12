Energie rinnovabili in crescita nei prossimi anni. L’Agenzia internazionale dell'Energia (Iea) prevede un aumento del 20% . L’organismo dell’Ocse ha stimato che nel 2030 la quota delle fonti energetiche green nel mix elettrico globale sfiorerà il 50%, rispetto all'attuale 30%. Una previsione incoraggiante per la sostenibilità ambientale e che vede in prima fila Engie , la multinazionale francese leader dell’energia, con una serie di iniziative per la diffusione delle rinnovabili anche in Italia.

Non solo in futuro le energie rinnovabili avranno un impatto maggiore per provare a soddisfare il fabbisogno elettrico di case e imprese. Ma si ipotizza pure che il numero di auto elettriche sarà quasi 10 volte superiore a quello circolante attualmente nel mondo.

Sono previsioni rosee quelle tratteggiate nello scenario energetico al 2030 messo a punto dal World Energy Outlook 2023 dell’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea). E in questo quadro, le fonti “pulite” saranno sempre più protagoniste. Infatti, sulla base delle politiche adottate oggi dai governi di tutti i Paesi, si suppone che tra sette anni la quota delle rinnovabili nel mix elettrico globale sarà vicina al 50%, rispetto all’attuale 30%. Una crescita in doppia cifra.

Energie rinnovabili: crescita di fotovoltaico, pompe di calore ed eolico

Il rapporto del World Energy Outlook 2023, inoltre, sostiene che, se i Paesi rispetteranno i loro impegni nazionali in materia di energia e clima, il progresso dell’energia pulita si muoverà ancora più velocemente. Facendo leva su questa previsione, il report delinea tre scenari:

il solare fotovoltaico genererà più elettricità di quanta ne produca attualmente l’intero sistema elettrico degli Usa;

le pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento elettrici supereranno le caldaie a combustibili fossili nel mondo;

gli investimenti per i nuovi progetti eolici offshore saranno tre volte superiori rispetto alle nuove centrali elettriche a carbone e a gas.

Alla presentazione del World Energy Outlook 2023, Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Iea, ha spiegato che “la transizione verso l’energia pulita sta avvenendo in tutto il mondo ed è inarrestabile”. Ha aggiunto che ormai non è più una questione di “se”, ma di “quanto presto” e, soprattutto di “prima è, meglio è per tutti noi”. Ecco perché, a suo avviso, “governi, aziende e investitori devono sostenere la transizione verso l’energia pulita anziché ostacolarla. I vantaggi offerti sono immensi, tra cui nuove opportunità industriali e posti di lavoro, sicurezza energetica, aria più pulita, accesso universale all’energia e un clima più sicuro per tutti”.

Energie rinnovabili: le soluzioni messe in campo da Engie a Dicembre 2023

ENERGIE RINNOVABILI CON ENGIE SPIEGAZIONE Le offerte Engie per Italia Energia Punto Fisso a prezzo bloccato per un anno

a prezzo bloccato per un anno Energia VedoChiaro a prezzo variabile I vantaggi delle soluzioni Engie Diminuiscono i consumi di energia

di energia Riducono gli sprechi

Abbattono le emissioni inquinanti

inquinanti Difendono l’ambiente

In pole position per spingere sulla transizione green in Italia, c’è Engie, che conta un milione di clienti lungo la Penisola. Il gigante francese mette in campo una serie di soluzioni per illuminare e riscaldare casa che:

abbassano i consumi di energia;

tagliano gli sprechi;

abbattono le emissioni inquinanti;

salvano l’ambiente.

Obiettivi che Engie raggiunge utilizzando solo energia prodotta da fonti pulite per le sue offerte:

Energia Punto Fisso a prezzo bloccato per un anno;

a prezzo bloccato per un anno; Energia VedoChiaro a prezzo variabile.

PREZZI LUCE E GAS ENGIE »

Engie è in prima fila anche nell’applicazione della Direttiva europea sulle case green per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre i gas serra. Infatti la multinazionale transalpina promuove:

la sostituzione della vecchia caldaia con un impianto di ultima generazione con pompa di calore;

l’installazione dei pannelli fotovoltaici per promuovere l’autoproduzione di energia.

Energie rinnovabili: Engie per l’Italia a Dicembre 2023

ENERGIE RINNOVABILI: LE 4 SOLUZIONI ENGIE 1 Impianti eolici per produrre energia dal vento 2 Solare termico per produrre energia dal sole 3 Solare fotovoltaico per produrre energia dal sole 4 Impianti a biomasse per ricavare energia dalle materie organiche

Con le sue soluzioni sostenibili ad alta efficienza energetica, Engie Italia è impegnata nell’utilizzo di energie rinnovabili per:

eolico;

solare termico;

solare fotovoltaico;

impianti a biomasse.

Energia eolica

Sul fronte dell’eolico, Engie Italia usa il vento per la produzione di energia, che rappresenta una delle soluzioni più diffuse a livello globale nell’ambito delle fonti rinnovabili.

“Già da tempo attivi in questo campo – spiega l’azienda – abbiamo di recente accelerato lo sviluppo di nuovi parchi eolici sfruttando le tecnologie più avanzate presenti sul mercato. Inoltre stiamo contribuendo allo sviluppo della capacità da fonti rinnovabili anche mediante il repowering di impianti eolici esistenti con aerogeneratori più moderni e più efficienti”.

Solare termico

L’innovazione nel settore del solare termico ha aumentato il rendimento di questi impianti rispetto a quelli precedenti, facendoli diventare una scelta ideale per chi abbia un elevato consumo di energia termica sia sotto forma di calore, sia di energia elettrica per frigoriferi. Nel primo caso, piscine o i palazzetti del ghiaccio; nel secondo, la grande distribuzione.

A questo proposito Engie Italia offre una consulenza professionale su:

normative in vigore;

possibilità di accesso agli incentivi economici;

analisi del contesto territoriale;

analisi della struttura dei fabbricati;

installazione, controllo e manutenzione degli impianti.

Solare fotovoltaico

Le innovazioni tecnologiche nel campo del fotovoltaico è uno dei trend del futuro:

moduli sempre più efficienti;

rendimenti più alti;

pannelli flessibili e adattabili a ogni superficie.

Engie Italia si occupa della fornitura, installazione e manutenzione di pannelli solari fotovoltaici.

Impianti a biomasse

Ricavare energia da materie organiche, sia vegetali che animali, è possibile ed in totale armonia con la natura che, a differenza dei combustibili petroliferi come gas, metano e petrolio, limitano gli scarti e l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Tra gli esempi più significativi della cogenerazione a biomasse legnose, Engie Italia annovera gli impianti installati a Rivarolo (Torino) e a Sedrina (Bergamo).

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 730,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 788,71 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.