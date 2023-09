TIMVISION è la piattaforma di intrattenimento di TIM. L’operatore di rete fissa e mobile ha predisposto offerte per tutti i gusti, da chi ama lo sport agli appassionati di serie TV e film fino ai cartoni animati per i bambini di ogni età. In questi giorni è possibile attivare TIMVISION insieme ad alcune app di streaming molto popolari come DAZN o Netflix a prezzi davvero imperdibili ma bisogna affrettarsi.

TIMVISION, le offerte per la TV di settembre 2023

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Intrattenimento TIMVISION, Disney+, Netflix Standard e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION 6,99 €/mese fino al 28/10,23, poi 19,99 €/mese TIMVISION con Disney+ TIMVISION, Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION primi 3 mesi gratis, poi 9,99 €/mese con attivazione entro il 23/9/23 TIMVISON e Netflix TIMVISION, Netflix Standard e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION 14,99 €/mese TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ TIMVISION, DAZN Standard, Infinity+, Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION 24,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 29,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION, DAZN Standard, Infinity+, Disney+, Netflix Standard e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION 40,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 45,99 €/mese

Le offerte TIMVISION si possono abbinare a qualsiasi offerta per la rete fissa o la telefonia mobile dell’operatore. Se non volete cambiare gestore si può sempre acquistare una SIM che verrà utilizzata solamente per l’addebito del costo mensile dell’abbonamento per la TV. Su TIMVISION potete vedere film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e tutta la Serie A femminile. Discovery+ Sport è incluso fino al 31/12/23, poi si disattiva in automatico. Potete continuare la visione a 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese. Di seguito ecco le offerte TIMVISION disponibili a settembre:

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION

Netflix Standard (visione in HD 1080p su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità e supporto alla funzione download)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 6,99 euro al mese fino al 28/10/23, poi si rinnova a 19,99 euro al mese.

Su Disney+ potete vedere tutti i contenuti di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con il piano Standard di Netflix, invece, avete inclusi film, serie TV e produzioni originali come l’ultima serie di The Witcher o Questo mondo non mi renderà cattivo di Zero Calcare. È prevista la visione in HD a 1080p su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità e con supporto alla funzione download.

TIMVISION con Disney+

TIMVISION

Disney+

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 9,99 euro al mese invece di 15,98 euro al mese con attivazione entro il 23/9/23.

TIMVISION e Netflix

TIMVISION

Netflix Standard

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 14,99 euro al mese.

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 24,99 euro al mese fino al 31/12/23 per i clienti fisso o fino al 27/1/24 per quelli mobile, poi si rinnova a 29,99 euro al mese.

DAZN permette di vedere tutta la Serie A fino al 2024 (10 partite su 10 per giornata) e la Serie BTK compresi playoff e playout, Europa League, i migliori incontri della Conference League e altri sport come freccette, rugby, motori, basket, golf e altri anche su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Il piano Standard prevede la visione su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Si possono collegare all’abbonamento fino a sei dispositivi. Potete passare a un abbonamento DAZN Plus al costo di 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese. Con questo piano potete associare fino a sette dispositivi e guardare lo sport su due dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti diverse.

Su Infinity+ invece potete seguire 104 partite di Champions League e vedere altri contenuti anche in 4K.

TIMVISION Gold

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

Netflix Standard

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 40,99 euro al mese fino al 31/12/23 per i clienti fisso o fino al 27/1/24 per quelli mobile, poi si rinnova a 45,99 euro al mese.

Per tutte le offerte TIMVISION non c’è costo di attivazione acquistandole online, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro se si dispone già del decoder TIMVISION Box. Quest’ultimo è incluso in comodato d’uso gratuito e offre funzioni come l’ottimizzazione automatica della connessione a garanzia di un segnale stabile e una visione di altissima qualità, comandi vocali per cercare i propri programmi preferiti, Chromecast integrata per trasmettere i contenuti sul telefono sulla TV e la possibilità di attivare tutte le app di Google Play da YouTube a Spotify, etc. In alternativa potete scegliere il TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

Le offerte fisso e mobile di TIM di settembre 2023

Alla vostra offerta TIMVISION potete abbinare una delle offerte dell’operatore per mobile o fisso. Se cercate una promozione conveniente per il cellulare potete confrontare le migliori proposte sulla piazza con il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete tutte le informazioni che vi servono per scegliere l’offerta più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tra le migliori offerte di TIM per il mobile abbiamo:

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo)

per navigare in fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo) 14 GB per navigare in roaming in Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart

Se invece preferite avere un’offerta fibra ottica al giusto prezzo potete scegliere tra le tante proposte di TIM in base alla copertura disponibile nel vostro Comune. Ad esempio sulla FTTH (Fiber to the Home) potete navigare alla massima velocità in oltre 1.500 città in tutta Italia e con una latenza inferiore a 6 ms per una comunicazione sostanzialmente istantanea. In alternativa si può accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per i già clienti mobile di TIM è invece di 25,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la si acquista entro il 10/9/23.

Attiva una delle offerte fibra TIM »

Se avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem avete uno sconto di 120 euro, suddivisi in 24 rate da 5 euro al mese, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps. I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G per 6 SIM di tutta la famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) attivando TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si associano almeno 3 SIM alla promozione entro il 23/9/23 il prezzo è azzerato. Avete inclusi anche altri vantaggi come la possibilità di acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese o 3 mesi di TIMVISION con Disney+ in regalo, poi si rinnova a 9,99 euro al mese.