Quando si abbasseranno le bollette di luce e gas? Le previsioni di Febbraio 2023

I prezzi all’ingrosso di energia e gas sono in discesa e le bollette si alleggeriscono a Febbraio 2023. Su SOStariffe.it una selezione delle offerte luce e metano più vantaggiose del Mercato Libero per trarre il massimo vantaggio da questa “tregua” del caro energia.

Offerte in evidenza Luce Flex Web 881,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 812,12 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Giù i prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas, giù gli importi in bolletta a Febbraio 2023. E la “boccata d’ossigeno” è in arrivo sia per le famiglie italiane ancora servite dalla Maggior Tutela sia per quelle che hanno già scelto il Mercato Libero.

Per una “famiglia tipo” (1.400 Smc di gas consumati all’anno) con contratto Tutelato, le fatture metano di febbraio 2023 calano del -34,2% sui consumi di gennaio 2023, secondo le cifre rese note da ARERA nel suo ultimo aggiornamento di prezzo. Il costo del gas al metro cubo a gennaio 2023 per la Maggior Tutela è pari a 0,731604 €/Smc (a dicembre 2022 era 1,247659 €/Smc).

Calano (-19,5%) anche le bollette dell’energia elettrica nel Mercato Tutelato per la “famiglia tipo” (2.700 kWh di elettricità utilizzata in 12 mesi). In questo caso il prezzo della luce al kilowattora è pari a 0,36123 €/kWh. Tale valore resterà in vigore fino al 31 marzo 2023, in quanto l’aggiornamento ARERA dell’energia avviene su base trimestrale e non mensile (come, invece, da ottobre 2022 avviene per il gas).

Della parabola discendente dei prezzi all’ingrosso beneficiano nel breve periodo anche i clienti domestici che hanno già attivato offerte luce e gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Perché? Perché garantiscono l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, essendo legate all’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di elettricità e gas all’ingrosso sul mercato italiano.

Questi indici sono usati dai fornitori del Mercato Libero come base di partenza per calcolare il costo della materia prima in bolletta nel caso, appunto, delle tariffe a prezzo indicizzato. Quando gli incidi PUN e PSV corrono, il costo dell’energia e del gas aumenta e le bollette sono più salate (a parità di consumi). Al contrario, quando gli indici decelerano (come in queste settimane), gli importi in fattura scendono.

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas consente ai clienti domestici di conoscere le soluzioni messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero a Febbraio 2023 e individuare, sulla base dei propri consumi annui, quella più cucita sul proprio budget e sul proprio fabbisogno energetico.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce e gas più vantaggiose di Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,1874 €/kWh

0,7747 €/Smc 69,91 euro

119,00 euro 2 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,1744 €/kWh

0,7247 €/Smc 74,86 euro

116,30 euro 3 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,1744 €/kWh

0,7247 €/Smc 75,50 euro

121,88 euro

Di seguito il podio delle promozioni luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas consumati all’anno). Da segnalare che i prezzi di energia elettrica e metano citati in tabella fanno riferimento al valore degli indici PUN e PSV di gennaio 2023 (i più recenti a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi propone la seguente promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 90 euro per la fornitura luce e 67 euro per quella del metano;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta online con il codice sconto SOSW22;

in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta online con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che optasse per la fornitura luce di wekiwi dovrebbe preventivare una spesa mensile di 69,91 euro. Clicca al link qui sotto per maggiori informazioni:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Scegliendo, invece, la fornitura di gas, la “famiglia tipo” riceverebbe fatture mensili di 119 euro. Ulteriori dettagli di seguito:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Ecco l’identikit dell’offerta luce e gas proposta dalla energy company 100% digitale Pulsee:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a fornitura;

: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a fornitura; bonus di benvenuto pari a 20 euro a fornitura inserendo il codice “SOS40”

a fornitura inserendo il codice “SOS40” offerta personalizzabile con le opzioni “ Cost Sharing ” (+1,50 euro al mese per bollette luce con importo già suddiviso tra i coinquilini) o “ Carbon Footprint ” (+3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita;

” (+1,50 euro al mese per bollette luce con importo già suddiviso tra i coinquilini) o “ ” (+3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita; App Pulsee Energy per gestire la fornitura da remoto;

per gestire la fornitura da remoto; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa di 74,86 euro al mese per le bollette della luce. Per accedere al sito del provider dedicato all’offerta, segui il link qui sotto:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Clicca, invece, sul bottone verde di seguito per i dettagli sulla fornitura gas Pulsee, dal costo mensile di 116,30 euro:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, scommette su questa offerta:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi extra;

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 14 euro al mese (168 euro all’anno per fornitura);

(168 euro all’anno per fornitura); servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti : il primo consente di ricevere assistenza telefonica e di poter contare su un servizio di prenotazione per ogni esigenza domestica; il secondo aiuta i clienti a monitorare (e migliorare) i propri consumi domestici;

: il primo consente di ricevere assistenza telefonica e di poter contare su un servizio di prenotazione per ogni esigenza domestica; il secondo aiuta i clienti a monitorare (e migliorare) i propri consumi domestici; molteplici funzionalità nell’ App My Edison per gestire in autonomia la propria fornitura;

per gestire in autonomia la propria fornitura; energia 100% green.

Sottoscrivere World Luce Plus di Edison Energia costerebbe alla “famiglia tipo” 75,50 euro al mese. Qui un approfondimento dell’offerta:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Premendo il pulsante verde qui sotto, invece, i dettagli sulla promozione gas di Edison, dal costo mensile di 121,88 euro per la “famiglia tipo”:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »