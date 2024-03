Il calo dei mutui variabili arriverà quest’estate. Sono queste le previsioni dei mercati che stimano un discesa iniziale delle rate mensili di 20 euro. Poi la riduzione aumenterà progressivamente sino a 100 euro entro fine 2024. La BCE ha lasciato invariato il tasso sui rifinanziamenti al 4,50%. Per cui non ci saranno cambiamenti al ribasso per i tassi variabili nell’immediato. Ecco come trovare le offerte più vantaggiose per un mutuo tra i partner del comparatore di SOStariffe.it .

Mutui variabili invariati (per ora). Non è una scioglilingua, ma è ciò che, in sintesi, sta accadendo sui mercati. Dopo che la BCE (Banca centrale europea) ha deciso di non tagliare i tassi sul costo del denaro, i mutui variabili rimangono così come sono: a caro prezzo e non vantaggiosi rispetto a quelli a tasso fisso.

La discesa dei tassi variabili è destinata a slittare almeno fino all’estate. Solo con l’arrivo della bella stagione potrebbero esserci delle novità positive, con l’asticella che potrebbe cominciare a scendere. Per ora, la mossa giusta per risparmiare sulla rata mensile è la surroga, ossia la portabilità gratuita di un mutuo da una banca a un’altra, cambiandone le condizioni contrattuali. Per esempio, passando dal tasso variabile al più conveniente tasso fisso.

Sia per la surroga di un mutuo in essere, sia per l'attivazione di un nuovo mutuo, il comparatore di SOStariffe.it confronta le soluzioni più vantaggiose dei partner e ti aiuta a trovare quella più in linea con le tue esigenze.

Mutui variabili: quando cominceranno a scendere le rate mensili

MUTUI VARIABILI: LE DOMANDE MUTUI VARIABILI: LE RISPOSTE Qual è il tasso sugli interessi dei mutui confermato dalla BCE? Il tasso sui rifinanziamenti è del 4,50% Qual è l’interesse più basso per un mutuo a tasso variabile a marzo 2024? È pari al 4,66% Quando inizieranno a scendere i mutui a tasso variabile? Non prima di maggio-giugno 2024, stando alle previsioni dei mercati Quanto potranno diminuire le rate mensili di un mutuo variabile? Da un minimo di 20 € ipotizzano per quest’estate a un massimo di 100 € previsto per fine 2024

La BCE ha rivisto al ribasso le stime dell’inflazione dal 2,7% al 2,3% per il 2024. Ma la Banca centrale europea ha lasciato immutati i tassi di interesse. L’istituto di Francoforte ha rinviato la riduzione del costo del denaro ai prossimi mesi: probabilmente un primo taglio avverrà a giugno 2024. Per ora la BCE ha confermato il tasso:

sui rifinanziamenti al 4,50% ;

; sui depositi al 4%;

sui prestiti marginali al 4,75%.

Intanto i mercati formulano già le prime previsioni. Con un taglio degli interessi sui mutui variabili, i tassi e le rate mensili dei prestiti cominceranno a scendere:

tra maggio e giugno 2024, con un risparmio stimato fino a 20 euro sulla rata mensile ;

; dall’estate a fine 2024, la riduzione delle rate mensili salirà anche a 100 euro al mese.

Facendo una ricerca tra le offerte disponibili sul mercato, per un mutuo per acquistare una casa della durata di 25 anni:

l’interesse a tasso variabile non scende sotto il 4,66% ;

; l’interesse a tasso fisso è del 2,87% ;

; l’1,79% è la differenza tra le due tipologie di mutui.

Mutuo: come risparmiare sulla rata mensile a marzo 2024

In attesa che la BCE metta mano alle forbici per tagliare i tassi, per chi ha in corso un mutuo a tasso variabile, l’operazione consigliata è la surroga che consente di abbassare la rata mensile. Con il comparatore di SOStariffe.it, non solo è possibile confrontare le opzioni più vantaggiose tra i partner per la surroga, ma anche per un nuovo mutuo.

Ricordiamo che la surroga è la portabilità di un mutuo da una banca a un’altra, con la possibilità per il mutuatario di rinegoziare condizioni più vantaggiose del finanziamento stesso, ma senza variare l’importo del debito residuo. Per esempio, è possibile:

passare dal tasso variabile al tasso fisso;

modificare la durata del mutuo;

cambiare il tasso di interessi.

Con SOStariffe.it, è possibile scattare una fotografia delle migliori offerte tra i partner presenti sul comparatore per una surroga. La procedure è semplice e veloce. Occorre:

cliccare su “ Sostituzione mutuo “;

“; scegliere il tipo di tasso fisso o variabile;

inserire l’importo del mutuo da richiedere;

confrontare e valutare le offerte più vantaggiose.

Questo tool digitale e gratuito è un valido alleato della convenienza. Ma, per gli utenti che desiderino farsi aiutare nella scelta di un’offerta, è anche disponibile il servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno al numero verde 800.99.99.95.

