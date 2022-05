SIM solo Internet: 4 offerte di Maggio 2022 per sostituire il fisso di casa

SIM solo Internet : scopri come navigare a casa alla massima velocità su smartphone, tablet e PC anche in contemporanea senza avere una linea fissa attiva

Oggi non è più necessario avere una linea fissa per navigare tranquillamente su Internet a casa anche in Wi-Fi. Gli operatori di telefonia mobile infatti permettono di avere una soluzione economica ma efficiente per accedere al web su diversi dispositivi, compresi smartphone e tablet, anche contemporaneamente e con prestazioni del tutto simili a un’offerta Internet casa. Stiamo parlando delle cosiddette SIM solo Internet, che prevedono una quantità prestabilita di Gigabyte a fronte di un costo mensile fisso. Una volta inserita in un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet si può subito iniziare a navigare. Il vantaggio è che questi dispositivi possono essere utilizzati anche fuori casa.

SIM solo Internet: 4 offerte per sostituire il fisso di casa

Per chi cerca una SIM solo Internet per navigare senza linea fissa la migliore offerta sul mercato è quella di WindTre in quanto prevede Gigabyte illimitati per navigare fino a 300 Mbps in download sulla Top Quality Network dell’operatore e un modem Wi-Fi trasportabile che può essere utilizzato anche fuori casa. Basta collegarlo ad una presa di corrente per iniziare a navigare. Il prezzo è poi scontato per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile. L’unico lato negativo è che la copertura è limitata solo ad alcuni Comuni.

Gli altri operatori permettono invece di acquistare SIM solo Internet con una quantità di traffico dati incluso che va da un minimo di 20 GB a un massimo di 300 GB. Per lo più è possibile navigare fino a 300 Mbps in download ad eccezione dell’offerta 5G di TIM, che garantisce prestazioni superiori anche fino a 2 Gbps nelle aree coperte dalle reti di ultima generazione. La maggior parte di queste tariffe permette poi di avere un modem Wi-Fi portatile incluso, pagabile a rate con un vincolo di permanenza minimo o a prezzo scontato in un’unica soluzione.

Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Super Internet Casa illimitati in 4G 19,99 euro per i clienti mobile WindTre 6,99 euro 10 euro Giga 300 300 GB in 4G+ 13,99 euro 9,99 euro Gratuita ho. Solo Dati 200 GB in 4G 19,99 euro 9 euro Gratuita Supergiga 200 200 GB anche in 5G per 3 mesi, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 19,99 euro Gratuita 25 euro Giga Speed Plus 100 100 GB 19,99 euro Gratuita Gratuita

1. Super Internet Casa

Navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

modem Super Internet Wi-Fi incluso

L’offerta di WindTre ha un costo di 19,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore fino al 9/5/22, altrimenti 22,99 euro al mese. Attivazione a 6,99 euro invece di 49 euro con offerta attiva 24 mesi. La SIM costa 10 euro. L’offerta è disponibile solo in alcuni Comuni.

2. Dati 300 di Iliad

Chiamate a 28 cent al minuto

SMS a 28 cent

300 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (10 GB in roaming in Ue)

L’offerta Iliad ha un costo di 13,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. La tariffa è disponibile fino al 10/5/22.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte Iliad, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. Per verificare i consumi e il credito residuo, oltre ad accedere ad altre funzioni associate alla linea, si può accedere da mobile o web all’Area Personale sul sito.

3. ho. Solo dati

Per questa offerta ho. Mobile è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent.

Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

4. Supergiga 200 di TIM

200 GB per 3 mesi, poi 100 GB al mese per navigare anche in 5G

Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi

L’offerta TIM prevede primo mese gratuito per i nuovi clienti, poi 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratis se avviene online, altrimenti la spesa è di 5 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. E’ poi possibile usufruire di uno sconto sull’acquisto di un modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro in tutti i negozi TIM.

In tutte le tariffe è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

TIM attualmente raggiunge in 5G le città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta e Rovigo oltre a località turistiche come Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione e altre come Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano.

5. Giga Speed Plus 100 di Vodafone

100 GB per navigare in 4G

Modem Wi-Fi portatile a 1 euro

L’offerta Vodafone ha un costo di 19,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti o di 19 euro in caso di sottoscrizione su SIM già attiva. Con Smart Passport + si hanno fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

La consegna del modem portatile è gratuita (anche in fascia serale) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. E’ possibile seguire il proprio ordine in ogni momento dall’apposito servizio di tracking. Basta inserire il numero di pratica del prodotto acquistato che Vodafone fornisce via SMS o email. Entro 14 giorni è poi possibile esercitare gratuitamente il diritto di ripensamento.