Fatturazione a 28 giorni: bocciato il ricorso di TIM, rimborsi in arrivo per gli utenti

La Corte di Cassazione il 15/2/24 ha pubblicato la sentenza con cui respinge l’ultimo ricorso di TIM, questa volta contro Movimento Consumatori, in merito alla fatturazione 28 giorni. L’associazione chiede all’operatore di telefonia mobile di restituire ai propri clienti oltre 250 milioni di euro e ha reso noto come la Cassazione abbia quindi confermato le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano che, in linea con posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno dichiarato illegittima la pratica della fatturazione 28 giorni.

“Nonostante sia sempre stato chiaro che la fatturazione a 28 giorni era fin dalla sua prima applicazione illegittima TIM ha vanamente cercato di difendere i propri introiti illeciti in tutti i gradi di giudizio. – ha dichiarato Alessandro Mostaccio, Segretario Generale di Movimento Consumatori – La sentenza della Corte è importante, perché afferma che il consumatore medio non può coincidere con la figura dell’homo economicus avveduto, vigile, analitico. In un mercato corretto, gli utenti dovrebbero potersi fidare della lealtà delle aziende con cui stipulano contratti di fornitura, senza doversi trasformare in provetti avvocati. Queste pratiche commerciali scorrette minano profondamente la fiducia dei consumatori e per le aziende telefoniche sarà difficile recuperarla“.

Fatturazione 28 giorni, TIM condannata: tutti i dettagli sulla sentenza di febbraio 2024

Movimento Consumatori riporta quindi la Corte di Cassazione ha ritenuto il divieto di fatturazione 28 giorni non lesivo dei diritti e degli interessi degli operatori in quanto non pregiudica la loro autonomia imprenditoriale. Con le sentenze di primo e secondo grado, quindi, la Corte ha imposto a TIM di restituire i maggiori corrispettivi per i servizi di telefonia fissa versati dai clienti con l’applicazione della fatturazione 28 giorni.

“Sulla base dei dati forniti da TIM nel corso del giudizio d’appello i consumatori danneggiati sarebbero 9.380.055, con un rimborso medio individuale di circa 28,9 euro. Il danno complessivo per i consumatori supera quindi i 250 milioni di euro. – spiegano Paolo Fiorio e Corrado Pinna, i due legali che hanno assistito Movimento Consumatori – Nonostante i provvedimenti dell’AGCOM che hanno imposto la restituzione dei giorni erosi, TIM ha solamente restituito poco meno di 19 milioni di euro, avendo così soddisfatto ad oggi non oltre l’8% dei consumatori danneggiati. La sentenza della Corte di Cassazione va ben oltre le decisioni AGCOM, perché riguarda anche i clienti che abbiano esercitato il recesso indicati da TIM in 5.425.978, con un pregiudizio collettivo di oltre 160 milioni di euro. Infatti il 58% dei consumatori coinvolti, subita l’applicazione della fatturazione a 28 giorni, non ha potuto beneficiare del meccanismo della restituzione dei giorni erosi, avendo esercitato il diritto di recesso. Considerata la gravità del comportamento, la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze del tribunale e della Corte d’Appello, che hanno condannato TIM a inviare ad ogni consumatore receduto una lettera raccomandata per informarlo del diritto al rimborso“.

Il tribunale quindi ha imposto all’operatore di informare gli utenti che hanno esercitato il diritto di recesso sul fatto che possono richiedere il rimborso per l’eccesso di spesa dovuto alla fatturazione 28 giorni. TIM dovrà inoltre provvedere al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.200 euro, oltre ad altri 200 euro per esborsi e il 15% di spese forfettarie e accessori legali.

