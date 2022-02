Offerte TIM mobile di Febbraio 2022

Scopri le offerte TIM mobile di febbraio. Si può navigare in 5G alla massima velocità e per chi è già cliente fisso i Giga sono illimitati

TIM ha da poco rinnovato la sua offerta di telefonia mobile e resta tra i primi in termini di qualità della rete, assistenza al cliente e possibilità di scelta. Le offerte TIM mobile sono infatti per tutti i gusti e in grado di soddisfare qualsiasi necessità del cliente. A listino troviamo quindi proposte con minuti e Gigabyte, solo dati e promozioni che possono essere ulteriormente personalizzate con servizi aggiuntivi.

Offerte TIM mobile tutto incluso di febbraio

TIM è stato tra i primi operatori ad adottare la tecnologia 5G. La rete del gestore è stata riconosciuta dalla società di analisi indipendente OpenSignal come la numero uno in Europa per velocità di download mentre Ookla la considera la prima in Italia. Le offerte TIM mobile per navigare alla massima velocità rientrano nella nuova famiglia MAGNIFICA. L’operatore oggi raggiunge con il Vero 5G le città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Monza e Osio Sotto.

1. PREMIUM Mobile

minuti e SMS illimitati

10 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (5 GB online)

100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

L’offerta prevede un primo mese gratuito per i nuovi clienti con attivazione online, poi 12,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

2. EXECUTIVE Mobile

minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in 4G+ fino a 700 Mbps

Priority Network

TIM Safe Web Plus

Quality care

100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

L’offerta prevede un primo mese gratuito per i nuovi clienti con attivazione online, poi 15,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119 o il numero gratuito 40916.

Quality Care permette di ottenere un bonus di 10 GB (massimo una volta al mese e sei volte in un anno) nel caso in cui l’assistenza fornita dal Servizio Clienti 119 non abbia soddisfatto le proprie aspettative. Con TIM Unica il bonus è di 2 euro in fattura.

3. MAGNIFICA Mobile

minuti e SMS illimitati

250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti validi dall’Italia verso Europa, Usa e Canada

100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (50 GB online)

Priority Network

TIM Safe Web Plus

TIM Prima Classe

Quality care

TIM One Number

100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

L’offerta prevede un primo mese gratuito per i nuovi clienti con attivazione online, poi 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Con TIM Prima Classe si può richiedere assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 119 dalle ore 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7.

TIM One Number è il piano dati che permette di utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch cellular. Così è possibile navigare, chattare e chiamare dall’orologio anche senza avere il telefono in tasca.

Tra le offerte TIM mobile c’è anche una proposta dedicata a chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. Chi ha attivato una linea di casa con TIM può attivare gratuitamente TIM Unica per avere gratis ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese). Nel pacchetto è compreso anche TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete. Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica. I clienti TIM per fisso e mobile possono anche accedere alle offerte smartphone incluso con pagamento a rate.

4. TIM Super Fix

Minuti e SMS illimitati

5 GB per navigare in Internet (illimitati con TIM Unica)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ma con primo mese e attivazione gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E’ possibile pagare con carta di credito o direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna.

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Offerte TIM mobile con intrattenimento televisivo

Alle offerte TIM mobile è possibile associare anche il meglio dell’intrattenimento televisivo con film, serie TV, documentari e cartoni animati e sport:

5. TIMVISION Gold

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

TIMVISION Gold ha un costo di 29,90 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro o gratuita per chi già dispone del TIMVISION Box. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

6. TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport ha un costo 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro o gratuita per chi già dispone del TIMVISION Box.

Offerte TIM mobile per giovani e anziani

TIM ha predisposto anche una serie di tariffe dedicate specificatamente ai giovani o agli anziani. Le offerte TIM mobile per i ragazzi prevedono un elevata quantità di traffico dati per le loro numerose attività online (navigazione, social e chat, streaming video e musica, gaming, etc). Per gli anziani invece è disponibile una tariffa ad hoc che gli consente di restare sempre in contatto con i propri cari e migliorare la propria quotidianità con le nuove tecnologie.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM PREMIUM Young (solo under 25) illimitati 50 GB fino a 2 Gigabit (25 GB con credito residuo) 11,99 euro al mese (primo mese gratuito per i nuovi clienti) 9 euro online Gratuita Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMUSIC incluso TIMGAMES incluso 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) 39 euro per 6 mesi 69 euro per 12 mesi 5 euro (3 euro con TIM Unica attiva) Gratuita Giga illimitati per le chat TIM I Love Games incluso TIM Safe Web Plus incluso TIM 60+ (solo over 60) illimitati 6 GB per navigare in 4G (4 GB per addebito su credito residuo) 12,99 euro al mese (9,99 euro con TIM Unica o primo mese gratuito con addebito su credito residuo) 5 euro 25 euro con 20 euro di traffico incluso con addebito su credito residuo Doctor TIM Mobile TIM Safe Web Plus Giga illmitati per le chat

TIMGAMES permette di scegliere tra 200 giochi da console su smartphone, tablet e TV, con novità tutti i mesi. Il servizio non prevede alcun tipo di download e i progressi vengono salvati nel cloud. L’utilizzo di TIMGAMES non prevede il consumo dei Gigabyte inclusi nell’offerta se si naviga sotto rete dell’operatore.

TIM I Love Games consente invece di scaricare e giocare con centinaia di giochi Premium per smartphone e tablet senza pubblicità. Anche gli acquisti in-app sono bloccati.

TIM Protect offre protezione a 360° per tutti i dispositivi collegati alla rete dell’operatore anche in Wi-Fi. Nel servizio sono inclusi:

Parental control con filtro dei contenuti indesiderati e possibilità di limitare il tempo trascorso online o sulle app dai bambini. I limiti e le regole di utilizzo dello smartphone possono essere impostati da remoto

con filtro dei contenuti indesiderati e possibilità di limitare il tempo trascorso online o sulle app dai bambini. I limiti e le regole di utilizzo dello smartphone possono essere impostati da remoto Protezione navigazione e banking per le transazioni online, verifica dell’attendibilità dei siti web e blocco di quelli pericolosi

per le transazioni online, verifica dell’attendibilità dei siti web e blocco di quelli pericolosi Antivirus e antimalware per proteggere l’utente dai furti d’identità e attacchi hacker

per proteggere l’utente dai furti d’identità e attacchi hacker Antifurto e localizzazione per proteggere il telefono in caso di furto o smarrimento. E’ possibile facilmente conoscere la posizione del dispositivo ed eventualmente cancellarne i dati da remoto

Doctor TIM Mobile è il servizio di assistenza dedicato agli anziani che permette, chiamando il numero verde 800.500.500, di richiedere la configurazione da remoto di smartphone e tablet e ottenere supporto all’utilizzo di questi strumenti digitali.

