Come di consueto Apple ha scelto settembre per presentare il suo ultimo modello di smartphone. iPhone 15 si caratterizza per un display Super Retina XDR da 6,1″, processore proprietario A16, sistema evoluto a doppia fotocamera e USB Type-C. iPhone 15 Pro invece vanta uno schermo da 6,7″ con scocca in titanio, chip A17 Pro e tripla fotocamera.

Offerte con iPhone 15 incluso Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 7,95 €/mese Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G 7,99 €/mese per sempre TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 5G 9,95 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 11,95 €/mese Dati 300 di Iliad minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G 13,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Tutti i grandi operatori di telefonia mobile hanno lanciato le rispettive offerte smartphone incluso per l’acquisto a rate di iPhone 15 con modalità e prezzi differenti. Acquistare un prodotto di Apple permette di avere gratis 3 mesi di Apple TV+ ma vi ricordiamo che al momento è possibile solo pre-ordinare il telefono dato che le spedizioni inizieranno solo dal 22/9/23.

Per confrontare le offerte per iPhone 15 a rate dei principali operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. La nostra soluzione infatti vi permette non solo di acquistare il telefono dei vostri sogni al prezzo più basso ma anche di abbinargli la promozione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo ed esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte con iPhone 15 incluso di TIM

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33 €/mese per 30 rate 979 € iPhone 15 Plus a partire da 56,45 €/mese senza interessi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 42 €/mese per 30 rate 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 50 €/mese per 30 rate 1.489 €

TIM vi permette di acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo con vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Si può pagare anche tramite finanziamento TIMFin (TAEG – TAN 0,00%, salvo approvazione) ma solo con carta di credito, in quanto non sono accettate né carta prepagate né di debito anche se abilitate agli acquisti online. Chi ha la rete fissa invece può addebitare le rate direttamente in bolletta.

Con TIM Rivaluta Smartphone si può dare in permuta un vecchio telefono per ottenere uno sconto sul finanziamento. La consegna è gratuita ma è previsto anche il ritiro in negozio nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 7,99 euro al mese. Può acquistarla solo chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri. Il trasferimento del numero è gratuito e richiedere un massimo di 3 giorni lavorativi.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. Può acquistarla solo chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di avere Giga illimitati fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Se però si abbinano alla promozione almeno 3 SIM entro il 23/9/23 il costo mensile è azzerato.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. Può acquistarla solo chi ha meno di 25 anni. Per personalizzarla si possono aggiungere le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese.

Per tutte le promozioni di TIM il contributo per la SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile ha uno sconto sulla sua offerta Internet casa:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma se si ha già una SIM mobile diventa di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 23/9/23.

Le offerte con iPhone 15 incluso di Iliad

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 39,16 €/mese per 20 rate senza interessi 979 € iPhone 15 Plus a partire da 45,16 €/mese per 20 rate senza interessi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 45,56 €/mese per 20 rate senza interessi 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 59,56 €/mese per 20 rate senza interessi 1.489 €

Anche Iliad permette di acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo. Solitamente le sue offerte sono senza vincoli ma in questo caso l’operatore low cost richiede di non cambiare gestore entro 12 o 20 mesi. Potete pagare con finanziamento a tasso zero e prima rata dopo un mese, salvo approvazione da parte di Younited. La consegna è gratuita.

Con il suo servizio di trade-in dando in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o MacBook si può scegliere se ottenere una rateizzazione più conveniente per avere iPhone 15 con la promessa di restituirlo alla fine del finanziamento o uno sconto fino a 735 euro che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento.

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ed è fisso per sempre.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ed è fisso per sempre.

Attivando qualsiasi tariffa mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito come Giga 150 si ha incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa di Iliad. In base alla copertura potrete quindi accedere a diverse varianti di fibra ottica FTTH al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

IliadBox

connessione senza limiti in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese ed è fisso per sempre.

Le offerte con iPhone 15 incluso di Fastweb

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,95 €/mese per 20 rate 979 € iPhone 15 Plus a partire da 54,40 €/mese per 20 rate 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 59,30 €/mese per 20 rate 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 71,70 €/mese per 20 rate 1.489 €

Se acquistate iPhone 15 a rate con Fastweb Mobile potete avere non solo un telefono al giusto prezzo ma anche il raddoppio dei Giga se abbinate le rate alla sua offerta mobile di base. In questo caso infatti Fastweb Mobile include 300 GB in 5G invece di 150 GB allo stesso prezzo. L’operatore richiede una permanenza minima da 20 a 30 mesi ma nei suoi negozi consente di richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 mesi (TAN FISSO 0% TAEG 0%, salvo approvazione). Anche il ritiro del dispositivo avviene presso il punto vendita.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G con smartphone a rate

per navigare anche in 5G con smartphone a rate 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa (si rinnova di anno in anno con l’offerta mobile)

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb non prevede un contributo di attivazione ma la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi e consegnata direttamente nella cassetta delle lettere.

Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Chi attiva Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi può attivare l’offerta fibra ottica dell’operatore a prezzo scontato:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione

modem FASTGate

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo sarebbe di 27,95 euro al mese senza vincoli ma per chi è anche cliente mobile diventa di 22,95 euro al mese senza vincoli.

Le offerte con iPhone 15 incluso di Vodafone

Vodafone lancerà le sue offerte per iPhone 15 a rate il 22/9/23. Nel frattempo potete valutare alcune delle promozioni oggi disponibili come Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite con acquisto online. Aggiungendo uno smartphone è previsto un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi ed eventualmente anche il pagamento di un anticipo. La consegna è gratuita ed effettuata nei giorni lavorativi in tutta Italia.

Con Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio smartphone e decidere se ricevere un acconto direttamente sul conto corrente o uno sconto fino a 600 euro sulle rate per l’acquisto di iPhone 15.

Se ancora non siete clienti di Vodafone per la rete fissa potete attivare:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

100 euro di buono regalo per Amazon.it con attivazione entro il 21/9/23

Il costo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Se però siete avete già una SIM mobile di Vodafone il costo della rete fissa è di 22,90 euro al mese senza vincoli e l’attivazione è gratuita.

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

100 euro di buono regalo per Amazon.it con attivazione entro il 21/9/23

Il costo è di 24,90 euro al mese senza vincoli L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Le offerte con iPhone 15 incluso di WindTre

Smartphone disponibili Prezzo a rate con WindTre Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 24,99 €/mese per 24 mesi + 129,99 € di anticipo 979 € iPhone 15 Plus a partire da 24,99 €/mese per 24 mesi + 139,99 € di anticipo 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 29,99 €/mese per 24 mesi + 249,99 € di anticipo 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 34,99 €/mese per 24 mesi + 369,99 € di anticipo 1.489 €

Con WindTre potete acquistare iPhone 15 a rate con protezione contro il furto inclusa. È previsto un vincolo di permanenza minimo da 24 a 30 mesi e un costo di attivazione di 6,99 euro una tantum. Scegliendo la modalità Easy Pay si paga con addebito automatico su conto correte o carta di credito. Il ritiro del dispositivo avviene solo in negozio. Con Reload ExChange potete dare in permuta un vecchio modello per ottenere uno sconto sull’acquisto di iPhone 15.

Se ancora non siete clienti di WindTre per la rete fissa potete attivare:

Super fibra

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6

Il costo è di 26,99 euro al mese ma se avete già una SIM mobile di WindTre diventa di 22,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche. I clienti fisso hanno poi Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia.

