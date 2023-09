Rallenta inflazione e i conti deposito , che offrono rendimenti al 5% e più, sono un investimento sicuro e remunerativo contro l'erosione dei risparmi giacenti sui conti correnti. Per far fruttare i propri soldi , con il comparatore di SOStariffe.it , è possibile trovare le offerte più vantaggiose di settembre 2023 .

Rallenta ancora l’inflazione: ad agosto 2023 la corsa dei prezzi si ferma al +5,5% annuo in Italia, scendendo dal +5,9% di luglio 2023. Lo rende noto l’ISTAT. Il carrello della spesa invece segna un +9,6%. L’Istituto di statistica conferma la fase di decelerazione dell’inflazione nel nostro Paese, mentre nell’Eurozona resta stabile al 5,3%, con i beni alimentari che trainano i rincari. Un andamento che continua a pesare sul potere d’acquisto e sui consumi delle famiglie.

Un’inflazione così alta erode il potere d’acquisto del denaro in giacenza sui conti correnti. Di conseguenza, non è vantaggioso lasciare grosse somme sul conto corrente. Una mossa remunerativa per compensare l’erosione dei propri risparmi è investirli in un conto deposito che, anche con vincoli di breve durata (12 mesi), compensano ormai l’inflazione in quanto le banche offrono tassi di interesse anche del 5%.

Per scegliere una soluzione conveniente per il proprio portafoglio, il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it mette a confronto le offerte più redditizie sottoscrivendo un deposito della durata di un anno.

Rallenta inflazione, ma non cala il carrello della spesa a Settembre 2023

La discesa di agosto 2023 dell’inflazione (al 5,5%) è positiva, ma non sufficiente perché i prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registrano un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua. La decelerazione dell’inflazione è dovuta ai seguenti fattori:

frenata dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (a +5,7%), come carburanti, gas e luce del Mercato Libero;

rallentamento degli alimentari non lavorati (+9,2%) e lavorati (+10,1%).

Ma per Assoutenti e Unione Nazionale Consumatori non si ferma la crescita dei prezzi della spesa, a partire da cibo e bevande. E le due associazioni hanno stimato che solo per gli alimentari una famiglia con due figli spende 777 euro in più all’anno.

Un’inflazione così elevata pesa comunque sui bilanci domestici. Federconsumatori lancia l’allarme: “Non c’è da cantar vittoria: con l’inflazione a questi livelli le ricadute per ogni famiglia, in termini annui, sono pari ad un aggravio di 1.639 euro. Quel che è peggio è che in autunno, purtroppo, la situazione è destinata a peggiorare, soprattutto sul fronte energetico“.

Gli fa eco Confesercenti che, in una nota, commenta i dati Istat sui prezzi al consumo di agosto 2023: “Prosegue, come previsto, il processo di rientro dell’inflazione ma ad un ritmo ancora lento. Mentre risale leggermente l’inflazione acquisita, al 5,7%, che secondo nostre stime dovrebbe essere il dato di chiusura dell’anno. Abbiamo, perciò, ancora di fronte almeno due anni per tornare al livello di guardia del 2-2,5%. Uno scenario di incertezza che continuerà ad incidere negativamente su redditi e potere d’acquisto delle famiglie” E ancora: “E prosegue anche l’erosione del potere d’acquisto delle famiglie: continuerà a ridursi, anche se in misura minore rispetto allo scorso anno, e questo comporterà una forte frenata dei consumi dello 0,5% rispetto al 4,6% dello scorso anno“.

Rallenta inflazione: volano i conti deposito a Settembre 2023

NOME DEL CONTO DEPOSITO RENDIMENTO GARANTITO 1 Deposito Flessibile di BBVA 5% di rendimento per 12 mesi senza vincoli 2 Cherry Vincolato di Cherry Bank 5% di tasso di interesse per vincoli di 12 mesi 3 Time Deposit di Twist 4,7% di rendimento per 12 mesi di vincolo

Mentre la BCE prosegue nella sua politica monetaria restrittiva innalzando i tassi di interesse, i conti di deposito a si adeguano: le banche, infatti, erogano rendimenti ormai pari all’inflazione, rendendo questi prodotti finanziari un’opportunità per difendere la liquidità in eccesso dall’erosione del caro vita.

Non va dimenticato poi che il conto deposito è un investimento sicuro in quanto garantito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) che permette di beneficiare di una copertura sui depositi bancari fino a 100.000 euro in caso di fallimento di una banca, un paracadute finanziario che rende sicuri gli investimenti nei conti deposito.

C’è poi da tenere in considerazione che un conto deposito può essere con vincolo e, di conseguenza, con rendimenti più elevati dato che, per rientrare in possesso della somma investita, è applicata una penale oppure si perdono gli interessi maturati. C’è poi il conto deposito svincolato, con tasso di interesse inferiore rispetto all’opzione non svincolabile. Ma in questo caso, si può riavere il denaro depositato in qualsiasi momento, senza pagare alcune penale.

Analizziamo qui di seguito, i tre conti deposito con il rendimento più alto per un investimento di breve durata (12 mesi) a settembre 2023: le tre offerte sono state selezionate dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it.

Deposito Flessibile di BBVA

Con “Deposito Flessibile”, BBVA offre un conto deposito che garantisce un rendimento lordo annuo del 5% senza vincoli per 12 mesi. Investendo una somma di 20.000 euro, si ottiene un guadagno netto di 701,92 euro.

La capitalizzazione è a 12 mesi e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la banca multinazionale spagnola concede un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. L’importo minimo è 500 euro, quello massimo di 50.000 euro.

Il Deposito Flessibile BBVA è disponibile solo per i clienti del conto corrente online BBVA a zero spese per sempre. Inoltre, questo conto corrente dà una remunerazione del 4% (senza condizioni e senza un importo minimo richiesto) sul saldo del conto fino al 31 gennaio 2025.

Con la promozione del Gran Cashback 20% BBVA, il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti, questo conto include gratuitamente:

carta di debito ;

; prelievo di contanti da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario fino a una soglia massima di 6.000 euro;

bonifico istantaneo fino a un tetto massimo di 1.000 euro;

fino a un tetto massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA;

ricarica del conto.

Per i clienti di BBVA, ci sono anche le seguenti soluzioni di finanziamento:

Stipendio in anticipo , ricevendo lo stipendio sul proprio conto prima del giorno di paga;

, ricevendo lo stipendio sul proprio conto prima del giorno di paga; Prestito Immediato , ottenendo finanziamenti con un click e senza burocrazia;

, ottenendo finanziamenti con un click e senza burocrazia; Pay&Plan, dividendo l’importo dei propri acquisti in rate mensili.

Per avere una panoramica dell’offerta del conto deposito di BBVA, ecco il link di riferimento:

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Remunerativo è anche il conto deposito “Cherry Vincolato” di Cherry Bank, in quanto offre un tasso d’interesse lordo annuo del 5% per un vincolo della durata di 12 mesi: investendo 20.000 euro, il guadagno netto è di 701,92 euro. Altre caratteristiche di questo conto deposito sono le seguenti:

svincolo anticipato non previsto;

liquidazione degli interessi ogni 3 mesi ;

; importo minimo di 3.000 euro;

somma massima di 3 milioni di euro.

Vantaggioso è anche il vincolo a 36 mesi di Cherry Bank, che offre un tasso di interesse pari al 5,4% lordo annuo.

C’è poi “Cherry Recall“, con vincoli della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Il tasso di interesse lordo annuo è del 3,50% indipendentemente dalla durata del deposito. Unico requisito previsto: un preavviso di 32 giorni per riavere la somma depositata.

In aggiunta c’è anche “Cherry Box” per depositi senza vincolo della durata di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi e con un rendimento lordo annuo dello 0,40%.

Per conoscere l’offerta di Cherry Bank, segui il link:

Time Deposit di Twist

Tra i conti deposito più redditizi con un vincolo a 12 mesi, c’è anche Time Deposit, un deposito vincolato a scadenza del conto corrente Twist. Con un tasso di interesse del 4,75% per un anno di vincolo, con una capitalizzazione a un mese e un importo minimo vincolabile di 10.000 euro, l’apertura del deposito avviene tramite Internet e non prevede alcun costo. Per esempio, per un investimento di 20.000 euro, il guadagno netto è di 664,82 euro.

Senza possibilità di ridurre la durata del vincolo e senza estinzione anticipata parziale, per aprire Time Deposit, è necessario essere intestatario o cointestatario del conto corrente Twist.

Per saperne di più dell’offerta di Twist, clicca al link sottostante:

