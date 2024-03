Tornano a crescere le tariffe della RC auto: aumento del 7,5% a gennaio 2024, secondo quanto rileva l’IVASS. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni calcola che il prezzo medio è salito a 389 euro. Dodici mesi prima, a gennaio 2023, era di 362 euro. Il rialzo nel giro di un anno è stato di 27 euro.

Eppure risparmiare sulla polizza RC auto è possibile grazie al confronto delle tariffe. E si può farlo consultando il comparatore di SOStariffe.it per scoprire le migliori offerte tra i partner per un’assicurazione auto a marzo 2024. Con questo tool digitale e gratuito è possibile comparare preventivi “su misura” e individuare le soluzioni vantaggiose per gli automobilisti. Non va poi dimenticato che, in qualsiasi momento, è possibile richiedere assistenza telefonica gratuita e senza impegno all’acquisto, chiamando il numero verde 800 999 565. Per avere una fotografia delle proposte delle compagnie assicurative, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Confronta la polizza auto di marzo 2024»

RC Auto in crescita (+7,5%) il prezzo medio a gennaio 2024: sale a 389 euro

RC AUTO – PERIODO RC AUTO – PREZZO MEDIO RC AUTO – VARIAZIONE ANNUALE 1° gennaio 2014 499,72 € ——- 1° gennaio 2015 461,20 € – 7,7% 1° gennaio 2016 427,65 € – 7,3% 1° gennaio 2017 412,20 € – 3,6% 1° gennaio 2018 408,88 € – 0,8% 1° gennaio 2019 406,19 € – 0,7% 1° gennaio 2020 395,60 € – 2,6% 1° gennaio 2021 368,91 € – 6,7% 1° gennaio 2022 352,89 € – 4,3% 1° gennaio 2023 362,04 € + 2,6% 1° gennaio 2024 389,14 € + 7,5%

Nel suo bollettino mensile, l’IVASS rileva che, sulla base dei contratti sottoscritti nel mese di gennaio 2024, l’indagine sui prezzi effettivi per la polizza RC Auto evidenzia che:

il prezzo medio dell’assicurazione auto è di 389 euro , in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. In termini reali, l’aumento è stato del +6,7% ;

, in aumento in termini nominali del su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. In termini reali, l’aumento è stato del ; i prezzi medi sono ancora inferiori al periodo pre-pandemico (406 euro a gennaio 2019);

le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +3,3% (Catanzaro ) e il +10% (Alessandria) ;

) e il ; per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è del +10,4%.

Dal rapporto di IVASS emerge che il differenziale di premio assicurativo tra Napoli e Aosta è di 250 euro, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Tra le città dove la polizza RC auto è più economica, ci sono:

Enna (287 euro) ;

; Oristano (297 euro);

Potenza (299 euro).

Secondo l’analisi eseguita dall’IVASS, il podio delle città dove l’assicurazione auto è più cara è il seguente:

Napoli (560 euro, in rialzo del +6,2%) ;

; Prato (553 euro, con un incremento del 5,3%);

Caserta (500 euro, con un aumento del 6,2%).

Stilando invece una classifica delle città dove gli aumenti della polizza auto sono stati maggiori, in testa alla graduatoria, con una percentuale uguale (+10%), ci sono Alessandria, Biella, Lecco e Vercelli. Rialzi consistenti anche a Milano (+9,90%) e Roma (+9,80%).

Assicurazione auto: come risparmiare sulla polizza a marzo 2024

Di fronte a questi aumenti, se possiedi una macchina ti starai domandando: come faccio a risparmiare sull’assicurazione auto? Risposta: affidandoti alla comparazione online dei preventivi. In questo modo, infatti, riuscirai a individuare una polizza auto particolarmente conveniente e in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza. Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile ridurre al minimo il costo del premio finale e trovare la compagnia assicurativa più conveniente tra i partner di marzo 2024.

Utilizzare questo tool digitale e gratuito è semplice e ti permette di individuare la polizza auto più economica da attivare. Per scoprire tutti i preventivi disponibili e su misura per te devi solo inserire alcune informazioni:

dati assicurativi dei veicolo;

caratteristiche dell’auto;

dati anagrafici.

Con i tuoi dati inseriti, puoi ottenere decine di preventivi da confrontare tra loro. Infatti. con il comparatore di SOStariffe.it puoi tagliare le spese assicurative senza rinunciare a una copertura in linea con le tue necessità.

Ricorda che a determinare il costo del premio finale dell’assicurazione sono numerosi fattori. Perché, oltre alla responsabilità civile che è obbligatoria per poter circolare, sul prezzo complessivo incidono sia l’età del veicolo, sia l’inserimento nella polizza delle garanzie accessorie che sono facoltative: incendio e furto, kasko, assistenza stradale, grandine, atti vandalici, tutela legale e altre ancora. Una volta individuata la polizza da attivare ti è possibile procedere con la sottoscrizione online, oppure puoi salvare il preventivo, mantenendo il prezzo bloccato, per fare una valutazione con tutta calma successivamente.