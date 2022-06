Migliore offerta Internet Casa: le 14 promozioni di Giugno 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con il comparatore di SOStariffe.it trovare la migliore offerta Internet Casa per le proprie esigenze in termini di connessione e risparmiare sull’acquisto è davvero semplicissimi. Sul nostro sito o app potete confrontare le offerte fibra ottica dei principali operatori inserendo alcuni parametri per definire le vostre abitudini di consumo. Fatto questo basta un clic per visualizzare le tariffe più convenienti per voi.

Migliore offerta Internet Casa di giugno: le tariffe tra cui scegliere

Offerte Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitate Non prevista 15,99 euro Illumia Wi-Fi 1 Gbps in FTTH Non previste 39,90 euro 19,90 euro Sky Wi-Fi 1 Gbps in FTTH a consumo 20 euro 24,90 euro PosteCasa Ultraveloce 1 Gbps in FTTH illimitate 49 euro 26,90 euro Super Fibra 1 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 26,90 euro Vodafone Unlimited 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 27,90 euro TIM Premium 1 Gbps in FTTH illimitate Inclusa gratis fino al 31/8/22, poi 29,90 euro Fastweb Casa 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 28,95 euro

Se state cercando la migliore offerta Internet Casa dovreste probabilmente rivolgervi alle tariffe che prevedono una connessione in fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). Con questa tecnologia l’utente viene raggiunto direttamente dal segnale e ciò garantisce maggiore stabilità e velocità. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. In alternativa potete attivare un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). In questo caso le prestazioni oscillano tra 100/200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Altrimenti c’è sempre la possibilità dell’ADSL fino a 20 Mbps.

Vodafone con la sua Internet Unlimited propone al prezzo di 24,90 euro al mese senza vincoli una connessione in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer per ottimizzare le prestazioni del modem in base al numero di dispositivi connessi anche contemporaneamente. Le chiamate sono incluse solo con attivazione online.

Attiva Internet Unlimited »

Per chi è già cliente mobile di Vodafone il costo di Internet Unlimited scende a 22,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Fastweb invece propone ben tre diverse offerte Internet casa per soddisfare tutte le possibili esigenze degli utenti. L’operatore inoltre consente di provare le sue tariffe per un mese. Una volta concluso il periodo promozionale si può decidere se continuare o chiedere il recesso dal piano e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute.

Fastweb Casa Light con connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON, chiamate a consumo, attivazione, modem FastGATE e WOW Space (solo online) a 25,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »

Fastweb Casa con connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON, chiamate illimitate, attivazione, assicurazione assistenza casa Quixa, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata e WOW Space (solo online) a 28,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa »

Fastweb Casa Plus con connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON, chiamate illimitate, attivazione, assicurazione assistenza casa Quixa, Assistenza Plus, fino a 2 Wi-Fi booster, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata e WOW Space (solo online) a 35,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Plus »

E’ anche possibile attivare l’offerta Fastweb Casa con fornitura di energia da parte di Plenitude al prezzo di partenza di 18,95 euro al mese per 24 mesi + tariffa gas e luce, poi 25,95 al mese per la sola connessione fissa.

Attiva Fastweb Casa + Plenitude »

In tutte le offerte di Fastweb sono poi inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze in campo digitale tra le più richieste dal mondo del lavoro. In più, il gestore per ogni attivazione dona 20 euro a un progetto per la conservazione dei mari.

Alle offerte Fastweb è poi possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese Fastweb Mobile Light : SIM con chiamate illimitate e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

: SIM con chiamate illimitate e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di attivazione Fastweb Mobile : SIM con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

: SIM con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di attivazione Fastweb Mobile Maxi: SIM con chiamate illimitate e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

Scopri le offerte Fastweb Mobile »

Iliad a gennaio a lanciato la sua offerta fibra ottica chiamata IliadBox. La tariffa prevede chiamate illimitate e navigazione fino a 5 Gigabit al secondo complessivi in download e 700 Mbps in upload in molte città su rete FTTH. Il modem IliadBox è fornito in comodato d’uso. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro. Alla tariffa è anche possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in fase di registrazione al costo di 1,99 euro per ogni dispositivo.

L’offerta di Iliad ha un costo di 23,99 euro al mese ma chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile ottiene uno sconto di 8 euro al mese che porta il costo della componente fissa a 15,99 euro al mese per sempre con addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Confronta le offerte di Iliad »

Anche il fornitore di energia Illumia permette solo ai suoi clienti di accedere a una connessione senza limiti in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit al secondo in download a 19,99 euro al mese per un anno, poi 27 euro al mese. Il modem Fritz!Box è fornito in comodato d’uso gratuito per 12 mesi con attivazione online, poi 2,99 euro al mese. Il costo di attivazione invece è di 39,90 euro.

Attiva Illumia Wi-Fi »

Sky WiFi è invece la tariffa perfetta per chi cerca insieme alla connessione di casa anche il meglio dell’intrattenimento televisivo. Sky infatti propone una tariffa con chiamate a consumo, modem Sky WiFi Hub, il servizio di assistenza My Team e app Sky WiFi inclusi al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart (poi 29,90 euro al mese se non rinnovato). L’attivazione è scontata a 20 euro. Alla linea fissa è poi associata l’offerta Prova Sky Q, che per 9,99 euro permette di vedere per 30 giorni:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard (visione HD su 2 dispositivi in contemporanea)

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Attiva Sky WiFI »

Anche PosteMobile dispone di una sua offerte fibra ottica da 26,90 euro al mese con navigazione fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH e attivazione inclusi. Per la consegna e prima installazione del modem e della chiavetta USB è prevista una spesa in promozione di 49 euro. Per questa procedura si verrà ricontattati da un operatore per fissare un appuntamento.

Super Fibra di WindTre unisce a una connessione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH a chiamate illimitate, modem con Wi-Fi 6, attivazione, Super Assistenza e 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video a 26,99 euro al mese. Per le Aree Bianche il costo mensile è di 28,99 euro a cui si aggiunge una spesa per il primo allaccio di 99,99 euro rateizzabili a 3,99 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile può anche aggiungere fino a 3 SIM con Gigabyte illimitati e ha un prezzo scontato di 22,99 euro al mese ma senza le chiamate da fisso incluse.

Attiva Super Fibra per i già clienti mobile »

TIM ha una delle offerte di rete fissa più ricca sul mercato. La tariffa base Premium Fibra include navigazione illimitata fino 1 Gigabit in download, modem TIM Hub+, chiamate (solo online) e attivazione. Per chi l’attiva entro il 30/6/22 grazie alla Promo Estate la connessione è gratuita fino al 30/8/22. Da settembre il costo è di 29,99 euro al mese.

Attiva TIM Premium Fibra »

La connessione di casa può poi essere ulteriormente personalizzata con il meglio dell’intrattenimento televisivo:

TIM Premium con TIMVISION Calcio e Sport: film, serie TV, Eurosport Player (incluso per 12 mesi), Discovery+ e il meglio dell’ultima settimana dei programmi Mediaset con TIMVISION, decoder TIMVISION Box e tutta la serie A su DAZN e la Champions League su Infinity+ (incluso per 12 mesi). La visione è gratuita fino al 31/8/22 con attivazione entro il 25/6/22, poi 19,99 euro al mese per 12 mesi e dall’1/10/22 il prezzo sale a 29,99 euro al mese. E’ previsto un costo di attivazione di 19,99 euro.

Attiva TIM Premium Fibra + TIMVISION Calcio e Sport »

TIM Premium con TIMVISION Gold: TIMVISION, TIMVISION Box, DAZN, Infinity+ (incluso per 12 mesi), Netflix piano standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+. L’offerta costa 10 euro al mese fino al 31/8/22 con attivazione entro il 25/6/22, poi 30,99 euro al mese per 12 mesi e dall’1/10/22 il prezzo sale a 45,99 euro al mese. E’ previsto un costo di attivazione di 19,99 euro.

TIM Wi-Fi Power Smart aggiunge all’offerta base la navigazione sicura con TIM Safe Web Plus. La piattaforma protegge tutti i dispositivi connessi alla rete, valuta la pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi, permette di creare un profilo di sicurezza personalizzato per tutti i membri della famiglia e ogni mese invia un report sulle minacce bloccate.

TIM Wi-Fi Power Top invece offre navigazione illimitata e sicura fino a 2,5 Gigabit al secondo in download, chiamate (solo online), modem TIM HUB+ Executive e attivazione a 34,90 euro al mese. La tariffa prevede anche l’intervento da parte di un tecnico dell’operatore per ottimizzare il Wi-Fi in tutta la casa e una certificazione che il segnale sia ottimizzato, oltre ad accesso prioritario al Servizio Clienti 187. Se non siete soddisfatti dell’assistenza ricevuta si può richiedere un bonus di 5 euro in fattura.

Migliore offerta Internet casa dove non arriva la fibra ottica

Offerte Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Modem Costo mensile Fastweb Casa FWA 1 Gbps in Ultra FWA Non incluse 2 euro al mese per 20 rate Incluso 19,95 euro Postemobile Casa Web 300 Mbps in FWA Non incluse 29 euro Incluso 19,90 euro TIM Premium FWA 100 Mbps in FWA A consumo Inclusa Incluso 24,90 euro Vodafone Casa Wireless 100 Mbps in FWA A consumo Inclusa Incluso 24,90 euro Postemobile Casa Internet 300 Mbps in FWA illimitate 59 euro Incluso 26,90 euro Linkem 5G Promo Easy 1 Gbps in FWA illimitate 48 euro Incluso 19,90 euro

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica, allora la migliore offerta Internet casa è quella che prevede una connessione in FWA (Fixed Wireless Access) o fibra mista radio. Questa tecnologia prevede la copertura avvenga per il primo tratto in fibra ottica ma in seguito il modem finale dell’utente viene raggiunto da segnale tramite un ponte radio utilizzando la rete mobile in 4G e in alcuni casi anche in 5G. Le offerte FWA a seconda della copertura possono richiedere l’installazione di un’antenna esterna, solitamente posizionata nella parte più alta dell’abitazione.

La tecnologia FWA ha il vantaggio di offrire una copertura più ampia rispetto a quella della fibra ottica, raggiungendo anche piccoli Comuni o località molto distanti dalle grandi città, ma garantendo prestazioni quasi simili o comunque sufficienti per utilizzare i servizi online più richiesti senza problemi.

Fastweb con la sua promozione con la tecnologia Ultra FWA offre una connessione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo. Nel pacchetto sono poi inclusi il modem Interne Box NeXXt con supporto al Wi-FI 6 e Alexa integrata e i corsi Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze digitali tra le più richieste al giorno d’oggi dalle aziende. La tariffa ha un costo di 19,95 euro al mese. L’attivazione è di 2 euro al mese per 20 rate.

Attiva Fastweb Casa FWA »

TIM Premium FWA permetterebbe di navigare fino a 40 Mbps in download per un massimo di 930 GB al mese ma grazie all’opzione Super Velocità, disponibile solo con l’apparato outdoor, si può arrivare fino a 100 Mbps in download a 2 euro al mese con primo mese gratuito. Nel piano sono anche inclusi chiamate a consumo (che diventano illimitate a 2 euro in più al mese), attivazione, modem FWA indoor od outdoor, IP privato di default a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Per chi ha già la rete fissa con TIM il prezzo è invece di 15,99 euro al mese. Per l’installazione dell’apparato da esterno è necessario l’intervento di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro, rateizzate in rate da 4.13 euro al mese per 24 mesi.

PosteMobile per quanto riguarda la rete FWA permette di scegliere tra due differenti proposte:

Postemobile Casa Internet con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in 4G+, chiamate, modem trasportabile, telefono con consegna e installazione gratuita a 26,90 euro al mese. L’attivazione è di 59 euro

Postemobile Casa Web con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in 4G+, modem trasportabile con consegna gratuita e assistenza tecnica dedicata (7/7) al 160 a 19,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro.

Attiva Postemobile Casa Web »

Per entrambe le tariffe l’importo viene fatturato in bolletta con intervalli bimestrali e può essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domiciliazione o con bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro è rateizzata in 8 fatture.

Anche Vodafone consente di scegliere tra due varianti della sua offerta Vodafone Casa Wireless per una connessione con la fibra mista radio. La tariffa base prevede:

navigazione fino a 100 Mbps in download per 200 GB al mese (poi la velocità cala a 3 Mbps in download), chiamate a consumo, modem, attivazione e IP privato dinamico a 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Il costo del modulo indoor è di 72 euro mentre per quello outdoor la spesa è di 96 euro. Tali importi possono essere pagati in prima fattura o suddivisi rispettivamente in rate da 3 e 4 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Vodafone Casa Wireless »

Vodafone Casa Wireless+ invece con 27,90 euro al mese permette di navigare senza limitazioni di traffico.

Attiva Vodafone Casa Wireless+ »

Grazie all’offerta “Prova Vodafone 1 mese” è possibile testare la tariffa dell’operatore per 30 giorni, durante i quali si può richiedere il recesso in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Entrambi gli apparati vengono consegnati gratuitamente a casa e un tecnico si farà carico di verificare che la linea funzioni correttamente. Per 12 giorni è inoltre disponibile un numero dedicato di assistenza.

La proposta di Linkem rientra certamente nella categoria della migliore offerta Internet casa per i costi contenuti e la velocità di navigazione. L’operatore propone una connessione in FWA fino a 1 Gigabit al download, apparato da interno o esterno incluso, Assistenza Prime e opzione Parla&Naviga con chiamate illimitate da fisso e tramite tecnologia VoIP a 19,90 euro al mese per un anno, poi 24,90 euro al mese. L’attivazione è di 48 euro, suddivisa nelle prime 12 fatture, invece di 100 euro.

Attiva Linkem 5G Promo Easy 12 mesi »