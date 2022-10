Iliad e Fastweb hanno stretto un accordo per ampliare la copertura in fibra ottica nella variante FTTH dell'operatore low cost

Iliad e Fastweb insieme per la fibra: ecco cosa cambia per la connettività domestica

Iliad attualmente garantisce copertura per la sua offerta fibra ottica tramite un accordo stretto con Open Fiber, a cui è seguito una seconda collaborazione con Fiber Cop. Oggi Iliad e Fastweb hanno annunciato un patto per cui il secondo operatore di rete fissa fornirà al primo connettività a banda ultralarga sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in modalità wholesale. Questa iniziativa permette all’operatore low cost francese di consolidarsi ulteriormente nel mercato della rete fissa raggiungendo una copertura totale entro l’inizio del 2023 di 10 milioni di unità abitative totali.

“Il nostro obiettivo è offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese. L’accordo con Fastweb è un passo importante in questa direzione – ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad – e non possiamo che esserne molto soddisfatti“.

Fastweb dal canto suo aggiunge al suo portafoglio wholesale un cliente importante come Iliad e conferma la sua crescita già evidente nel segmento dell’accesso all’ingrosso della banda ultra larga. Ad oggi l’operatore conta oltre 400mila clienti in questa divisione, segnando un aumento superiore del 100% rispetto all’anno precedente. L’accordo conferma la centralità della strategia di Fastweb che punta ad accelerare la digitalizzazione del Paese fornendo adeguate infrastrutture di ultima generazione non solo ai propri clienti ma a quelli anche di altri operatori nazionali che si affidano alle sue reti. La rete Fastweb in modalità wholesale a disposizione di terzi coprirà oltre 14,5 milioni di abitazioni in tutta Italia entro il 2025.

“Con questo accordo Fastweb rafforza la propria strategia di presenza nel mercato wholesale di connettività ultrabroadband. – afferma Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb – Oltre a fornire servizi a banda ultralarga a famiglie ed imprese, mettiamo la nostra infrastruttura di eccellenza a disposizione degli altri operatori per accelerare la diffusione di servizi a banda ultralarga in tutte le aree del Paese. Siamo orgogliosi che Iliad, che ha recentemente lanciato i propri servizi nel segmento del fisso, abbia deciso di affidarsi alla nostra rete e al nostro know-how tecnologico“.

