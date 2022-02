Iliad Fibra: le offerte di febbraio 2022

Se ne è parlato a lungo e finalmente le voci di corridoio si sono trasformate in realtà: oggi è possibile attivare la promozione Internet casa di Iliad e di disporre anche di un prezzo super vantaggioso per i già clienti mobile. Vediamo di seguito quali sono i costi da sostenere per attivare la fibra Iliad , a quale velocità si potrà navigare e perché è davvero conveniente.

Iliad Fibra: ci aspettavamo tutti una nuova rivoluzione, ma nessuno avrebbe mai potuto prevedere dei prezzi così convenienti. Le offerte Internet casa dei principali provider di telefonia fissa hanno già subito diversi abbassamenti nel corso degli anni.

Come aveva già fatto con le sue offerte mobile, Iliad ha, ancora una volta, sbaragliato la concorrenza, e messo in commercio delle offerte in fibra ottica davvero speciali. Quali sono i principali vantaggi che le caratterizzano?

Ne citiamo due, tra i più rilevanti:

la presenza di un prezzo scontato per i già clienti mobile ;

la possibilità di poter attivare queste offerte per sempre: non ci saranno, in pratica, rimodulazioni dei prezzi nel corso dei mesi.

Vediamo di seguito quali sono i costi da sostenere e i servizi inclusi nella promozione.

Fibra Iliad: costi e velocità di navigazione

La fibra Iliad permette di navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FFTH, fino a 5 Gbit/s complessivi.

I costi da sostenere sono pari a:

15,99 euro al mese per i già clienti mobile, con pagamento automatico;

23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti, sia nel caso di passaggio da un altro operatore, sia in quello in cui si attivasse una promozione Internet casa per la prima volta.

Come si può leggere sul sito dell’operatore, l’offerta fibra Iliad è disponibile esclusivamente nelle aree coperte con tecnologia FTTH. La velocità massima di download in condizioni ottimali può cambiare in base a:

copertura;

gradi di congestione della rete;

tecnologia disponibile nella zona;

capacità del server a cui si è collegati;

utilizzo della connessione Wi-Fi.

Nella tabella che segue sono state indicate le differenti velocità massime alle quali sarà possibile navigare.

Velocità massima Condizioni 5Gbit/s raggiungibile nelle zone con tecnologia EPON Iliad complessivamente tra porte Ethernet e Wi-Fi 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet e raggiungibile nelle zone con tecnologia GPON iliad 0,5 Gbit/s Wi-Fi

Sulla base di quanto appena precisato, si consiglia sempre di effettuare la verifica della propria copertura di rete e di tenere bene a mente che, con qualsiasi gestore, la velocità nominale non corrisponde alla velocità reale di navigazione.

Iliad fibra: servizi inclusi

Come buona parte delle offerte Internet casa che si possono sottoscrivere oggi, la fibra Iliad non include soltanto la connessione a Internet illimitata, ma prevede anche le chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali (soggette a condizioni d’uso lecito e corretto, escluse le numerazioni a sovrapprezzo).

Le eventuali chiamate non incluse nell’offerta effettuate durante il mese saranno addebitate nella fattura del mese successivo. Sono poi incluse:

la segreteria telefonica;

l’iliadbox in comodato gratuito, da restituire integro al recesso, soggetta a disponibilità. In caso di restituzione mancata o oltre i termini, Iliad potrà applicare la penale indicata nella brochure prezzi.

Si potrà anche decidere di personalizzare la promozione con l’aggiunta dell’Iliad wifi extender, fornito in locazione al prezzo di 1,99 euro al mese, anche al momento della sottoscrizione dell’offerta. Il dispositivo permetterà di espandere il segnale Wi-Fi in ogni angolo della propria casa. Sarà possibile aggiungere fino a un massimo di 4 Iliad wifi extender alla propria offerta.

Un altro servizio innovativo del quale si potrà disporre è l’app iliadbox Connect, la quale permette di:

gestire i propri dispositivi;

controllare che la rete funzioni correttamente e verificare quali dispositivi utilizzino più banda;

condividere l’accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi il codice QR di accesso, via mail o via SMS;

pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi;

creare profili per tutti i membri della famiglia.

Confrontando velocemente Iliad con le altre promozioni Internet casa, possiamo notare una proposta commerciale molto competitiva, con prezzi inferiori alla media nazionale e che, molto probabilmente, porteranno a un ulteriore abbassamento delle offerte proposte dagli altri operatori.

Iliad e offerte mobile: quali scegliere

Abbiamo detto che la fibra Iliad è conveniente per tutti, ma lo è ancor di più per i già clienti mobile: cosa si consiglia di fare per risparmiare sulla connessione Internet casa? Attivare prima un’offerta mobile e poi procedere con l’attivazione della fibra Iliad.

A questo proposito, è bene sapere che Iliad propone due differenti tipologie di offerte per connettersi e/o chiamare da mobile:

le offerte di tipo all inclusive, che comprendono un bundle di Giga, minuti e messaggi;

le offerte solo voce, che invece prevedono pochissimi Mega per connettersi a Internet in quanto sono pensate per chi utilizza lo smartphone soltanto per chiamate.

Vediamo di seguito quali sono le promozioni che si potrebbero attivare con Iliad.

Iliad Giga 120

Promozione disponibile al costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM, la promozione Iliad Giga 120 comprende:

120 Giga in 4G/4G+ e 5G, disponibile per i dispositivi compatibili e delle aree coperte da 5G Iliad;

minuti e SMS senza limiti in Italia;

minuti e SMS senza limiti in roaming in Europa;

7 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Nell’offerta sono inclusi anche:

il servizio Mi richiami;

l’hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Clicca sul link nel caso in cui fossi interessato all’offerta

Iliad Giga 80

Promozione disponibile al costo di 7,99 euro al mese + 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM, la promozione Iliad Giga 80 comprende:

80 Giga in 4G/4G+ e 5G, disponibile per i dispositivi compatibili e delle aree coperte da 5G Iliad;

minuti e SMS senza limiti in Italia;

minuti e SMS senza limiti in roaming in Europa;

6 Giga dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Nell’offerta sono inclusi anche:

il servizio Mi richiami;

l’hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Clicca sul link nel caso in cui fossi interessato all’offerta

Iliad Voce

Promozione disponibile al costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM, la promozione Iliad Voce comprende:

40 Mega;

minuti e SMS senza limiti in Italia;

minuti e SMS senza limiti in roaming in Europa;

40 Mega dedicati in roaming in Europa;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Nell’offerta sono inclusi anche:

il servizio Mi richiami;

l’hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Clicca sul link nel caso in cui fossi interessato all’offerta

Riassumendo quanto detto fin qui, possiamo dire che le promozioni Iliad si caratterizzano per:

i servizi gratuiti inclusi;

le offerte commerciali che non cambiano nel tempo;

l’assenza di vincoli e costi nascosti;

l’attivazione semplice e veloce.

Scegliendo tra una delle offerte mobile appena elencate, i cui costi resteranno invariati per sempre e per davvero, si avrà poi la possibilità di poter attivare la fibra ottica al costo scontato di 15,99 euro al mese.

