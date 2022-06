Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di Giugno 2022

Dagli esperti di SOStariffe.it , la classifica delle promozioni luce e gas più vantaggiose di Giugno 2022 . Sei offerte del Mercato libero per abbattere le voci di spesa in bolletta senza compromettere le proprie abitudini di consumo.

Per chi insegue il risparmio ed è a caccia di bollette di luce e gas più leggere, ecco le promozioni di Giugno 2022 da tenere d’occhio per giocare d’anticipo e non farsi trovare impreparati quando i mesi più freddi saranno alle porte.

Passo fondamentale per incamminarsi lungo la strada della convenienza è il confronto delle offerte disponibili nel Mercato libero grazie al comparatore di SOStariffe.it per luce e gas. Gratuito, intuitivo e facile da usare, questo tool digitale (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it) accompagna i titolari di utenze domestiche nella scelta delle promozioni luce e gas più aggiornate e vantaggiose.

Grazie al comparatore, infatti, è possibile fare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale (riportati in bolletta), oppure utilizzando i filtri disponibili al suo interno. Una volta inseriti i dati richiesti, il comparatore restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, saranno indicati una stima della spesa annuale e il possibile risparmio ottenibile rispetto al mercato tutelato.

Luce: ecco l’identikit delle offerte “campionesse” del risparmio a Giugno 2022

OFFERTE LUCE CARATTERISTICHE NeN Luce Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi (0,2556 €/kWh)

(0,2556 €/kWh) bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde A2A Click Luce prezzo bloccato per 12 mesi (0,2511 €/kWh) sconto del 10% sulla materia prima energia e gas

(0,2511 €/kWh) sconto del 10% sulla materia prima energia e gas energia 100% green

bolletta elettronica e area clienti online Pulsee Luce RELAX Fix prezzo bloccato per 24 mesi (0,2587 €/kWh)

(0,2587 €/kWh) bolletta elettronica

bolletta elettronica gestione online della fornitura

Come si evince dalla tabella qui sopra, ecco le promozioni che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più vantaggiose a Giugno 2022 per il profilo di una “famiglia tipo” che utilizza, nell’arco di dodici mesi, 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). I consumi, distribuiti in prevalenza nelle ore serali e nei fine settimana, sono da imputare soprattutto ad elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno.

Tutte le offerte citate in tabella possono essere attivate in modalità Dual Fuel, cioè sottoscrivendo con lo stesso fornitore luce anche il contratto gas.

NeN Luce Special 48

L’offerta di NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, propone il prezzo fisso dell’energia elettrica come soluzione per arginare improvvisi rialzi dei prezzi della materia prima all’ingrosso. La promozione ha la seguente “carta d’identità”:

tariffa monoraria: 0,2556 €/kWh;

prezzo bloccato per 36 mesi ;

; bonus di benvenuto di 48 euro ;

benvenuto di ; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è di 71,38 euro, con un risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato pari a 257,14 euro.

È possibile avere una panoramica dell'offerta cliccando al link di seguito:

A2A Click Luce

Anche l’esclusiva web di A2A blocca (per 12 mesi) il prezzo dell’energia elettrica come scudo contro le oscillazioni dell’attuale mercato energetico. Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche della promozione:

prezzo bloccato per 12 mesi : 0,2511 €/kWh;

: 0,2511 €/kWh; extra sconto del 10% sulla componente di energia e gas fino al 5 luglio;

sulla componente di energia e gas fino al 5 luglio; bolletta elettronica e area Clienti online per una gestione digitale della fornitura;

attivazione veloce anche con WhatsApp.

Scegliendo A2A Click Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 76,52 euro al mese. Il risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato sarebbe pari a 195,52 euro.

È possibile avere una panoramica dell'offerta cliccando al link di seguito:

Pulsee Luce RELAX Fix

Pulsee, marchio di Axpo Italia, conferma un approccio che blocca i prezzi dell’energia per un determinato periodo di tempo (2 anni). Ecco la patente della sua promozione:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,2587 €/kWh;

: 0,2587 €/kWh; gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee;

gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee; pagamento con RID e carta di credito.

Attivando la promozione messa a punto da Pulsee, la “famiglia tipo” spenderebbe 77,86 euro al mese per la bolletta della luce, con un risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato di 179,40 euro.

È possibile avere una panoramica dell'offerta cliccando al link di seguito:

Gas: ecco le promozioni che calamitano il risparmio a Giugno 2022

OFFERTE GAS CARATTERISTICHE NeN Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi (0,9900 €/Smc)

(0,9900 €/Smc) bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc

scontato di 0,15 €/Smc bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo A2A Click Gas prezzo bloccato per 12 mesi (0,9360 €/Smc )

(0,9360 €/Smc ) sconto del 10% sulla materia prima energia e gas

energia 100% green

bolletta elettronica e area clienti online

La classifica delle offerte gas che mettono in moto la convenienza a Giugno 2022 è stata stilata dal comparatore di SOStariffe.it prendendo in considerazione le stime annuali di una “famiglia tipo” che consuma 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Gas Special 48

Anche per la fornitura di gas, NeN sceglie di assicurare ai suoi clienti la protezione contro eventuali rialzi dei prezzi con una promozione a tariffa bloccata. Di seguito, le caratteristiche:

prezzo fisso per 36 mesi (0,9900 €/Smc);

(0,9900 €/Smc); bonus di benvenuto di 48 euro ;

benvenuto di ; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Con NeN Gas Special 48, la “famiglia tipo” dovrebbe accantonare un budget di 171,05 euro per la bolletta del gas, con 15,86 euro di risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato.

È possibile avere una panoramica dell'offerta cliccando al link di seguito:

Gas alla Fonte wekiwi

La tariffa a prezzo indicizzato (in linea, dunque, con l’andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso) è invece la carta vincente su cui punta la web company wekiwi per la sua offerta gas. Ecco l’identikit dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) che viene scontato di 0,15 €/Smc);

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) che viene scontato di 0,15 €/Smc); sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22.

Scegliendo Gas alla Fonte wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 182,92 euro.

È possibile avere una panoramica dell'offerta cliccando al link di seguito:

A2A Click Gas

A2A conferma la promozione a prezzo bloccato (sempre 12 mesi) anche per la fornitura di gas. L’offerta include, dunque:

prezzo bloccato per 12 mesi (0,9360 €/Smc);

(0,9360 €/Smc); extra sconto del 10% sulla componente di energia e gas;

sulla componente di energia e gas; bolletta elettronica e area Clienti online;

attivazione veloce anche con WhatsApp;

La bolletta del gas costerebbe alla “famiglia tipo” 169,39 euro al mese, con 35,86 euro di risparmio stimato all’anno rispetto al mercato Tutelato.

È possibile avere una panoramica dell'offerta cliccando al link di seguito:

