Furti d’auto in aumento in Italia . Nel 2023 sono cresciuti del 5%. Un’auto rubata su 3 è in Campania. Una fotografia in cifre del fenomeno e come trovare la migliore assicurazione auto a febbraio 2024 sul comparatore di SOStariffe.it .

Dalla Fiat Panda alla Toyota Rav4: sono i modelli più rubati in Italia. Furti d’auto in aumento (+5% nel 2023 rispetto al 2022) e le grandi città sono nel mirino dei ladri di veicoli. Roma, Napoli, Milano, Bari in testa a questa speciale graduatoria. Il 90% dei furti si concentra in Campania, Lazio, Puglia e Lombardia.

È questa la fotografia scattata dal report dell'Osservatorio di LoJack, l'azienda americana di servizi telematici e di recupero di veicoli rubati.

Furti d’auto in aumento del 5% lungo la Penisola nel 2023

Si rubano più auto in Italia. Nel 2023 l’aumento è stato del +5% rispetto all’anno precedente, come riferisce il rapporto “Stolen Vehicle Recovery 2024” dell’Osservatorio di LoJack, la società leader nei servizi telematici e nel recupero di veicoli rubati. Le statistiche riportate nello studio sono state redatte prendendo in esame oltre 550 mila dispositivi installati a bordo di veicoli circolanti lungo la Penisola.

“Il fenomeno dei furti di veicoli nel nostro Paese – dice Sandro Biagianti, direttore sicurezza LoJack – non conosce crisi. Dal nostro report di inizio anno emerge come il trend sia nuovamente in forte crescita e nei prossimi mesi la necessità di componenti mancanti nell’industria di produzione e di pezzi di ricambio potrebbero generare un nuovo importante incremento di furti parziali e totali“.

I cinque modelli di utilitarie più rubate in Italia sono:

Fiat Panda;

Fiat 500;

Citroen C3;

Lancia Ypsilon;

Smart Fortwo.

Per quanto riguarda i Suv (il 53% delle auto nel mirino dei ladri), questi sono i cinque modelli più rubati:

Toyota Rav4;

Toyota C-HR;

Fiat 500X;

Jeep Renegade;

Peugeot 3008.

Nove furti di auto su 10 (pari al 90%) sono messi a segno in 4 regioni italiane:

Campania (quasi 1 su 3);

Lazio (24%);

Puglia (20%);

Lombardia (14%).

Sono anni ormai che la maggior parte dei furti avviene in queste 4 regioni, tanto che proprio in queste regioni si registra il maggior aumento delle assicurazioni auto. Tra le città spiccano le metropoli: Roma, Napoli, Bari e Milano.

Tra i sistemi più utilizzati per rubare un’auto “si consolida il trend dei crimini messi a segno anche grazie al supporto di strumenti hi-tech, in primis attraverso la clonazione della chiave, che consente di portare via il veicolo in pochi secondi senza lasciare alcun segno di effrazione”, osserva il report.

