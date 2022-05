Sky TV, Cinema e Netflix in un'unica offerta a meno di 20 euro al mese

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Calcio 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

C’è tempo fino al prossimo 15 maggio per sfruttare la nuova offerta Special Week di Sky. Grazie a questa promozione, disponibile per tutti i nuovi clienti ed anche per i già clienti che non hanno attivato un’offerta Sky Smart, c’è un pacchetto con Sky TV, Sky Cinema e Netflix ad un prezzo super conveniente. A completare i vantaggi della promozione troviamo anche un bonus di benvenuto di sicuro interesse.

Special Week di Sky: abbonamento con Sky TV, Sky Cinema e Netflix a meno di 20 euro al mese

LE FAQ DELLA NUOVA OFFERTA SKY TUTTE LE RISPOSTE Cosa include Sky TV

Sky Cinema

Netflix (piano Standard; + 4 euro per il piano Premium)

Sky Go

un anno di abbonamento Digita+ al Corriere della Sera Quanto costa 19,90 euro al mese per 18 mesi Come si attiva Direttamente online, scegliendo tra Sky Q via Internet e Sky Q via satellite Chi può attivarla I nuovi clienti Sky

I già clienti Sky che non hanno attivato un’offerta Sky Smart Cosa succede dopo 18 mesi L’offerta si rinnova per ulteriori 18 mesi alle condizioni Sky Open ma il cliente può chiedere la disdetta senza penali oppure il passaggio ad una nuova offerta Sky Smart

La nuova offerta Special Week di Sky è davvero da non perdere. Si tratta, infatti, di una promozione limited edition che si rivolge a nuovi clienti Sky (anche a chi in passato aveva un abbonamento) ed ai già clienti Sky che non hanno attivato un’offerta Sky Smart. La promozione in questione include:

Sky TV con la possibilità di accedere a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (le serie TV, comprese le produzioni originali, gli show, i documentari etc.) ed ai contenuti del servizio di streaming Peacock disponibili on demand

con la possibilità di accedere a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (le serie TV, comprese le produzioni originali, gli show, i documentari etc.) ed ai contenuti del servizio di streaming Peacock disponibili on demand Sky Cinema con un ricco catalogo di canali da guardare, oltre 200 prime visioni all’anno, tanti film Sky Original e un ricco catalogo di film on demand

con un ricco catalogo di canali da guardare, oltre 200 prime visioni all’anno, tanti film Sky Original e un ricco catalogo di film on demand Netflix (con abbonamento Standard che garantisce due visioni in contemporanea e contenuti in Full HD; è possibile passare all’abbonamento Premium con quattro visioni contemporanee e contenuti in 4K) con accesso completo a tutto il catalogo di film, serie TV e documentari presenti sulla piattaforma di streaming più utilizzata al mondo

(con abbonamento Standard che garantisce due visioni in contemporanea e contenuti in Full HD; è possibile passare all’abbonamento Premium con quattro visioni contemporanee e contenuti in 4K) con accesso completo a tutto il catalogo di film, serie TV e documentari presenti sulla piattaforma di streaming più utilizzata al mondo Sky Go con la possibilità di accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche tramite app per smartphone, tablet e PC

La nuova offerta per la Special Week di Sky presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Si tratta di una promozione extra rispetto all’offerta normalmente disponibile nel listino Sky. Di solito, infatti, l’operatore propone questo pacchetto a 24,90 euro al mese per 18 mesi. Sfruttando quest’offerta è, quindi, possibile risparmiare 5 euro al mese per 18 mesi (ben 90 euro) senza rinunciare ad alcun contenuto.

Per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta online, inoltre, Sky mette a disposizione un anno di abbonamento alla versione digitale del Corriere della Sera che sarà, quindi, accessibile senza alcun costo aggiuntivo. L’abbonamento proposto ai nuovi clienti Sky è Digita+ (che di solito costa 89 euro all’anno e che in questo caso è azzerato). Questa soluzione include l’edizione digitale del Corriere della Sera e tutti gli allegati in formato digitale.

Da notare, inoltre, che l’offerta è attivabile in uno dei seguenti modi:

con Sky Q via Satellite con la possibilità di accedere ai contenuti 4K HDR con Sky Ultra HD, registrare 4 programmi Sky in contemporanea, mettere in pausa i contenuti in diretta ed aggiungere all’abbonamento Sky Multiscreen per vedere tutti i programmi su di un secondo TV in casa; questa soluzione richiede la parabola

con la possibilità di accedere ai contenuti 4K HDR con Sky Ultra HD, registrare 4 programmi Sky in contemporanea, mettere in pausa i contenuti in diretta ed aggiungere all’abbonamento Sky Multiscreen per vedere tutti i programmi su di un secondo TV in casa; questa soluzione richiede la parabola con Sky Q via Internet con l’accesso a tutti i contenuti tramite Internet sfruttando la connessione Internet casa (velocità minima di 10 Mega in download); non serve la parabola

Al termine del periodo promozionale di 18 mesi è possibile l’offerta si rinnova in automatico alle condizioni del listino Sky Open vigente. Il cliente è libero di scegliere se inviare la disdetta dell’abbonamento senza costi (con 30 giorni di preavviso rispetto al rinnovo) oppure se passare ad una nuova offerta Sky Smart, anche in questo caso senza alcun costo.

Per sfruttare l’offerta della Special Week di Sky c’è tempo fino al 15 maggio. Per tutti i dettagli è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Scopri l’offerta Sky TV + Sky Cinema + Netflix a 19,90 euro al mese »

Ricordiamo, invece, che è ancora disponibile la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Quest’offerta, utile per gli utenti indecisi in merito all’attivazione di un abbonamento con Sky, include tutta l’offerta Sky a 9 euro per 30 giorni. Il pacchetto disponibile includerà:

Sky TV

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Sky Go

Netflix con piano Standard

Al termine del periodo di prova, il cliente è libero di scegliere se attivare un nuovo abbonamento, scegliendo tra le promozioni disponibili al momento. In alternativa, è possibile restituire il decoder Sky Q. Nessun costo sarà addebitato in questo caso. Questa promozione, a differenza di quella vista in precedenza, non ha una data di scadenza fissata. Per maggiori dettagli è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri la promozione Prova Sky Q »