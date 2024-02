Scopri come acquistare Sky Glass , la nuova Smart TV di Sky dalle incredibili funzioni, con uno sconto di 150 euro a febbraio. Ecco tutti i prezzi per i vari modelli

Sky Glass è l’innovativa Smart TV realizzata da Sky per i suoi clienti per la pay TV. Disponibile in diversi formati e colori, permette di accogliere e organizzare in una sola interfaccia tutti i contenuti di Sky, le migliori le app e i canali in chiaro senza dover passare da una piattaforma all’altra. A febbraio potete avere Sky Glass con pagamento a rate senza interessi e un prezzo scontato di 150 euro.

Sky Glass: caratteristiche tecniche e funzioni

Sky Glass Caratteristiche tecniche Display Schermo 4K Quantum Dot con HDR – Dolby Vision, HDR10, HLG Dimensioni Dimensione senza stand (LxAxP): 43″ > 96.25 x 62.86 x 4.77cm

55″ > 123.09 x 78.06 x 4.77cm

65″ > 144.98 x 90.37 x 4.77cm Dimensione con stand (LxAxP): 43″ > 96.25 x 63.69 x 21.1cm

55″ > 123.09 x 78.89 x 24.8cm

65″ > 144.98 x 91.20 x 28.8cm Peso Senza supporto TV: 43″ > 14 kg

55″ > 23 kg

65″ > 28 kg Con supporto TV: 43″ > 19 kg

55″ > 28 kg

65″ > 35 kg Audio Altoparlanti 3.1.2 output, sub-woofer 2x con formato audio Dolby Atmos e potenza fino a 215W Connettività Connettività Internet in Wi-Fi o Ethernet (velocità minima raccomandata fino a 10 Mbps per la visione in HD e fino a 25 Mbps per quella in Ultra HD) Funzionalità Decoder integrato e nessuna parabola Consumi 43″ > 66 kWh/1000h

55″ > 77 kWh/1000h

65″ > 85 kWh/1000h

Sky Glass si caratterizza per uno schermo 4K HDR con 8,3 milioni di pixel e più di un miliardo di colori con tecnologia Quantum Dot e definizione Ultra HD. Grazie alla tecnologia Intelligent Zonal, poi, alcune aree specifiche all’interno delle immagini vengono ottimizzate in modo dinamico per rendere il nero ancora più nero e i colori chiari luminosissimi.

La TV integra poi 6 potenti speaker che creano l’effetto Dolby Atmos a 360° indirizzando l’audio verso l’alto e frontalmente. I bassi sono profondi e la qualità del suono è resa ancora più elevata grazie a un sub-woofer. Non serve quindi acquistare una sound bar, cavi, casse esterne o telecomandi per un’esperienza sonora immersiva.

Potete accedere alle diverse funzioni di Sky Glass tramite i comandi vocali. Ad esempio si può cercare un programma su qualsiasi canale semplicemente dicendo il titolo di un film o il nome di un attore. Potete poi creare un playlist personale per salvare i vostri contenuti preferiti. Per aggiornarla basta cliccare sul tasto “+” del telecomando. La funzione Restart permette poi di far ripartire un programma già iniziato anche se in diretta.

A livello estetico, Sky Glass è stato realizzato con materiali di prima qualità come alluminio anodizzato e rete acustica intrecciata. La cornice dello schermo è in tono coordinato con gli speaker, che si possono comunque personalizzare applicando delle apposite cover. Per avviare la visione vi servono solo una presa e il telecomando, eliminando così il fastidio dei grovigli di cavi. La staffa di montaggio è già integrata nella TV, la prima ad essere certificata come prodotto Carbon Neutral da Climate Impact Partners. La staffa si può adattare al muro o su un supporto in tinta. Sky Glass si aggiorna in automatico grazie al sistema operativo Entertainment OS.

Sky Glass vi verrà consegnato direttamente fino all’ingresso di casa nel proprio imballaggio. L’acquisto è senza interessi e con garanzia legale di due anni. Alla TV potete anche aggiungere il decoder Sky Stream per accedere al servizio opzionale Sky Glass Multiscreen e vedere tutti i contenuti del vostro abbonamento in diverse stanze della casa.

Sky Glass: le offerte per acquistarlo a rate a febbraio 2024

Modelli Prezzo scontato di 150 euro Sky Glass ‘S’ da 43″ 10 €/mese per 48 rate + 21 € di anticipo

+ 40 €/mese per 12 rate + 21 € di anticipo

+ 501 € in un’unica soluzione Sky Glass ‘M’ da 55″ 17 €/mese per 48 rate + 21 € di anticipo

+ 68 €/mese per 12 rate + 21 € di anticipo

+ 837 € in un’unica soluzione Sky Glass ‘L’ da 65″ 24 €/mese per 48 rate + 21 € di anticipo

+ 96 €/mese per 12 rate + 21 € di anticipo

+ 1.173 € in un’unica soluzione

Per avere Sky Glass con uno sconto di 150 euro si deve avere attivo un abbonamento a Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus) disponibile a 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, o Sky TV + Sky Sport + Netflix a 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro al mese. Di seguito tutti i prezzi a seconda dei diversi modelli di Smart TV:

Sky Glass ‘S’ da 43″

10 euro al mese per 48 rate + 21 euro di anticipo

+ 40 euro al mese per 12 rate + 21 euro di anticipo

+ 501 euro, invece 651 euro, in un’unica soluzione

Sky Glass ‘M’ da 55″

17 euro al mese per 48 rate + 21 euro di anticipo

+ 68 euro al mese per 12 rate + 21 euro di anticipo

+ 837 euro, invece 987 euro, in un’unica soluzione

Sky Glass ‘L’ da 65″

24 euro al mese per 48 rate + 21 euro di anticipo

+ 96 euro al mese per 12 rate + 21 euro di anticipo

+ 1.173 euro, invece 1.323 euro, in un’unica soluzione

Sky Glass è disponibile nei colori Bianco ceramica, Rosa champagne, Verde alpino, Blu oceano e Nero antracite.

Le altre offerte di Sky a febbraio 2024

Le migliori offerte di Sky Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Sky TV + Sky Sport + Netflix Champions League, Europe League, motori, tennis, basket e altri sport 24,90 €/mese per 18 mesi

Se non avete ancora un abbonamento alla pay TV, oggi potete scegliere tra diversi pacchetti di Sky interessanti come:

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Sky Go

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese. Non ci sono vincoli e si può rinnovare l’offerta al costo corrente. Potete attivarla, salvo proroghe, fino al 10/3/24. Il contributo per l’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

Chi ha un abbonamento a DAZN può vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. L’apposita opzione si può attivare dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Potete vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola a 9 euro. Dopo un mese potete attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

