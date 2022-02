Bonus Luce e Gas 2022: nuovi fondi per aumentare lo sconto, requisiti confermati

Tra le novità previste dal Decreto Energia c'è un nuovo potenziamento dei Bonus Luce e Gas . Il Governo ha previsto uno stanziamento di circa 500 milioni di euro da destinare all'erogazione di un bonus integrativo per il secondo trimestre del 2022. Tutti gli aventi diritto all'agevolazione, quindi, riceveranno un nuovo sconto aggiuntivo in bolletta tra i mesi di aprile, maggio e giugno. Vediamo tutti i dettagli sui nuovi bonus integrativi per luce e gas.

Il nuovo Decreto Energia varato dal Governo permetterà di attenuare gli importi delle bollette di luce e gas, sia per le famiglie che per le imprese, per tutto il secondo trimestre del 2022. Tra i provvedimenti inclusi nel decreto c’è uno stanziamento di 500 milioni di euro per potenziare i Bonus Luce e Gas con un ulteriore bonus integrativo che si tradurrà in uno sconto extra in bolletta.

Bonus Luce e Gas: nuovo bonus integrativo per il secondo trimestre del 2022

Il fondo da 500 milioni di euro verrà suddiviso tra tutte le famiglie aventi diritto con una ripartizione legata agli stessi fattori che determinano l’importo del Bonus standard. Sarà ARERA a comunicare l’effettivo importo relativo alle agevolazioni integrative previste per il secondo trimestre del 2022. La comunicazione avverrà nel corso delle prossime settimane.

Il bonus integrativo dovrebbe attestarsi sugli stessi livelli di quello erogato nel corso del primo trimestre del 2022. Per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022, ricordiamo, ARERA prevede un Bonus Luce complessivo (bonus ordinario + bonus integrativo) compreso tra 165,60 euro e 235,80 euro. L’importo effettivo dipende dal numero di componenti del nucleo familiare (con una suddivisione in tre fasce: 1-2 componenti, 3-4 componenti, oltre 4 componenti).

Per quanto riguarda il Bonus Gas complessivo (anche in questo caso frutto della somma del bonus ordinario e del bonus integrativo) l’agevolazione prevista per il primo trimestre del 2022 varia da 62,10 euro a 816,30 euro sulla base di tre parametri. Il bonus per la bolletta del gas, infatti, dipende dal numero di componenti del nucleo familiare (fino a 4 oppure oltre 4), dal tipo di utilizzo del gas (acqua calda sanitaria e/o uso cottura oppure acqua calda sanitaria e/o uso cottura e riscaldamento o ancora solo riscaldamento) e dalla zona climatica dove è situata la fornitura (zona A/B, C, D, E ed F).

Confermati i requisiti per l’accesso ai Bonus Luce e Gas

Il Decreto Energia, a differenza di quanto era stato anticipato dalle indiscrezioni delle scorse settimane, non andrà ad intervenire sui requisiti per l’accesso ai Bonus Luce e Gas. In sostanza, non sono previste modifiche mirate ad espandere la platea di beneficiari delle agevolazioni. Anche per il secondo trimestre del 2022 è previsto l’accesso al Bonus Luce e Gas per chi rientra nelle seguenti categorie:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro

non superiore a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

(famiglia numerosa) e indicatore non superiore a nucleo familiare precettore di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Ricordiamo che i Bonus Luce e Gas vengono riconosciuti in automatico. Basta aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per poter ottenere l’ISEE. Le famiglie che rientreranno nei requisiti riceveranno in automatico l’agevolazione in bolletta anche per il secondo trimestre dell’anno.

Come ridurre le bollette luce e gas senza bonus con le migliori offerte del Mercato Libero

Per massimizzare il risparmio, le famiglie che riceveranno i Bonus Luce e Gas così come tutte le famiglie che non rientrano nei requisiti previsti dalla normativa per accedere ai bonus hanno la possibilità di sfruttare le offerte luce e gas del Mercato Libero. Con tali offerte, infatti, è possibile ridurre al minimo il costo dell’energia (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas) andando così a ridurre l’importo delle bollette a parità di consumi.

Con le offerte del Mercato Libero, inoltre, è possibile accedere a tariffe a prezzo bloccato (per almeno 12 mesi). Queste tariffe proteggono dai rincari futuri. In caso di ulteriori incrementi del prezzo (probabili sul mercato tutelato) si potrà beneficiare di una protezione di lunga durata che sommata alla possibilità di sfruttare un prezzo dell’energia contenuto, per gli standard attuali, garantirà la possibilità di minimizzare le bollette.

Per individuare le offerte migliori è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l'App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Per sfruttare al massimo la comparazione delle offerte è sufficiente indicare una stima del proprio consumo annuo di energia. Tale dato è sempre riportato nelle ultime bollette inviate dall'attuale fornitore. Inserendo questo dato nel comparatore sarà facile individuare le offerte migliori da attivare.

Per qualsiasi dubbio nella scelta delle tariffe da attivare è possibile:

