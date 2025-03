Compagnie assicurative sempre più “bersagliate” dalle lamentele dei propri clienti. Nel 2023, i reclami dei consumatori alle imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia sono stati 107.564, con un +10,9% rispetto all’anno precedente. Lo rileva l’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nella sua ultima fotografia del comparto, che include anche una classifica delle compagnie con la “maglia nera” dei reclami.

Compagnie assicurative, IVASS: +10,9% di reclami nel 2023

ANALISI IVASS: LE VOCI ANALISI IVASS: LE CIFRE I reclami totali ricevuti dalle compagnie assicurative italiane ed estere che operano in Italia nel 2023 107.564 La crescita delle lamentele complessive ricevute l’anno scorso +10,9% rispetto al 2022 I soli reclami relativi al comparto RC Auto nel 2023 48.700 (il 45,3% del totale) L’aumento dei contenziosi per RC Auto nel 2023 +17,6% rispetto al 2022 La percentuale dei reclami accolti sulle pratiche evase nel 2023 32,8% La percentuale dei reclami respinti sulle pratiche evase nel 2023 59,3%

L’IVASS rende noto che, l’anno scorso, “le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 107.564 reclami, con un incremento del 10,9% rispetto al 2022”. In particolare:

il 45,3% dei reclami ha riguardato la RC auto ;

dei reclami ha riguardato la ; il 39,7% ha avuto come oggetto gli altri rami danni;

il 15% ha coinvolto i rami vita.

E ancora: nel 2023, l’impennata maggiore delle dispute ha visto protagoniste le compagnie assicurative italiane. Infatti, restringendo il focus solo sulle imprese d’assicurazione tricolori, IVASS evidenzia un balzo all’insù dei reclami del +14,5%, raggiungendo quota 89.438. Di questi contenziosi, buona parte riguarda il ramo delle RC Auto.

Al contrario, sono in flessione del -3,9% i reclami verso le imprese estere (18.126), “dopo il consistente aumento evidenziato nel 2022; per tali imprese diminuiscono i reclami nei settori Vita e Altri Rami Danni, mentre crescono del 11,4% nel comparto RC auto”, fa sapere ancora l’Authority italiana.

Compagnie assicurative: chi indossa la “maglia nera” per reclami RC Auto

Dalla fotografia scattata dall’IVASS emerge che, a livello di comparto, i reclami RC Auto e quelli su “Altri rami danni” sono aumentati rispettivamente del +17,6% e del +10,5%. In calo, invece, il comparto vita (-4,4%) per effetto del sensibile decremento dei reclami ricevuti dalle imprese estere. Il solo comparto RC Auto ha registrato in totale 48.700 reclami (con un aumento delle lamentele sia per le compagnie assicurative di casa nostra sia quelle estere operanti in Italia).

Ecco di seguito la classifica delle prime 10 compagnie assicurative che hanno conquistato la “maglia nera” dei reclami nel comparto RC Auto:

Unipolsai Assicurazioni SpA: 8.844 reclami (9,20 reclami ogni 10.000 contratti);

Genertel SpA: 5.319 (56,48);

Generali Italia: SpA 3.857 (6,02);

Allianz Direct 2.824: (18,47);

Allianz SpA 2.528: (5,34);

Great Lakes Insurance: 1.897 (15,65);

Vittoria Assicurazioni SpA: 1.835 (7,69);

Iptiq Emea P&C Sa 1.751: (10,57);

Verti Assicurazioni SpA: 1.660 (32,11);

Axa Assicurazioni SpA: 1.645 (7,23).

Le lamentele per il comparto “Altri rami danni” si sono fermate a quota 42.698. In questo caso, però, l’aumento ha riguardato soltanto le imprese italiane, a fronte di una diminuzione dei reclami riferiti alle estere.

Infine, ecco la fotografia dell’esito delle “liti” tra clienti e compagnie assicurative:

il 59,3% dei reclami evasi è stato respinto;

il 32,8% dei contenziosi evasi è stato accolto;

il 7,9% dei reclami evasi si è concluso con una transazione.

Il tempo medio di risposta è stato di 22 giorni, al di sotto della soglia normativamente prevista di 45 giorni.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.