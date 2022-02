Tariffe luce e gas, quale conviene nel 2021: le offerte di Febbraio 2022

I prezzi delle materie prime sono cresciuti in modo esponenziale e le tue bollette ne sono la prova. Il Governo ha annunciato un nuovo piano di intervento per contrastare gli aumenti e aiutare famiglie ed imprese a sostenere i costi delle forniture. Se sei in cerca di tariffe luce e gas più convenienti, ecco quali sono le offerte più economiche di Febbraio 2022

Tra i 5 e i 7 miliardi di euro, questo è quanto dovrebbe stanziare il Governo Draghi per sostenere i consumatori italiani travolti dai rincari delle bollette luce e gas. Tra Gennaio e Dicembre 2021 il prezzo delle materie prime è aumentato del 500% per quanto riguarda il gas e del 400% quello dell’energia elettrica.

Per chi ha ancora è cliente del servizio di Maggior tutela per le forniture luce e gas il primo trimestre 2022 ha significato un incremento del 55% per le bollette elettriche e del 41,8% per quelle del gas. E questo nonostante il precedente provvedimento del Governo che ha stanziato 3,8 miliardi di euro per potenziare i bonus sociali, azzerare gli oneri di sistema e ridurre l’IVA sul gas al 5%.

Non si conoscono ancora i dettagli del nuovo decreto anti aumenti, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri ha anticipato che si tratterà di una manovra di ampia portata. In attesa che siano definiti i termini di questi nuovi interventi puoi iniziare a risparmiare sulle bollette passando al mercato libero per le forniture luce e gas.

Con il comparatore di SOStariffe.it puoi individuare le offerte con le migliori tariffe luce e gas e puoi verificare quanto siano convenienti rispetto alle promozioni in tutela. Il sistema confronta per te le differenti soluzioni e calcola di quanto puoi ridurre la tua spesa annuale per l’energia elettrica e il gas in base ai tuoi consumi.

Se sei già passato al libero mercato dell’energia e del gas potresti trovare utile il servizio di Analisi della bolletta. Tu invii l’ultima fattura a bolletta@sostariffe.it (oppure via app o caricando nella pagina relativa alle offerte luce e gas) e i consulenti di SOStariffe.it verificano che l’offerta che hai attivato sia adatta al tuo stile di consumo e ti permetta di ottenere le migliori condizioni.

Tariffe luce e gas, come risparmiare a Febbraio 2022

Quando ti trovi a scegliere la promozione più conveniente non devi considerare solo il prezzo della materia prima più basso. Devi valutare con attenzione quali sono gli sconti che il fornitore ti riserva in quanto nuovo cliente e i servizi che associa al tuo servizio.

Nel caso delle offerte energia è anche molto importante che tu conosca bene le tue abitudini di consumo in modo da poter scegliere tra le soluzioni monorarie/biorarie/triorarie.

Se trascorri la maggior parte del tuo tempo in casa durante la settimana è meglio puntare su una tariffa monoraria, quindi su un prezzo unico dell’energia che verrà applicato a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana. Per chi invece è in ufficio o passa molto tempo durante la giornata fuori casa e concentra l’utilizzo di elettrodomestici nel weekend o durante le ore serali, le promozioni biorarie e triorarie sono più convenienti. Queste tariffe tengono conto delle fasce orarie di consumo applicando prezzi più elevati nelle ore diurne dal lunedì al venerdì e costi più bassi la sera dopo le 19 e nei weekend.

Le migliori offerte energia

Per semplificare il paragone tra le differenti promozioni energia che analizzeremo insieme creiamo un profilo tipo per poter verificare le differenze di costi con le tariffe. La famiglia che prendiamo ad esempio è composta da 4 persone, vive in un appartamento da 100 mq, usa regolarmente forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie e concentra il suo consumo energetico per il 60% del tempo la notte e nei weekend. Considerate queste caratteristiche e un utilizzo medio la stima dei consumi in un anno è di circa 3.900 kWh di energia elettrica.

Viste le attuali tariffe del mercato tutelato con le offerte più economiche dei gestori liberi questa famiglia potrebbe arrivare anche a risparmiare 800 euro all’anno. Scopriamo con quali tariffe luce è possibile ridurre le bollette.

Click Luce

Questo piano monorario blocca il prezzo dell’energia elettrica per il primo anno di fornitura, questo significa che se anche il costo dell’energia sui mercato dovesse continuare a crescere il tuo gestore ti garantisce di continuare a sostenere la stessa spesa unitaria. Click Luce di A2A ti propone al momento un prezzo della luce pari a 0,1500 euro/kWh e questo porta il tuo risparmio, passando a questa promozione dal mercato tutelato, a più di 821 euro l’anno

Potrai attivare questa soluzione solo online e per sottoscrivere il contratto il fornitore richiede il pagamento delle bollette con addebito diretto sul conto corrente. Se scegli questa soluzione A2A si impegna a fornirti energia verde, cioè energia prodotta principalmente da fonti rinnovabili.

Per ottenere maggiori informazioni sulla promozione Click Luce o per sottoscrivere l’offerta puoi cliccare a questo link.

NeNvenuto Luce

Un altro piano monorario a costo fisso (per 36 mesi) è quello proposto ai nuovi clienti che scelgono il NeNvenuto di NeN. Con questo gestore la tariffa luce è pari a 0,1608 euro/kWh, inoltre è previsto un welcome bonus con sconto in bolletta di 48 euro. Queste condizioni sono valide solo per chi attiva l’offerta prima del 23 Febbraio.

Viste le attuali condizioni proposte ai clienti del servizio di Maggio tutela, se decidi di passare a questa soluzione e se la tua famiglia corrisponde a quella tipo presa ad esempio potresti ridurre la tua spesa energetica di 789 euro l’anno.

Una delle particolarità delle proposte del gestore è il metodo di pagamento, in pratica sarà come pagare l’abbonamento del telefono o di internet. Ad inizio fornitura viene fatta una stima del consumo annuale e l’importo complessivo sarò suddiviso in rate fisse mensili (bimestrali o trimestrali).

Puoi richiedere maggiori informazioni o attivare NeNvenuto cliccando qui.

E.ON Luce e Gas Insieme

Una soluzione che ti consentirà un gran risparmio è poi l’offerta E.ON Luce e Gas Insieme. Si tratta di una promozione dual fuel, cioè un piano per coloro che attivano le forniture luce e gas con lo stesso operatore. Le condizioni per il tuo servizio elettrico con questa soluzione sono:

tariffa monoraria

prezzo della materia prima 0,1661 euro/kWh

costo fisso per 12 mesi

Il risparmio che la famiglia tipo potrebbe ottenere passando a questa offerta è di circa 733 euro in un anno. Approfondisci questa offerta e le condizioni E.ON cliccando qui in basso.

Le offerte gas più economiche

Le bollette gas sono praticamente raddoppiate e le famiglie sono in cerca di una soluzione che possa alleggerire il peso di questa spesa sul budget familiare. Ecco quali sono le migliori promozioni gas per risparmiare questo mese. Anche in questo caso per aiutarti a capire la differenza tra le offerte e tra le proposte dei gestori abbiamo creato un profilo tipo, si tratta di una famiglia composta da 4 persone e che usa il gas per riscaldare l’acqua, alimentare l’impianto di riscaldamento e per cucinare. Il consumo annuo stimato in questo caso è di 1.450 smc.

Puoi cliccare qui in basso per avviare la tua ricerca personale e trovare la migliore offerta gas.

NeNvenuto Gas

Ritroviamo la promozione di benvenuto per i clienti NeN, per la componente gas della tua fornitura pagherai 0,5700 euro per smc. Il prezzo della materia prima con questo gestore sarà invariato per 36 mesi. Potrai risparmiare fino a 636 euro in bolletta. Il risparmio sarà frutto anche del bonus per i nuovi utenti pari a 48 euro.

Puoi ottenere ulteriori sconti grazie al programma creato dal fornitore Azzera la tua rata. Se convinci parenti o amici ad attivare una fornitura con NeN con il tuo codice entro la fine di Febbraio avrai uno sconto pari a 2,5 euro, mentre tra Marzo a Dicembre lo sconto sarà pari ad 1 euro.

Scopri di più sulle forniture luce e gas di NeN cliccando qui in basso.

Click Gas

Puoi anche valutare di attivare questa promozione di A2A se vuoi risparmiare sulle tue bollette. Con Click Gas il prezzo della materia prima applicato ai tuoi consumi è 0,5500 euro per smc e sarà un costo bloccato per 12 mesi. Il risparmio che potrai ottenere in un anno di servizio, viste le attuali tariffe del mercato tutelato, sarà di circa 604 euro.

Questa promozione può essere attivata solo online e con pagamento in RID.

Edison Sweet Gas

L’ultima offerta che analizziamo insieme è Sweet Gas di Edison, in questo caso il gestore ti propone un costo della materia prima 0,6450 euro per smc e in un anno queste condizioni potrebbero portare ad un risparmio di 483 euro.

In questo calcolo sono compresi anche gli sconti che il fornitore applicherà ai contratti dei nuovi clienti. In particolare a chi attiva la bolletta smart e l’addebito sul conto o sulle carte sarà riconosciuto uno sconto di 5 euro, altri 40 euro di sconto saranno distribuiti in sconti pari a 1,67 euro per 24 mesi come bonus fedeltà (in caso di doppia attivazione con Edison raddoppierà anche il bonus).

Nel piano sono previste anche altre agevolazioni, come:

attivazione di Edison Risolve – assistenza 24 ore su 24

attivazione di polizza bolletta protetta con AXA – indennizzo fino a 1.000 euro in caso di infortunio o morte e rimborso bollette fino a 800 euro per un massimo di 8 mesi se inabili temporaneamente

sconto di 50 euro extra se richiedi il servizio di intervento tecnico speciale Casa Relax + (valido fino all’11 Febbraio)

