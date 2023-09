Il Bonus Bollette continuerà a essere una delle principal i misure di sostegno contro la crisi energetica, attenuata rispetto allo scorso anno ma ancora in corso. Il Governo non ha ancora ufficializzato un nuovo provvedimento ma le ultime indiscrezioni chiariscono quelli che saranno i piani sul nuovo bonus. Vediamo i dettagli completi in merito.

Per il quarto trimestre del 2023 ci sarà un nuovo potenziamento del Bonus Bollette. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, infatti, sembra oramai certo che il provvedimento sarà incluso nel prossimo decreto sul tema energia, che dovrebbe portare all’introduzione anche di un nuovo Bonus Benzina.

Saranno confermati i requisiti ISEE per l’accesso all’agevolazione e, nello stesso tempo, ci sarà il ritorno di un bonus integrativo che andrà a sommarsi a quello ordinario. Da notare, inoltre, che l’importo del Bonus Bollette dovrebbe aumentare rispetto ai valori del terzo trimestre del 2023.

Ricordiamo, in ogni caso, che per ridurre l’importo delle bollette è fondamentale ridurre il costo dell’energia. Si tratta di un’opportunità accessibile grazie alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile cliccando sul link qui di sotto.

Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è indicato anche nell’ultima bolletta ma può essere calcolato tramite il tool integrato) per accedere subito a una panoramica completa delle tariffe più convenienti disponibili sul mercato.

Bonus Bollette: tutte le novità in arrivo da Ottobre 2023

3 COSE DA SAPERE SUL BONUS BOLLETTE 1. Il Bonus viene erogato come sconto in bolletta 2. Per il quarto trimestre dovrebbe esserci un bonus integrativo 3. L’accesso al bonus per “disagio economico” è legato al rispetto di requisiti ISEE

Le ultime informazioni disponibili anticipano le mosse del Governo per il quarto trimestre del 2023 che inizierà a ottobre. Il Bonus Bollette riceverà un nuovo potenziamento, con l’0biettivo di aiutare ancora di più le famiglie a contrastare gli effetti della crisi energetica che, sebbene attenuata, è ancora in corso.

Il potenziamento sarà confermato da un nuovo decreto del Governo, atteso per la fine del mese di settembre. Resteranno confermati i requisiti all’accesso. Per beneficiare dei bonus per disagio economico è necessario rispettare una delle seguenti condizioni.

ISEE non superiore a 9.530 euro

famiglie con almeno 4 figli con ISEE fino a 30.000 euro

nuclei familiari titolari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza

ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro (importo ridotto all’80%)

C’è poi il Bonus Luce per disagio fisico, accessibile presentando un’apposita domanda al Comune di residenza a seguito del rilascio di un certificato ASL.

Il provvedimento del Governo in arrivo dovrebbe confermare il ritorno del bonus integrativo. In sostanza, per tutto il quarto trimestre, ci sarà uno sconto aggiuntivo in bolletta che andrà a sommarsi allo sconto garantito dal bonus ordinario, seguendo un meccanismo già adottato nei trimestri precedenti.

La misura di sostegno è fondamentale per ridurre l’importo complessivo delle bollette. Da notare, in ogni caso, che l‘importo effettivo del bonus sarà deciso da ARERA. I valori ufficiali saranno rivelati soltanto nelle prossime settimane, dopo che il Governo avrà definito i fondi da stanziare per l’agevolazione.

Ricordiamo che il valore dei bonus per disagio economico dipende da:

bonus luce : numero di componenti del nucleo familiare

: numero di componenti del nucleo familiare bonus gas: numero di componenti del nucleo familiare, utilizzo del gas (acqua calda, cottura e/o riscaldamento), zona climatica dove è ubicata la fornitura

I due bonus sono cumulabili con l’agevolazione per disagio fisico.

Da notare, inoltre, che il Governo potrebbe anche rinnovare gli altri aiuti validi per questo trimestre come:

l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas

il taglio al 5% dell’IVA sul gas

Si tratta di misure ancora tutte da confermare, così come sono da confermare i possibili aiuti in arrivo per le imprese. Di certo, il nuovo decreto interverrà su vari aspetti delle forniture di luce e gas. Al momento, però, non sono ancora disponibili informazioni precise e dettagliate in merito. Sarà necessario attendere i prossimi giorni per poter ottenere un aggiornamento sulla questione.

Ricordiamo, invece, che gli oneri di sistema per le bollette dell’energia elettrica sono oramai stati ripristinati e che, per la Tutela, potrebbe esserci una proroga per quanto riguarda la fine del regime tutelato. Tale proroga dovrebbe essere di 6 mesi.

