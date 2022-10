SIM solo Internet: 4 offerte di Ottobre 2022 per sostituire il fisso di casa

Chi non ha la rete fissa a casa ma ha comunque bisogno di una connessione Internet non deve necessariamente attivare una nuova linea e spendere cifre fuori dalla sua portata. Una SIM solo Internet per definizione è una tariffa che include solo traffico dati a fronte di una spesa mensile fissa. Una volta inserita in una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile, ecco che abbiamo una soluzione alternativa alla linea fissa con prestazioni paragonabili in termini di velocità e stabilità del segnale a quelle di un’offerta fibra ottica di media qualità. Vediamo ora le migliori tariffe Internet mobile degli operatori di ottobre adatte allo scopo.

SIM solo Internet: le 4 migliori offerte di ottobre 2022 come alternativa alla rete fissa

La prima offerta per una SIM solo Internet che può sostituire una connessione fissa è TIM Giga Power 100 con 100 GB ogni mese per navigare alla velocità del 5G a 14,99 euro al mese. I suoi punti di forza sono la possibilità di raddoppiare il traffico incluso, quindi arrivare fino a 200 GB, aggiungendo appena 99 cent al mese e le migliori prestazioni garantite dalle reti di ultima generazione. Il piano comprende anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e uno sconto nei negozi TIM per l’acquisto di una TIM Cam o di un modem Wi-Fi. La prima è disponibile a 3 euro mentre il secondo a partire da 29,99 euro.

Potenzialmente con l’offerta di TIM si può navigare fino a 2 Gbps in download con il Vero 5. In più lo standard più recente permette di usufruire di una latenza minima, il che significa una comunicazione quasi istantanea, e un rischio bassissimo di cadute del segnale anche in condizioni di traffico congestionato o con più dispositivi connessi nello stesso momento.

Se non si dispone di sufficiente credito solo sulla SIM solo Internet si può comunque continuare a navigare per al massimo due giorni consecutivi al prezzo di 90 cent al giorno con la modalità Sempre Connessi. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano il piano online. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Per i già clienti l’attivazione è invece di 5 euro.

La seconda offerta è ho. Solo Dati di ho. Mobile. L’operatore low cost propone 200 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 19,99 euro al mese. La SIM e relativa spedizione sono gratuite mentre l’attivazione è di 9,99 euro. In più si dovrà acquistare una ricarica da 20 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo dell’offerta, che avviene sempre lo stesso giorno. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre per un SMS il prezzo è di 20 cent. Nell’Unione Europea è possibile navigare fino a 16,4 GB in roaming.

Il piano comprende anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo (oroscopi, suonerie, sfondi, etc.) e uno sconto per l’acquisto dei seguenti dispositivi su Amazon.it:

10 euro per un router Basic TL-MR6400 (Single-band con connessione wireless 2.4GHz)

15 euro per un router Advanced Archer MR600 (Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz)

20 euro per un sistema Mesh Deco E4 (3-pack) in grado di creare una rete intelligente e potenziare il segnale wireless in ogni angolo della casa

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati è possibile provare questa promozione per 30 giorni, scaduti i quali si sceglie se continuare con l’operatore o chiedere il rimborso delle spese sostenute durante il mese direttamente online con due clic. Una volta esaurito il traffico dati, ho. Mobile blocca in automatico la connessione per evitare spese superflue. E’ possibile però riaprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre utilizzando il servizio Riparti dall’Area Personale sul sito o dall’app ho.

La terza offerta è Dati 300 di Iliad con 300 GB per navigare in 4G o 4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Le chiamate sono tariffate a 28 cent al minuto e ogni SMS costa 28 cent. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro ma con spedizione gratuita. Nell’Unione Europea è possibile navigare fino a 12 GB in roaming. Una volta esaurito il traffico dati incluso nella promozione si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzo.

Come tutte le offerte di Iliad anche Dati 300 non prevede costi nascosti o vincoli. L’utente può utilizzare gratuitamente servizi di base come la Segreteria telefonica, Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e il sistema di gestione del piano tramite l’Area Personale sul sito. E’ possibile recedere in ogni momento senza il pagamento di penali o costi di disattivazione e data l’assenza di rimodulazioni i Gigabyte inclusi e il prezzo mensile sono fissi per sempre.

La quarta è ultima offerta per una SIM solo Internet è forse la migliore per sostituire la linea fissa. Si parla di Super Internet Casa di WindTre. La tariffa infatti include navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload e il modem Super Internet Wi-Fi. Quest’ultimo è trasportabile e per iniziare a navigare anche fuori casa basta collegarlo a una presa di corrente. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile. Il costo di attivazione di 49,99 euro è invece ridotto a 9,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. La copertura però è limitata solo ad alcuni Comuni. La SIM invece costa 10 euro.

Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento di addebita in automatico il costo del piano su conto corrente o carta di credito in modo da evitare di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale.

