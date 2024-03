Scopri come ottenere il rimborso bollette per la fatturazione a 28 giorni . Ecco descritte nel dettaglio tutte le procedure per la richiesta a seconda dell'operatore di rete fissa

La questione delle bollette a 28 giorni non si è ancora risolta per molti utenti di rete fissa. Se siete stati colpiti da questa pratica, oggi giustamente riconosciuta come illecita, avete il diritto al rimborso bollette e il vostro operatore è obbligato a informarvi sulle modalità per ottenerlo. Detto questo, non tutti i gestori di rete fissa sono stati così trasparenti con gli utenti. Se ancora non avete richiesto il rimborso, ecco come farlo in base ai vari operatori.

Rimborso bollette per la fatturazione a 28 giorni: le ultime di marzo 2024

Operatori Come richiedere il rimborso per la fatturazione a 28 giorni TIM i clienti possono richiedere il rimborso su www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/rimborsi-fatture-28-giorni

non ci sono dettagli sugli ex clienti WindTre i clienti possono richiedere il rimborso su www.windtre.it/delibera-26918cons

non ci sono dettagli sugli ex clienti Vodafone i clienti possono richiedere il rimborso su landing.vodafone.it/privati/fatturazione-mensile

gli ex clienti possono richiederlo tramite raccomandata o PEC Fastweb Mobile non ci sono dettagli sul sito sulla modalità di richiesta online

La fatturazione a 28 giorni è una pratica iniziata intorno al 2015 da parte TIM, Vodafone, WindTre e Fastweb che prevedeva non più una bolletta mensile a 30 giorni ma appunto a 28 giorni. In questo modo gli utenti andavano a pagare un mese in più all’anno, con un aumento dell’8,6% di spesa annuale per la connessione di casa. Alla fine del 2017 l’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni) ha imposto agli operatori coinvolti di bloccare immediatamente le fatturazione a 28 giorni e li ha multati per una cifra totale superiore ai 200 milioni di euro. Il Garante ha anche imposto un rimborso bollette con uno storno degli importi della tredicesima mensilità. Alcuni operatori hanno tentano di applicare un aumento dei prezzi delle proprie offerte fisso per compensare il ritorno alla fatturazione mensile ma anche questa operazione è stata bloccata dall’AGCOM.

Si diceva che gli operatori sono obbligati a informare gli utenti sulla possibilità di un rimborso bollette per la fatturazione a 28 giorni ma le cose non sembrano molto migliorate rispetto a poco tempo fa. A febbraio comunque la Corte di Cassazione ha bocciato l’ultimo ricorso di TIM sul tema.

Rimborso con TIM

Per richiedere il rimborso bollette con TIM potete collegarvi alla pagina www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/rimborsi-fatture-28-giorni. L’operatore inoltre ricorda “ai propri clienti di rete fissa, che hanno ricevuto fatture a 28 giorni successivamente al 31 marzo 2017, che è possibile chiedere il rimborso o un servizio compensativo gratuito contattando il Servizio Clienti 187 oppure accedendo all’Area MyTIM. Si precisa che non è necessario essere ancora clienti TIM per chiedere il rimborso“. Per gli ex clienti, invece, non è ancora stata chiarita la modalità di rimborso.

Rimborso con WindTre

I clienti di WindTre possono richiedere il rimborso bollette alla pagina www.windtre.it/delibera-26918cons. Accedendo all’Area Clienti sul sito e app troverete tutte le “soluzioni di ristoro”. “Potrai scegliere tra numerose proposte di Partner selezionati, molte delle quali di valore superiore a quanto previsto dalla suddetta delibera, – afferma WindTre – nonché soluzioni proposte WindTre quali ad esempio Giga gratuiti o sconti per l’acquisto di telefoni. Ti ricordiamo che, laddove tu lo preferissi, potrai scegliere di richiedere, in alternativa, il ristoro tramite storno in fattura“.

L’operatore però ricorda che “la tua scelta sulle modalità di restituzione dei giorni erosi non implica acquiescenza di WindTre alla delibera AGCOM n.269/18/CONS ed alle precedenti sul medesimo tema. Una volta effettuata, questa scelta non potrà essere modificata. Con la scelta alternativa al ristoro tramite storno in fattura, tu accetti di rinunciare espressamente e inequivocabilmente alla restituzione dei giorni erosi nel periodo decorrente dal 23 giugno 2017 fino al ritorno alla fatturazione su base mensile e non avrai più nulla a che pretendere da WindTre“.

Rimborso con Vodafone

Vodafone permette di richiedere il rimborso bollette al link landing.vodafone.it/privati/fatturazione-mensile compilando l’apposito form online. Anche gli ex clienti attivi da prima del 5/4/18 che hanno disattivato la linea fissa con Vodafone dopo il 23/6/17 può richiedere il rimborso bollette inviando una raccomandata con la causale “rimborso fatturazione 28 giorni cliente disattivo” alla Casella Postale 190 – 10015 IVREA oppure inviando una PEC a servizioclienti@vodafone.pec indicando numero di contatto, il codice cliente che si trova nell’ultima fattura ricevuta e il numero di telefono per il quale si desidera ricevere il rimborso.

Rimborso con Fastweb

Al momento sembra non esserci un link attivo sul sito di Fastweb Casa per il rimborso bollette. In ogni caso l’operatore sicuramente ha comunicato le modalità per la richiesta in fattura o nell’Area Personale. Anche in questo caso, però, mancano le informazioni per chi non è più cliente di Fastweb Casa ma vuole richiedere il rimborso.

