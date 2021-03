Come combattere gli aumenti luce e gas 2021

In arrivo nuovi adeguamenti ARERA per le forniture domestiche, nell'ultima comunicazione sono stati stabiliti aumenti luce e gas rispettivamente del 4,5% e del +5,3%. In questa guida ti offriamo dei consigli utili a combattere i rincari dei servizi e per trovare le migliori promozioni gas ed energia elettrica

Temi nuovi aumenti luce e gas ad Aprile? Se sei cliente di un operatore del servizio a Maggiori tutele sai bene che si avvicina il momento in cui l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) comunicherà i suoi dati sull’adeguamento del costo delle materie prime. A Gennaio questi ritocchi hanno comportato un incremento del 4,5% per le forniture di elettricità e del 5,3% per quelle del gas.

L’authority comunica le nuove tariffe ogni 3 mesi e ad Aprile arriveranno i nuovi adeguamenti. In questo ricalcolo possono essere anche modificate altre voci di spesa presenti in bolletta, come IVA, spese di trasporto oppure oneri generici.

La tua bolletta è composta da molte componenti, quella più pesante è però il costo per le materie prime. Per poter risparmiare è quindi importante riuscire ad assicurarsi la tariffa che ti offre il miglior costo di elettricità e gas. Per poter individuare le promozioni che permettono di combattere gli aumenti luce e gas e di ottenere le maggiori riduzioni puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Questo strumento è gratuito e il suo utilizzo non ti impegna all’acquisto. Il funzionamento è molto semplice, selezioni Luce e Gas, indichi alcune caratteristiche legate ai tuoi consumi (quanti elettrodomestici hai, in che fasce orarie li usi e con quante persone convivi, per esempio) e avvii una ricerca. L’algoritmo calcolerà le offerte che ti propongono le migliori soluzioni in base alle tue abitudini di utilizzo delle risorse e stimerà anche la spesa media mensile e annuale che potresti andare a pagare.

Ecco per esempio quali sono i pacchetti luce e gas più convenienti di Marzo e quanto potresti arrivare a risparmiare scegliendone uno.

Le tariffe luce e gas di Marzo 2021

Se non sei ancora un cliente del libero mercato poi effettuare il passaggio in modo semplice. Trovi la nuova offerta che vuoi attivare, fornisci al gestore il tuo codice fiscale, una vecchia bolletta e una copia di un documento. La bollette è necessaria al fornitore del servizio per poter risalire ai codici PDR e POD che identificano i tuoi contatori. Il cambio non comporta alcuna spesa e la procedura sarà interamente seguita dal nuovo gestore.

Le offerte luce più vantaggiose

Le migliori offerte energia di Marzo 2021 secondo l’analisi del comparatore sono le seguenti:

Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

E.ON Luce e Gas Insieme

Luce Extra Light

Energia Prezzo fisso 12 Mesi

Le stime di risparmio e di costo inserite nelle descrizioni delle promozioni si riferiscono ai consumi di una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento di 100 mq e utilizza forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie. Il consumo medio annuo calcolato è di 3900 kWh che con le attuali tariffe del mercato tutelato porta ad una spesa di 748 euro.

1. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Il risparmio che ti offre l’attuale promozioni di Pulsee si avvicina a 95 euro l’anno. Il piano Zero Ventiquattro è un’offerta ad energia verde, questa definizione indica un pacchetto che ti garantisce l’utilizzo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Il prezzo della materia prima sarà fisso per 1 anno con ZeroVentiquattro Luce Fix. Con la promozione di benvenuto i nuovi clienti ottengono uno sconto speciale pari al 60% del costo della componente energia. Il prezzo della materia prima proposto a Marzo è di 0,02578 euro/kWh.

Chi sceglie Pulse sia come fornitore luce che gas otterrà uno sconto del 100% sul costo della materia prima, in pratica pagherà solo le spese fisse (IVA, oneri e costi di gestione). Per i nuovi clienti è anche disponibile un voucher con uno sconto del 40% per poter comprare un prodotto Samsung.

Scopri come ottenere lo sconto Pulsee»

2. E.ON Luce e Gas Insieme

Quella di E.ON è una proposta dual fuel, significa che le condizioni proposte sono riservate solo ai clienti che passano al gestore per entrambi i servizi. Il bonus in bolletta che offre questo fornitore è del 10% del costo dell’energia.

In questi giorni è anche in corso una promozione che abbina degli sconti sui consumi domestici agli acquisti fatti su Amazon. Se vuoi sfruttare questa agevolazione potrai contare su una riduzione del 15% degli importi spesi che ti saranno riconosciuti come sconti in bolletta.

La famiglia tipo potrà risparmiare, con le condizioni proposte da E.ON, quasi 70 euro l’anno sui consumi. Il prezzo dell’energia proposto è di 0,03470 euro/kWh.

Attiva E.ON Luce e Gas Insieme »

3. Luce Extra Light

Illumia ha un’offerta molto conveniente, per te che attivi una nuova fornitura o effettui il passaggio da un altro gestore ci sono in regalo 60 kWh sulle bollette mensili per il primo anno di fornitura e un kit di 10 lampadine al Led. I clienti che scelgono di attivare Luce Extra Light dovranno farlo entro il 29 Marzo.

La soluzione di questo fornitore è una promozione monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi. La famiglia esempio arriverà a risparmiare circa 7o euro l’anno. Il costo dell’energia che sarà applicato ai vostri consumi sarà pari a 0,0410 euro/kWh.

Per poter attivare questa offerta dovrete caricare sul portale del gestore l’ultima bolletta disponibile e non vi verrà richiesto di versare nessun deposito cauzionale. L’unico metodo di pagamento accettato per poter sottoscrivere questa offerta è il RID.

Attiva Luce Extra Web»

4. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Con wekiwi potrai attivare la promozione Prezzo Fisso 12 Mesi e pagherai le tue bollette con il sistema Carica mensile. Il metodo di pagamento ideato dal gestore dovrai stimare i tuoi consumi e poi scegliere una taglia di ricarica. Se l’ipotesi sarà accurata otterrai sconti e vantaggi, in caso contrario ti sarà richiesto di saldare la differenza di consumo.

La promozione luce è un piano prezzo fisso per 1 anno e la tariffa è monoraria, quindi sarà applicato lo stesso prezzo ai tuoi consumi a prescindere dall’orario in cui utilizzi l’energia. Il costo applicato ai consumi energetici sarà di 0,03690 euro/kWh.

Per i nuovi clienti è disponibile un buono sconto di 20 euro se si attiva una promozione luce o gas, mentre per chi sceglie un piano dual fuel il voucher sarà di 40 euro. Il buono è spendibile in negozi e supermercati convenzionati con il programma Ticket Compliments.

Scopri l’offerta Prezzo Fisso 12 Mesi »

Le offerte gas del mese

Ecco poi quali sono a Marzo le migliori offerte gas:

Prezzo Chiaro A2A Gas

Energia 3.0 Light 12 Mesi

Prezzo Netto Gas Heracomm

E.ON Luce e Gas Insieme

1. Prezzo Chiaro A2A Gas

A2A ti offre una promozione che ti permette di pagare il gas al prezzo attualmente applicato agli acquisti sul mercato all’ingrosso, il TTF dei Paesi Bassi. Questa opzione in genere costa 47 euro l’anno, 3,90 euro al mese. Per il primo anno il contributo per Prezzo Chiaro sarà a carico del gestore e se hai deciso di attivare anche la promozione Luce di A2A potrai raddoppiare il risparmio.

Il costo della materia prima applicato ai consumi elettrici proposto a Marzo è 0,1481 euro/smc. Il risparmio per la famiglia tipo (consumo annuo stimato 1450 m³) sarà di oltre 107 euro, la stima del conto energetico annuale arriva a 911,59 euro mentre con le tariffe del mercato tutelato supera i 1.019 euro.

Scopri l’offerta Prezzo Chiaro A2A Gas »

2. Energia 3.0 Light 12 Mesi

Con Engie sarà possibile avere una promozione a prezzo fisso per 1 anno o per 2 anni. I prezzi applicati ai consumi di gas con queste due offerte saranno: 0,1625 euro/smc per chi sceglie Light 12 Mesi, mentre con l’offerta a prezzo bloccato per 2 anni il gas vi costrerà 0,1730 euro/smc.

Il metodo di pagamento accettato per chi passa a Engie e attiva questa promozione è il RID sul conto corrente. Anche Engie ha un suo programma Porta un amico, con questa offerta sarà possibile ottenere fino a 300 euro di sconto in bolletta.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

3. Prezzo Netto Gas Heracomm

Con Heracomm potrai pagare il tuo gas 0,161 euro per smc, questo gestore ti offre uno sconto di 30 euro sulla bolletta se attivi questa offerta. Se scegli il fornitore sia per gas che per luce potrai raddoppiare questo bonus.

In un anno con questa offerta la famiglia tipo può spendere fino a 944 euro e può quindi risparmiare più di 75 euro l’anno sulle bollette gas.

Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri l’offerta di Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm »

4. E.ON Luce e Gas Insieme

Questa promozione fa il paio con la proposta energia descritta in questa guida. Attivando il pacchetto dual fuel di E.ON potrai pagare il tuo gas 0,1630 euro/smc. In un anno passando dalle tariffe tutelate a questa offerta libera puoi avere un risparmio di oltre 73 euro sulla componente gas.

Il gestore ti propone diversi sconti:

bonus benvenuto con riduzione del 10% sulla componente energia

ulteriore sconto per chi attiva la bolletta smart con invio bolletta via mail

bonus per attivazione domiciliazione

Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

Attiva E.ON Luce e Gas Insieme »

Altri consigli per ridurre le bollette

Scegliere la promozione più conveniente non è l’unico metodo per combattere gli aumenti delle tariffe. Può essere molto utile anche adottare comportamenti più virtuosi nel consumo, per esempio non lasciando i dispositivi in stand by quando non è necessario, sostituendo le luci di casa con i led. Anche cambiare i vecchi elettrodomestici con nuovi prodotti di classe A+ può farvi risparmiare molto più di quanto immaginate.