Su SOStariffe.it una fotografia degli aventi diritto al bonus bollette 2023 e le modalità per ottenere gli sconti sulle spese di energia e gas a settembre 2023. Oltre ai consigli per trovare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero per prepararsi alla stagione fredda.

Nuovi beneficiari per il bonus bollette 2023: come richiederlo a Settembre

Mentre il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni starebbe valutando una proroga per altri tre mesi del potenziamento dei bonus luce e gas (in scadenza il 30 settembre 2023), ecco una fotografia di chi siano i beneficiari del Bonus bollette e le modalità per ottenerlo in questa coda d’estate.

Ricordiamo che per trarre il massimo vantaggio dagli aiuti statali è consigliabile attivare offerte luce e gas del Mercato Libero che propongano un prezzo della materia prima quanto più contenuto possibile: infatti, le spese per l’approvvigionamento dell’energia (costo kWh) e del gas (costo metano al metro cubo) sono quelle che incidono maggiormente in bolletta e che fanno lievitare gli importi in fattura.

Si tratta di uno strumento online, gratuito e intuitivo, che permette ai nfrontare le promozioni dei titolari di utenze domestiche di cogestori energetici a settembre 2023 a partire da una stima reale dei propri consumi annui. Tale informazione può essere recuperata sia consultando la bolletta dell’attuale fornitore (nella sezione dedicata ai consumi) sia stimandola tramite il tool integrato del comparatore.

Bonus bollette: a chi spettano gli sconti per luce e gas a Settembre 2023

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 In che cosa consiste il bonus bollette? Chi sono i beneficiari del bonus bollette? Quando scade il potenziamento dei bonus? Si articola nel bonus elettrico per disagio economico e fisico, oltre che nel bonus gas per disagio economico Famiglie con ISEE fino a 15mila€, famiglie numerose con ISEE fino a 30mila€, percettori di reddito/pensione di cittadinanza, famiglie che accudiscono un malato che utilizzi device medici salvavita Il 30 settembre 2023 (a meno di proroghe) il potenziamento dei bonus luce e gas smette di avere efficacia

Il bonus bollette ha rappresentato (e rappresenta tuttora) un vero e proprio salvagente per le famiglie più vulnerabili e in affanno con il pagamento delle bollette di luce e gas. Grazie, infatti, al potenziamento dei bonus luce e gas per disagio economico e fisico (introdotto dal governo Draghi e poi confermato dall’esecutivo Meloni), i clienti domestici più vulnerabili hanno potuto ottenere uno sconto significativo sulle spese dell’energia elettrica e del gas.

Fino al 30 settembre 2023 è in vigore la versione potenziata dei bonus luce e gas: all’assegno ordinario è affiancato un bonus integrativo o straordinario, che ha l’obiettivo di aumentare l’importo complessivo dello sconto agli aventi diritto. Sino a fine anno, invece, sono in vigore le nuove soglie ISEE per l’accesso ai bonus, innalzate da Palazzo Chigi per aiutare le famiglie a ridurre l’impatto della crisi energetica.

Ecco dunque chi può beneficiare, a settembre 2023, dei bonus luce e gas:

i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con un ISEE non superiore a 30mila euro annui ;

; i titolari di un reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

i nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico (e utilizzi apparecchi elettromedicali salvavita).

Ricordiamo che, mentre il bonus luce e gas per disagio economico è vincolato al possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al di sotto delle soglie elencate qui sopra, l’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico non dipende dalla situazione reddituale ma dal possesso, tra l’altro, di un certificato ASL che attesti la grave situazione di salute e la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale.

Restringendo il focus sul bonus luce e gas per disagio economico, c’è da tenere presente che, per le famiglie con meno di 4 figli e con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro, è prevista una riduzione dell’importo dello sconto all’80% della quota totale. In particolare:

le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 9.530 euro riceveranno l’importo pieno del bonus (100%);

riceveranno del bonus (100%); i nuclei familiari con un ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro si vedranno erogare bonus dall’importo ridotto all’80%.

Ricordiamo che lo sconto in bolletta sarà erogato in automatico alle famiglie in condizione di disagio economico che soddisfino i requisiti ISEE richiesti, purché abbiano presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Va, invece, presentata ai Comuni o ai CAF abilitati un’apposita richiesta per l’ottenimento del bonus elettrico per disagio fisico.

Bollette luce e gas: gli altri aiuti statali in vigore fino a Settembre 2023

Come accennato poco sopra, il potenziamento dei bonus luce e gas per famiglie in condizioni di disagio economico e fisico resterà in vigore sino al 30 settembre 2023. Insieme a questa misura, continueranno ad avere validità sino a fine settembre anche i seguenti aiuti statali:

IVA ridotta al 5% sulle somministrazioni di gas metano (l’aliquota ordinaria è al 10%). La riduzione dell’IVA vale anche per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano;

sulle somministrazioni di gas metano (l’aliquota ordinaria è al 10%). La riduzione dell’IVA vale anche per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano; azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas (gli oneri di sistema sulle bollette luce sono stati invece reintrodotti dal 1° aprile 2023).

Per quanto non ci siano ancora conferme ufficiali da parte del governo su una proroga degli aiuti statali, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha aperto nei giorni scorsi all’ipotesi di “portare avanti lo sforzo economico” sostenuto in questi mesi, in particolare per quanto concerne il potenziamento del bonus bollette.