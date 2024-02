Sky Mobile è pronta al debutto. Dopo l’annuncio arrivato nei mesi scorsi, il nuovo operatore virtuale si prepara al lancio delle prime offerte che saranno “chiare e trasparenti” oltre che “senza costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita“. Sky, che entra nel mercato di telefonia mobile grazie a una collaborazione con Fastweb (il nome ufficiale dell’operatore è “Sky Mobile powered by Fastweb”), ha appena annunciato la data di avvio dei suoi servizi.

Sky Mobile: ecco quando arrivano le prime offerte

3 COSE DA SAPERE SU SKY MOBILE 1. Le prime offerte saranno disponibili dal 29 febbraio 2024 2. Sky Mobile utilizzerà la rete Fastweb, che sarà il fornitore del servizio 3. Ci sarà il 5G e le offerte saranno senza costi nascosti e vincoli

Il debutto di Sky Mobile è programmato per il prossimo 29 di febbraio. A partire da questa data, quindi, saranno disponibili le prime offerte Sky Mobile, con la possibilità per gli utenti di acquistare una SIM e richiedere la portabilità del numero da un altro operatore.

Per il momento, Sky non ha fornito alcun dettaglio in merito alle caratteristiche del suo servizio di telefonia mobile. Come già annunciato nei mesi scorsi, Sky sfrutterà la rete di Fastweb ed andrà, quindi, a mettere a disposizione dei suoi utenti anche il 5G che sarà disponibile per il 90% della popolazione italiana entro il 2025. Per quanto riguarda il 4G, invece, ci sarà una copertura del 99% del territorio.

Da notare che per i già clienti Sky (per il settore Pay TV e/o per la telefonia fissa) potrebbero esserci offerte dedicate, con costi ridotti e/o più Giga a disposizione. In arrivo, inoltre, potrebbero esserci offerte combinate con bundle che uniranno tutti i servizi Sky con condizioni agevolate.

Per saperne di più in merito a quelle che saranno le offerte Sky Mobile bisognerà attendere una settimana. Il prossimo 29 di febbraio, con il lancio ufficiale delle prime offerte, Sky entrerà ufficialmente nel settore di telefonia mobile andando a mettere a disposizione le prime tariffe per i nuovi clienti.

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Andrea Duilio, CEO di Sky, ha sottolineato: “Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto”

