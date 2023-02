Calendario pagamenti INPS 2023 da 150 a 350 euro contro il Caro Vita

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Riflettori puntati sulla fase 2 dei pagamenti Inps del bonus 150 euro contro il caro vita. A febbraio 2023, infatti, è scattata l’erogazione della misura anti-inflazione per una nuova tranche di beneficiari.

Il bonus 150 euro è un contributo sociale una tantum previsto dal decreto Aiuti ter che aiuta le famiglie italiane a più basso reddito (sotto i 2omila euro l’anno) ad affrontare caro bolletta e rialzi generalizzati del carrello della spesa. È un intervento statale che si colloca sulla scia dell’altro aiuti anti-inflazione di 200 euro previsto dal decreto legge 50/2022, ovvero il decreto Aiuti. Un doppio “tesoretto” che rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per i bilanci domestici drenati da mesi di bollette di luce e gas alle stelle e inflazione a doppia cifra.

Nel paragrafo che segue la tabella di marcia con cui l’Inps procederà alla liquidazione del bonus 150 euro a febbraio 2023 sia in via automatica a quanti ne abbiano diritto sia a quelle categorie di lavoratori che hanno presentato apposita domanda.

Bonus 150 euro contro il caro vita: chi lo riceverà a Febbraio 2023

La fase 2 dell’erogazione del bonus di 150 euro è disciplinata dalla circolare Inps 127/2022, che è la stessa che ha fornito le istruzioni per i pagamenti della prima fase dell’erogazione.

Nel documento, l’Inps prevede di liquidare i 150 euro a febbraio 2023 a:

titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022;

beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021);

beneficiari delle indennità COVID-19 ;

; lavoratori autonomi occasionali;

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio (co.co.co, lavoratori stagionali, assegnisti e dottorandi, lavoratori dello spettacolo e partite Iva).

Ricordiamo che per lavoratori autonomi e i venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro nel 2022, c’era la possibilità di integrare quest’ultimo con l’agevolazione di 150 euro, presentando un’unica domanda per un totale di 350 euro di erogazione.

L’andamento dei pagamenti potrà essere verificato direttamente online sul sito web dell’Inps (www.inps.it) e accedendo alla sezione “Prestazioni e servizi” e procedendo poi con l’autenticazione tramite:

SPID almeno di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

