Con la scadenza Maggior Tutela luce e gas dietro l’angolo (il 10 gennaio 2024 scatta lo stop per le forniture gas e il 1° aprile 2024 per quelle elettriche), le famiglie italiane hanno sempre più i riflettori puntati sulle migliori offerte luce e gas da attivare per passare al Mercato Libero.

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta i titolari di utenze domestiche a orientarsi tra le numerose soluzioni messe a punto dai gestori energetici della libera concorrenza a novembre 2023, consentendo loro di individuare la tariffa più conveniente sulla base del proprio consumo annuo di energia e metano.

Le migliori offerte luce del Mercato Libero a novembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Illumia Luce Sicura 0,1307 €/kWh con tetto massimo a 0,250 €/kWh 70,67 €/mese 2 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,1307 €/kWh 71,41 €/mese 3 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,1317 €/kWh 72,42 €/mese

Di seguito passiamo ai raggi X le tre offerte luce selezionate dal comparatore di SOStariffe.it e le cui stime di spesa sono parametrate sul consumo di una “famiglia tipo” che registri 2.700 kWh di energia elettrica in un anno.

Ricordiamo che le tre tariffe analizzate di seguito sono a prezzo indicizzato. Questo significa che assicurano l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso (in base all’andamento dell’indice PUN), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Luce Sicura di Illumia

Pur facendo pagare l’energia elettrica come all’ingrosso, Illumia propone una soluzione luce che pone un tetto massimo di prezzo all’energia stessa. Il risultato? Le bollette sono in linea con l’andamento del mercato, ma, in caso di improvvise impennate della materia prima, il costo dell’elettricità non crescerà oltre una certa soglia. Questa tariffa luce “ibrida” (a metà strada tra una tariffa a prezzo indicizzato e fisso) si chiama “Luce Sicura” e ha la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; tetto massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido per 12 mesi);

valido per 12 mesi); tariffa monoraria : il costo dell’energia è slegato dall’ora di utilizzo;

: il costo dell’energia è slegato dall’ora di utilizzo; 12 euro al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione, per un totale di 144 euro l’anno;

sconto in bolletta di 72 euro all’anno, che sarà spalmato in 6 euro al mese per i primi 12 mesi di attivazione dell’offerta;

all’anno, che sarà spalmato in 6 euro al mese per i primi 12 mesi di attivazione dell’offerta; energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al prezzo di 3 euro in più al mese.

La “famiglia tipo” che volesse dire “addio” alla Maggior Tutela e passare al Mercato Libero scegliendo questa offerta luce di Illumia si vedrà recapitare bollette dall’importo mensile di 70,67 euro. Per saperne di più, ecco una panoramica di Luce Sicura:

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Anche Sorgenia è sinonimo di convenienza per le famiglie che stiano valutando di passare al Mercato Libero prima della scadenza Maggior Tutela luce e gas. Ecco ciò che rende Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia così appetibile a novembre 2023:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,60 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione. Sono però previsti sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti;

per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti; 40 euro di bonus in bolletta per i nuovi clienti che sottoscrivano un doppio contratto di fornitura (luce + gas) con Sorgenia;

in bolletta per i nuovi clienti che sottoscrivano un doppio contratto di fornitura (luce + gas) con Sorgenia; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia, con una mappa aggiornata in tempo reale delle colonnine di ricarica auto più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia, con una mappa aggiornata in tempo reale delle auto più vicine alla propria posizione; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ridurre gli sprechi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ridurre gli sprechi; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione , 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; energia proveniente da fonti rinnovabili.

La soluzione luce di Sorgenia costerebbe alla “famiglia tipo” 71,41 euro al mese. Per saperne di più, il link di riferimento è il seguente:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito, ha messo a punto una promozione dedicata ai clienti domestici che provengano dalla Maggior Tutela: scegliendo Octopus Flex Monoraria riceveranno uno sconto di 40 euro nella prima bolletta utile.

Di seguito le caratteristiche di questa promozione luce:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno); tariffazione monoraria : il costo unitario dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo unitario dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; sconto #Octofriends: sconto di 20 euro in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro;

in fattura portando un amico o un conoscente in Octopus Energy. Il nuovo cliente riceverà invece un bonus di 30 euro; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa offerta luce, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile pari a 72,42 euro in bolletta. Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Le migliori offerte gas del Mercato Libero a novembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,4076 €/Smc 127,08 €/mese 2 AGSM AIM Energia Promo Gas 0,4026 €/Smc 137,29 €/mese 3 Eni Plenitude Fixa Time Gas 0,6270 €/Smc 137,84 €/mese

Di seguito, analizziamo le tre offerte gas selezionate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Anche in questo caso, le prime due offerte considerate sono a prezzo indicizzato, con condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso legate all’andamento dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale). La terza offerta, quella proposta da Eni Plenitude, è invece a prezzo bloccato per 12 mesi, così da offrire uno scudo di protezione contro eventuali rialzi dei listini gas all’ingrosso.

Gas Naturale Variabile di Argos

Il gruppo padovano Argos conquista il gradino più alto del podio della convenienza grazie alla seguente offerta metano, le cui tariffe sono in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale);

di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale); un ventaglio di funzionalità con l’ App ArgosConnectEnergy per una gestione da remoto della propria fornitura;

per una gestione da remoto della propria fornitura; una rete di 50 punti vendita tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Un presidio territoriale per una risposta mirata ai bisogni dei clienti.

L’attivazione di Gas Naturale Variabile di Argos si tradurrebbe in una spesa mensile di 127,08 euro. Per procedere con l’attivazione dell’offerta, ecco il link:

Promo Gas di AGSM AIM Energia

AGSM AIM Energia, società con sede a Verona, punta su una promozione gas (in esclusiva con SOStariffe.it) dai seguenti tratti distintivi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,010 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile di 9,99 euro a copertura dei costi di commercializzazione (circa 120 euro annui);

a copertura dei costi di commercializzazione (circa 120 euro annui); sconto di 25 euro una tantum per i nuovi clienti che sarà erogato nella prima bolletta;

una tantum per i nuovi clienti che sarà erogato nella prima bolletta; gestione in autonomia della fornitura grazie all’ App AGSM AIM Energia , con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore;

, con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore; emissioni di CO₂ compensate attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione della promozione, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” si attesta sui 137,29 euro:

Fixa Time Gas di Eni Plenitude

Tra le offerte gas appetibili a novembre 2023 per coloro che provengano dalla Maggior Tutela c’è anche Fixa Time Gas di Eni Plenitude. Si tratta di una soluzione che blocca il prezzo del metano per 12 mesi, così da proteggere i clienti domestici da improvvise oscillazioni della materia prima. Ecco le condizioni tariffarie proposte da Eni Plenitude, che applica, tra l’altro, uno sconto del 5% sul prezzo del metano nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria delle bollette:

prezzo del gas fisso per 12 mesi: 0,6270 €/Smc (questa tariffa è già comprensiva dello sconto addebito diretto su conto corrente);

(questa tariffa è già comprensiva dello sconto addebito diretto su conto corrente); contributo fisso mensile di 12 euro per spese di commercializzazione (il totale annuo è di 144 euro );

); app Eni Plenitude per avere tutti i dettagli sulle utenze a portata di smartphone o tablet;

per avere tutti i dettagli sulle utenze a portata di smartphone o tablet; emissioni di CO₂ della fornitura gas compensate;

accesso gratuito al programma fedeltà Plenitude Insieme, con vantaggi e possibilità di risparmio ogni giorno.

Con Fixa Time Gas, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 137,84 euro per le bollette della luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

