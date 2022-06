Cambio operatore da TIM: le promozioni di Giugno 2022

Scopri le offerte per chi effettua il cambio operatore da TIM a giugno. Si possono avere minuti illimitati e fino a 120 GB in 5G a meno di 10 euro al mese

Se siete clienti TIM che ritengono di poter trovare un’offerta di telefonia mobile più conveniente rispetto a quella che avete oggi attiva forse è arrivato il momento di pensare di passare a un altro gestore. L’estate è il momento ideale per cambiare, in quanto è questo il periodo in cui vengono lanciate nuove offerte. Il cambio operatore da TIM è semplicissimo e nella maggior parte dei casi è gratuito, a meno che non abbiate acquistato un telefono con il provider o il piano prevede qualche sorta di vincolo.

Cambio operatore da TIM: le promozioni di Giugno

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati 100 SMS 100 GB in 4G 11,99 euro gratuita gratuita Fastweb Mobile minuti illimitati 200 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro gratuita online 10 euro ho. Mobile 13,99 illimitati 150 GB in 4G 13,99 euro 29,99 euro gratuita Spusu 10 1000 minuti 200 SMS 10 GB in 4G+ 4,98 euro gratuita gratuita 300% Digital chiamate a 18 cent SMS a 18 cent 300 GB in 4G+ 8,99 euro 10 euro 10 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro 9,99 euro gratuita Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro 49 euro o 24 rate da 2,08 euro al mese con attivazione online 10 euro Infinito illimitati illimitati in 5G 24,99 euro con Smart Pay 6,99 euro gratuita Entry minuti illimitati 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 9,99 euro gratuita Elite minuti illimitati 100 SMS Giga illimitati per tutto l’anno (poi 120 GB) 9,99 euro 5 cent con carta di credito gratuita Easy minuti illimitati 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 9,99 euro gratuita Elitex12 minuti illimitati 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro all’anno gratuita gratuita

Chi vuole fare il cambio operatore da TIM ha davvero l’imbarazzo della scelta in termini di offerte. E’ importante però sottolineare che la maggior parte degli operatori low cost richiede la portabilità del numero di telefono. Questa operazione è gratuita e richiede come da delibera dell’AGCOM un massimo di 3 giorni lavorativi.

Chi arriva da TIM, ad esempio, può scegliere Kena Mobile, ovvero il marchio low cost dello stesso gestore. Kena 11,99 100GB Gold prevede minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare in 4G (di cui 8 GB in UE) fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite ma è richiesta la portabilità.

Attiva Kena 11,99 100 GB Gold »

All’offerta mobile è poi possibile aggiungere Kena TIMVISION Summer per avere la visione su smartphone di TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, Discovery+, una selezione del meglio della settimana dei programmi Mediaset ed Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e Conference League) e Infinity+ (Champions League). Chi attiva l’offerta entro il 5/7/22 può usufruirne gratuitamente fino al 31/8/22, poi 19,99 euro al mese per 12 mesi e poi 29,99 euro al mese, senza vincoli né costo di attivazione.

Chi cerca un’offerta 5G a prezzo basso dovrebbe guardare con attenzione alle offerte di Fastweb Mobile:

Fastweb Mobile Light : minuti illimitati, 100 SMS, 50 GB per navigare anche in 5G a 5,95 euro al mese. Attivazione gratuita e contributo per la SIM di 10 euro con spedizione gratuita

: minuti illimitati, 100 SMS, 50 GB per navigare anche in 5G a 5,95 euro al mese. Attivazione gratuita e contributo per la SIM di 10 euro con spedizione gratuita Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS, 90 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e contributo per la SIM di 10 euro con spedizione gratuita

: minuti illimitati, 100 SMS, 90 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e contributo per la SIM di 10 euro con spedizione gratuita Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS, 150 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e contributo per la SIM di 10 euro con spedizione gratuita

Le tariffe di questo operatore non richiedono la portabilità e includono i corsi della Fastweb Digital Accademy per imparare nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. E’ inoltre possibile aggiungere spazio d’archiviazione illimitato sul cloud con WOW Space a 9,95 euro l’anno.

Scopri le offerte Fastweb Mobile »

Chi arriva da TIM e sceglie Iliad come nuovo operatore non deve necessariamente richiedere la portabilità. Il gestore francese non prevede vincoli né costi nascosti e permette di scegliere tra:

Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps (7 GB in Ue) a 9,99 euro al mese. L’attivazione e consegna sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro

Attiva Giga 120 di Iliad »

Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB anche in 4G/4G+ (7 GB in Ue) a 7,99 euro al mese. L’attivazione e consegna sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro. L’offerta è però disponibile solo fino al 30/6/22 (salvo prolungamenti)

Attiva Flash 100 »

Un altro gestore low cost che richiede la portabilità per il cambio operatore da TIM è ho. Mobile. La sua offerta include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (9,2 GB in Ue) a 13,99 euro al mese. A questo costo si aggiungono 9 euro per l’attivazione e una ricarica da 14 euro da cui viene scalato il primo rinnovo. ho. comunque permette di provare le sue tariffe per 30 giorni e poi, se non soddisfatti, richiedere il rimborso di tutte le spese direttamente online con un clic.

Attiva ho. 13,99»

Chi passa a Spusu non deve per forza trasferire il proprio numero. La sua offerta Spusu mini al costo di 4,98 euro permette di avere 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB per navigare in 4G+ (3,27 GB in Ue) oltre a 20 GB di riserva dati ogni mese. Non sono previsti vincoli e si può passare a un’offerta superiore in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo. La riserva dati permette di trasformare tutti i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati in 1 MB da usare poi quando serve a partire dal mese successivo. Il traffico dati aggiuntivo non ha scadenza ed è cumulativo.

Attiva Spusu 10 »

La nuova tariffa 300% Digital di PosteMobile non richiede la portabilità e include chiamate e SMS a consumo (18 cent al minuto e 18 cent per messaggio) e 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese in promozione. L’attivazione è scontata a 10 euro con 10 euro di traffico incluso. Il suo punto di forza sta nel fatto che se si utilizzano meno di 100 GB durante il mese si ottengono 20 credit di bonus da utilizzare per chiamate o SMS. Ogni credit corrisponde a 1 minuto e un SMS.

Attiva 300% Digital»

Tutti i grandi operatori permettono a chiunque di sottoscrivere le loro tariffe a prescindere dall’operatore di provenienza. WindTre, ad esempio, propone Di Più Full 5G con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS, 100 GB per navigare anche in 5G, blocco dei servizi a sovraprezzo, call center senza attesa al 159 a 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La versione 4G con addebito su credito residuo invece riduce il traffico dati incluso a 50 GB allo stesso prezzo. Per entrambe le proposte l’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. Al piano è poi possibile aggiungere:

Fino a 3 SIM aggiuntive con Family 5G

Samsung Galaxy A22 5G gratuito

OPPO Find X5 Lite a 8,99 euro

Samsung Galaxy A53 5G a 8,99 euro

Confronta le offerte WindTre»

Vodafone invece permette di scegliere tra tante tariffe differenti per chi arriva da TIM. La migliore oggi disponibile è sicuramente Infinito con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti e 1 GB in roaming extra Ue più 200 minuti) a 24,99 euro al mese con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. L’attivazione di 6,99 euro. Nel pacchetto è anche compreso l’accesso gratuito a Vodafone Club+ che ogni mese propone promozioni differenti come:

10 GB aggiuntivi

credito del 10% su acquisti selezionati su Amazon.it

5% di sconto su Booking.com

10% di sconto sulla spesa online su Carrefour.it

buono carburante digitale di 5 euro ai distributori Q8

30 euro di sconto su YOOX

Infinity+ per 6 mesi

sconti sui prodotti tech nei negozi dell’operatore

L’ultimo operatore da tenere in considerazione, ma non per importanza, è Elimobile. Questo particolare gestore punta su servizi aggiuntivi, assenza di vincoli di permanenza o per la disattivazione del piano. E’ inoltre possibile passare a una nuova tariffa senza costi.

Entry con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB per navigare in 4.5G a 4,99 euro al mese e 50 elicoin ogni mese più 50 in regalo. Nel piano sono inclusi anche Run With Me ed Elisum. Per acquistarla serve richiedere la portabilità

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per tutto l’anno (poi 120 GB) per navigare in 4.5G a 9,99 euro al mese e 100 elicoin ogni mese più 100 in regalo. Nel piano sono inclusi anche Run With Me ed Elisum

Attiva Elite di Elimobile »

Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB per navigare in 4.5G gratis per un mese (poi 6,99 euro al mese) e 70 elicoin ogni mese più 70 in regalo. Nel piano sono inclusi anche Run With Me ed Elisum

Attiva Easy di Elimobile »

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno e 100 elicoin ogni mese più 100 in regalo. Nel piano sono inclusi anche Run With Me, Elisum e Concierge

Attiva Elite x12 di Elimobile »

Easy ha un costo di attivazione di 5 cent con pagamento con carta di credito. Per Entry ed Elite invece il costo è di 9,99 euro a cui si aggiunge una prima ricarica. La SIM e relativa spedizione sono invece gratuite. Quando si viaggia all’intero dell’Unione Europea si possono utilizzare per tutte le offerte 60 minuti e 1 GB ogni mese.

Con la moneta digitale elicoin si possono acquistare servizi a pagamento sull’app Elisium (corsi di formazione, contenuti in esclusiva, virtual masterclass e giornate con i VIP che aderiscono alle iniziative di Elimobile oltre a interviste, approfondimenti e video). Gli elicoin si raccolgono ad ogni rinnovo delle offerte o per ogni chilometro percorso tramite il servizio Run With Me. Concierge invece è la piattaforma per contattare un assistente personale che si occuperà dell’organizzazione di eventi unici come cene, viaggi, concerti/mostre e servizi per la casa.

