Con l'autunno alle porte, per il Governo è tempo di un nuovo decreto per risolvere alcune delle principali problematiche del Paese: il caro energia e, quindi, gli aumenti registrati per le bollette di luce e gas oltre che per la benzina e gli altri carburanti. Per evitare una nuova stangata autunnale per le famiglie, quindi, sarà necessario un intervento deciso: in arrivo c'è un nuovo decreto .

Nel corso delle prossime settimane arriverà un nuovo decreto “energia” da parte del Governo. Sul tavolo, infatti, ci sono diverse questioni da affrontare. Il possibile aumento delle bollette di luce e gas in autunno oltre che i rincari registrati dai carburanti in queste ultime settimane (con ulteriori aumenti in arrivo che restano possibili) richiederanno un intervento deciso.

In più, per quanto riguarda le bollette, c’è da considerare la fine degli aiuti attualmente in vigore. Il prossimo 30 settembre, infatti, termineranno le misure stabilite dal Governo lo scorso giugno. Sarà necessaria una proroga o comunque l’individuazione di misure alternative per contenere gli aumenti.

Vediamo, punto per punto, quali potrebbero essere le misure in arrivo da Governo con il prossimo decreto che dovrebbe essere definito entro la fine del mese di settembre.

Bollette luce e gas: le novità in arrivo con il prossimo decreto

3 COSE DA SAPERE SUGLI AIUTI PER LE BOLLETTE DI LUCE E GAS 1. Il prossimo 30 settembre scadono gli aiuti previsti per il terzo trimestre 2. Da ottobre potrebbe partire i Bonus Riscaldamento 3. Il nuovo decreto del Governo dovrebbe attuare una nuova proroga per gli aiuti

Il nuovo decreto sarà fondamentale per contrastare il caro bollette e il possibile aumento dei prezzi in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Per quanto riguarda il gas, a partire dal mese di ottobre, potrebbe scattare il nuovo Bonus Riscaldamento, già definito e pronto a entrare in vigore nel caso in cui i prezzi all’ingrosso dovessero aumentare troppo.

C’è, però, la necessità di rinnovare i Bonus Luce e Gas, riservati alle famiglie in difficoltà economica. Questi bonus, attualmente, sono potenziati con un bonus integrativo che si traduce in uno sconto maggiore in bolletta. Tale bonus integrativo terminerà il prossimo 30 settembre e dovrà essere rinnovato.

Per il gas, inoltre, sono in scadenza anche l’azzeramento degli oneri di sistema e il taglio al 5% dell’IVA. Anche queste misure dovranno essere rinnovate, per evitare una stangata in autunno. Nei mesi scorsi, era stata anticipata la volontà di introdurre un nuovo bonus per tutte le famiglie (senza limiti di reddito). Al momento, però, non ci sono aggiornamenti in merito.

Un nuovo decreto è comunque necessario: anche se i prezzi all’ingrosso di luce e gas sono calati rispetto alla seconda metà del 2022, infatti, le quotazioni continuano a essere ben superiori rispetto ai livelli pre-crisi. Per evitare un aumento incontrollato delle spese delle famiglie serviranno nuove misure.

Il Governo non dovrebbe effettuare modifiche strutturali ma solo interventi temporanei, con misure valide per tutto il quarto trimestre dell’anno. Ne sapremo di più già nel corso dei prossimi giorni. Il prossimo 30 settembre, infatti, è sempre più vicino.

Nuovo bonus benzina in arrivo?

Un altro tema su cui il Governo sarà chiamato a intervenire è il caro carburanti. Le rilevazioni del Mise, infatti, confermano un sostanziale aumento dei prezzi medi di benzina e diesel ad agosto 2023. Rispetto al mese precedente, infatti, la benzina è aumentata del +4% mentre il diesel del +7%.

Rispetto a maggio scorso, la benzina costa circa 13 centesimi al litro in più, con un costo medio di 1,94 euro per litro, mentre il diesel costa 12 centesimi al litro in più, con un costo medio di 1,83 euro per litro. Per gli automobilisti, quindi, c’è da fare i conti con un rincaro netto dei costi di utilizzo delle auto.

Il Governo sarebbe al lavoro su un nuovo bonus benzina, accessibile in particolare ai redditi bassi e a chi, per motivi di lavoro, deve utilizzare molto l’auto. Al momento, però, non sono ancora disponibili informazioni precise in merito. La nuova misura contro il caro carburanti sarà inclusa nello stesso “decreto energia” che comprenderà le misure per le bollette.

