TIM Business: tutte le promozioni di Febbraio 2022

Le offerte Internet per aziende di TIM sono strutturate per aiutare partite IVA e imprese di qualunque dimensione ad ampliare la propria attività e migliorare la propria presenza online. Le offerte TIM Business non solo prevedono una connessione stabile e veloce, imprescindibile per un professionista, ma anche servizi aggiuntivi per rendere più semplice entrare in contatto con i clienti e la gestione dal lato tecnico e amministrativo.

TIM Business: le offerte di febbraio per partite IVA e aziende

Le offerte TIM Business sono in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi categoria di professionista, a prescindere dal settore in cui opera. La tipologia di connessione dipende dalla copertura disponibile presso il proprio ufficio, azienda o luogo di lavoro. Le offerte TIM Business possono essere ulteriormente arricchite con servizi aggiuntivi e personalizzate con opzioni per migliorare il proprio business a livello di gestione delle attività e di promozione del prodotto tramite i canali digitali. Le offerte fibra ottica di TIM Business oggi raggiungono oltre 200 Comuni e consentono di navigare illimitatamente fino da 1 a 2,5 Gigabit al secondo in download con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Con la fibra ottica misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) si può arrivare a una velocità fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica si possono attivare le offerte FWA (Fixed Wireless Access).

1. Premium Business

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

1 canale voce VoIP

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Modem TIM Hub+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Check Up Digitale incluso per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese con domiciliazione fattura. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trasloco della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Il Check Up Digitale è un servizio che consente di ottenere una consulenza da parte di un esperto digitale per migliorare la visibilità online della propria azienda. Il servizio è suddiviso in tre fasi:

Compilazione di un questionario online con domande sull’attività, presenza su Google, social network e su Internet in generale e obiettivi da raggiungere

Analisi dei dati raccolti e realizzazione din un report di sintesi e scoring di circa 30 pagine che si riceverà via email

Discussione telefonica sul report

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187 o il numero gratuito 40916.

2. TIM Unica Business

La tariffa è riservata ai clienti TIM Business che dispongono di offerte fisse e mobili attive sulla stessa Partita IVA (TIM Deluxe Plus + Business Premium Fibra) e permette di ottenere:

Raddoppio dei Giga sulle linee mobili (anche già attive)

TIM Work Smart: una sala riunioni virtuale gratis per 6 mesi con Giga Free per connettersi da PC e smartphone

TIM Quality Assistance: assistenza tecnica e riparazione guasti in un giorno lavorativo. Su richiesta è previsto un indennizzo in caso di ritardata riparazione

L’offerta convergente nel dettaglio prevede:

Navigazione illimitata fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con la fibra ottica FTTC o FTTE

1 canale Voce VoIP incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Check Up Digitale incluso

SIM mobile con minuti illimitati (30 minuti in entrata e uscita in Ue), 50 SMS e 60 GB (di cui 60 MB in roaming in Ue)

3. EXECUTIVE Business

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit in upload con la fibra ottica FTTH

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

2 canali voce VoIP

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Modem Wi-Fi 6 e Wi-Fi Plus inclusi (5 euro al mese per 48 mesi)

Servizi di reperibilità

Check Up Digitale incluso per 3 mesi

TIM Safe Web incluso

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese con domiciliazione fattura. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trasloco della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

4. MAGNIFICA Business

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

2 canali voce VoIP

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

Indirizzo IP Statico incluso

Servizi di reperibilità

Linea dati mobile

Modem Wi-Fi 6 e Wi-Fi Plus inclusi (5 euro al mese per 48 mesi)

Servizi di reperibilità

Check Up Digitale incluso per 3 mesi

2 licence Microsoft 365

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

L’offerta ha un costo di 54,90 euro al mese con domiciliazione fattura. Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trasloco della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

TIM Prima Classe offre accesso prioritario al Servizio Clienti 187 per qualsiasi richiesta dal lato tecnico, amministrativo o commerciale. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (festivi esclusi). Inoltre, è possibile richiedere al 187 anche un appuntamento personalizzato in oltre 800 negozi TIM.

TIM Quality Care consente invece di richiedere un bonus di 5 euro se non soddifatti dall’assistenza fornita dall’operatore chiamando il 187 e a breve anche dall’app MyTIM. Il bonus verrà inserito nella prima fattura utile dalla data della richiesta ed è possibile richiedere il contributo una volta al mese per un massimo di 6 volte l’anno.

La tariffa è disponibile fino al 27/2/22 (salvo prolungamenti da parte dell’operatore) per chi è raggiunto da un collegamento FTTH-XGS-PON nei Comuni di:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

Le offerte TIM Business per la fibra ottica possono essere ulteriormente personalizzate con altre opzioni come:

Canale voce aggiuntivo: 10 euro al mese

Numerazione aggiuntiva: 5 euro al mese

Voce Internazionale – Zona 1: 10 euro al mese

Voce Internazionale – Altri Paesi: 5 euro al mese per ciascuna nazione

Assistente personale: 10 euro al mese

TIM Backup Dati 4G: 5 euro al mese e 29 euro di attivazione una tantum

Digital Experience: 10 euro al mese

TIM Safe Web Plus: 3 euro al mese

E’ possibile aggiungere alle offerte TIM Business anche soluzioni digitali come:

negozio online su TIM E-Commerce Easy

strategia di mobile marketing con Movylo

protezione e sicurezza con Data Space Easy

antivirus Kaspersky per PC e Mac, server Windows, smartphone e tablet Android

Google Workspace TIM Edition

Microsoft 365 Business

digitalizzazione del negozio con MyShopToYou

4. Premium Business FWA

Navigazione illimitata fino a 40 Mbps al secondo in download e 4 Mbps in upload con FWA

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Attivazione inclusa solo online grazie a bonus TIM (1,50 euro al mese per 24 mesi – 360 euro in totale)

1 canale Voce VoIP incluso

Indirizzo IP dinamico incluso

Check Up Digitale incluso

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese con domiciliazione fattura. A seconda della copertura disponibile si dovrà procedere all’installazione da parte di un tecnico TIM di un apparato outdoor o indoor, entrambi forniti in comodato d’uso gratuito. Esercitando il diritto di recesso con un preavviso di 30 giorni, l’utente è tenuto alla loro restituzione.

TIM permette anche di associare alla linea fissa un centralino per gestire con la massima efficienza le comunicazioni aziendali dentro e fuori l’ufficio:

1. TIM ComUnica Entry

Questa soluzione si presta ai clienti monosede che necessitano di un centralino in cloud in grado di gestire contemporaneamente fino a 6 chiamate voce e attivabile in tempi rapidi. Il piano include:

Centralino virtuale VoIP e Dati con connessione Internet professionale illimitata fino a 100 Mbps

Da 2 fino a 6 chiamate vocali contemporanee

IP statico​​ incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Router WIFI incluso in noleggio​

All’offerta è poi possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Router TIR premium con Back up (solo con connessione FTTC)

Internet xDSL Professional Opzione Fast 100 – BMG 256K

Canale Voce aggiuntivo (fino ad un massimo di 4)

2. TIM ComUnica

Questa soluzione invece è perfetta sia per i clienti monosede che per quelli multisede, in quanto garantisce massima velocità e flessibilità nella gestione delle chiamate voce in simultanea. Il piano prevede:

Numero di canali Voce, ovvero il numero di chiamate contemporanee da assegnare alla tua sede

Navigazione Internet professionale illimitata con tutte le tecnologie disponibili e Banda Minima Garantita​

Router standard o router con backup LTE​​

Prodotti corded, cordless e prodotti dati tra cui scegliere

Predisposizione, adeguamento o ampliamento LAN per garantire che sia adeguata al supporto del VoIP

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

App per PC e dispositivi mobili disponibili per tutti gli utenti dell’azienda​

All’offerta è possibile aggiungere anche il pacchetto flat per le Chiamate Voce Internazionale.