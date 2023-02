Avere una connessione a casa sotto i 10 euro: le 12 alternative al fisso di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Oggi per avere una connessione Internet fissa si deve spendere almeno 19-25 euro al mese. Questo è infatti il prezzo medio di un’offerta fibra ottica. Per spendere meno ma navigare comunque su più dispositivi in modalità wireless potete pensare di acquistare una SIM per la telefonia mobile da abbinare poi a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet. Ecco come avere una connessione a casa sotto i 10 euro.

Le offerte mobile tutto incluso per una connessione a casa sotto i 10 euro a febbraio 2023

Le offerte mobile con più Giga Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 70 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Very 6,99 di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 6 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 7,99 euro 7 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 8 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 9,99 euro 10 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 11 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati e 1000 SMS 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 12 ho 9,99 di ho. Mobile illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro

Dato che è quasi impossibile trovare un’offerta Internet casa a meno di 10 euro al mese, come abbiamo già detto l’unica alternativa è quello di acquistare una SIM insieme a un modem Wi-Fi 4G. Oggi ci sono diverse tariffe di telefonia mobile con tanti Giga inclusi a un prezzo piuttosto basso. Per confrontare le diverse promozioni potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it, che vi fornirà l’opzione più conveniente in base ai vostri specifici consumi.

1. Super Mobile di Optima Italia include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ per navigare fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro acquistando l’offerta online, invece di 19,90 euro. In Ue sono disponibili tutti i minuti e i Giga inclusi nel piano.

2. Spusu 70 di Spusu include 2000 minuti, 50 SMS e 70 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta prevede anche 140 GB di riserva, da utilizzare quando il traffico dati incluso si esaurisce, e il servizio Riserva Dati che trasforma minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo a partire dal rinnovo successivo e che non hanno scadenza. In Ue sono disponibili 5,45 GB per navigare in roaming.

3. Very 6,99 di Very Mobile include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps in download e upload a 6,99 euro al mese. Se acquistate l’offerta online l’attivazione, spedizione e SIM sono gratuite. In Ue sono disponibili 6,4 GB per navigare in roaming. La tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero. Acquistandola entro il 28 febbraio con la Promo Cashback avete anche un mese di ricarica in regalo.

4. Fastweb Mobile include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita. La SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. La tariffa prevede anche i corsi della Fastweb Digital Academy. In Ue sono disponibili 8 GB per navigare in roaming.

5. TIM Power Supreme Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistandola online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue sono disponibili 8 GB per navigare in roaming. Questa tariffa però è riservata ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero, che tutti gli operatori effettuano gratuitamente

6. Giga 100 di Iliad include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 9,99 euro. In Ue sono disponibili 8 GB per navigare in roaming.

7. Creami Extra WOW 150 di Postemobile include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue sono disponibili 8,19 GB per navigare in roaming.

8. Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 9,99 euro. In Ue sono disponibili 10 GB per navigare in roaming. Chi ha attivato un’altra offerta di Iliad può passare a Giga 150 in ogni momento senza costi aggiuntivi facendone richiesta nell’Area Personale.

Se acquistate questa offerta e attivate il pagamento automatico avete anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad per navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON. A queste condizioni l’offerta per la rete fissa costa 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Oltre alla navigazione avete inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

9. Elite di Elimobile include minuti e SMS illimitati 120 GB in 4.5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro. SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta prevede anche 100 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo). Le monete digitali si possono spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium. Con Run with Me potete raccogliere elicoin semplicemente camminando. In Ue sono disponibili 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming. E’ possibile passare in ogni momento a una tariffa di categoria superiore o inferiore quando si vuole senza costi aggiuntivi.

10. TIM Power Special Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistandola online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue sono disponibili 10 GB per navigare in roaming. La tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero.

11. ho. Mobile include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps in download e upload a 9,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare a 10 euro una ricarica per coprire il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili 9,5 GB per navigare in roaming. La tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero e grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati dopo 30 giorni dall’attivazione potete recedere gratuitamente dal piano e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute.

12. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile include minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G per navigare fino a 60 Mbps in download + 50 GB in più al mese a partire dal successivo rinnovo attivando il servizio di autoricarica a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 4,99 euro. SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili 9,5 GB per navigare in roaming. La tariffa è riservata ai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero.

Le offerte Internet mobile per una connessione a casa sotto i 10 euro a febbraio 2023

Offerte solo dati Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power 50 50 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 20 di Vodafone 20 GB in 4G 9,99 euro Cube Lite di WindTre 70 GB in 4G 9,99 euro

Le migliori offerte per avere una connessione a casa sotto i 10 euro sarebbero in realtà quelle che includono solo traffico dati ma non molte quelle che hanno un costo inferiore o pari a questa cifra. Tra le migliori offerte Internet mobile del mese figurano:

1. TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratuito così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta prevede anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e permette di acquistare nei negozi dell’operatore una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro

2. Giga Speed 20 di Vodafone con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro. E’ possibile aggiungere un modem portatile a 1 euro al mese per 24 mesi.

3. Cube Lite di WindTre con 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Se acquistate l’offerta online i 49,99 euro di attivazione si possono dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro