Corre la transizione energetica nel mondo: +12% di acquisti aziendali di energia verde nel 2023. USA ancora leader, ma l’Europa registra la maggior crescita. Amazon il più grande acquirente di energia green. La fotografia in cifre del comparto scattata da BloombergNEF e come trovare il miglior preventivo fotovoltaico a febbraio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Energia verde, nuovo primato nel 2023. Dopo il calo storico della produzione di elettricità da carbone e gas in Europa (e il boom di quella da fonti rinnovabili), c’è ora un nuovo dato che certifica la marcia globale verso la transizione energetica.

Secondo BloombergNEF, gli acquisti aziendali di energia pulita nel mondo hanno registrato un +12% nel 2023, centrando un nuovo record: 46 gigawatt (GW) di contratti solari ed eolici stipulati (erano stati 41 GW nel 2022). Ad Amazon è rimasto lo scettro del maggior compratore di energia verde nel mondo (è il quarto anno consecutivo). Nella classifica dei venditori, il podio 2023 è (per la prima volta) della francese Engie.

Energia verde conquista le aziende: +12% di acquisti nel 2023 nel mondo

Secondo quanto spiega BloombergNEF, le aziende nel mondo hanno registrato un record di 46 gigawatt (GW) di contratti solari ed eolici nel 2023, con un +12% rispetto al 2022 (41 GW).

A trainare la marcia globale dei PPA (Power Purchase Agreement), ovvero dei contratti di compravendita energetica sottoscritti tra produttori di elettricità e aziende sono stati:

il miglioramento delle condizioni economiche in aree chiave come l’Europa;

gli obiettivi aziendali in materia di energia pulita.

Dal report di BNEF emerge che il mercato dei PPA è cresciuto in media del 33% dal 2015 e ha catalizzato centinaia di miliardi di dollari di investimenti nella transizione energetica: il 2023 è il settimo anno in cui il segmento dei PPA aziendali ha raggiunto un nuovo massimo.

Kyle Harrison, autore principale del report, spiega che, per le aziende, “non è mai stato così facile acquistare energia pulita. Per la prima volta, in tutto il mondo è ora disponibile una varietà di strutture contrattuali che aiutano le aziende a decarbonizzare il loro consumo energetico”.

Acquisti aziendali di energia verde: USA leader, corre l’Europa

Se in testa alla classifica dei contratti di compravendita energetica tra produttori e aziende sono rimasti saldi gli Stati Uniti, il Vecchio Continente ha fatto però segnare la crescita maggiore. Gli USA, infatti, sono rimasti il mercato più grande per i PPA, con 17,3 GW di accordi annunciati, seppure in calo del 16% rispetto al record di 20,6 GW annunciato nel 2022.

Ma l’Europa non è rimasta a guardare: tra il 2022 e il 2023, ha visto crescere i volumi di acquisti aziendali di energia verde del 74%, raggiungendo i 15,4 GW di gran lunga la crescita maggiore segnalata dal report.

Spiegano da BloombergNEF che, “con l’attenuarsi dei problemi legati alla catena di approvvigionamento e la stabilizzazione del gas dopo la crisi energetica del 2022, i prezzi dei PPA aziendali nel Vecchio Continente sono scesi, spesso più rapidamente dei prezzi dell’energia. Di conseguenza, le condizioni economiche per la stipula di contratti sono risultate molto più appetibili nei mercati europei come Spagna, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. Complessivamente, questi quattro Paesi hanno rappresentato oltre la metà degli accordi annunciati nella regione nel 2023”.

Dalla mappa geografica a quella dei brand. Quali sono state, nel 2023, le aziende che hanno schiacciato maggiormente l’acceleratore sull’acquisto di energia verde? Dallo studio emerge che:

Amazon , per il quarto anno consecutivo, è stato il più grande acquirente di energia pulita al mondo tra le oltre 200 aziende monitorate da BNEF;

, per il quarto anno consecutivo, è stato il tra le oltre 200 aziende monitorate da BNEF; alle spalle del gigante dello shopping online si sono posizionate: Meta, LyondellBasell e Google ;

; tra i produttori, il fornitore di servizi francesi Engie ha venduto la maggior parte dell’energia pulita alle aziende tramite PPA lo scorso anno (2,4 GW di accordi) e ha scalzato il primato di AES (che nel 2023 si è fermato a 1,9 GW di accordi);

ha venduto la maggior parte dell’energia pulita alle aziende tramite PPA lo scorso anno (2,4 GW di accordi) e ha scalzato il primato di (che nel 2023 si è fermato a 1,9 GW di accordi); in classifica, tra i produttori, anche Tata Power con 1,2 GW, Lightsource BP (1 GW) ed Eneco (0,9 GW).

