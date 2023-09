Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 812,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 1.488,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

Con l’autunno alle porte, si parla già di stangata in arrivo per il portafogli delle famiglie italiane. Dopo l’allarme lanciato da Nomisma Energia su un rincaro tra il 7% e il 10% delle tariffe luce da ottobre 2023 e l’aumento del +2,3% delle tariffe gas, Assoutenti rincara la dose: tra bollette, alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione, gli italiani vanno incontro ad un salasso da 1.600 euro a famiglia.

Il rischio di nuovi aumenti luce e gas preoccupa i titolari di utenze domestiche, sempre più a caccia di soluzioni per illuminare e riscaldare casa che non svuotino eccessivamente le tasche. Una strada da percorrere per mettersi al riparo da eventuali impennate dei beni energetici è quella di attivare offerte luce e gas a prezzo fisso: queste tariffe del Mercato Libero consentono di bloccare il costo unitario della materia prima (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) per un determinato periodo di tempo (generalmente 12 o 24 mesi). Questo significa che il prezzo di energia e metano stabilito in fase di attivazione dell’offerta resterà invariato per tutta la durata del vincolo contrattuale, facendo così evitare ai consumatori l’impatto delle oscillazioni del mercato.

Come trovare le offerte luce e gas a prezzo bloccato più competitive del Mercato Libero? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, che setaccia le proposte dei gestori energetici che operano nel regime di libera concorrenza e individuano le soluzioni più vantaggiose sulla base del profilo di consumo di ciascun nucleo familiare.

Offerte prezzo fisso: ecco le migliori soluzioni luce a Settembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA COSTO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Octopus Energy Octopus Fissa 12 mesi 0,1740 €/kWh 71,74 €/mese 2 NeN Luce Special 48 0,1980 €/kWh 75,64 €/mese 3 Pulsee Luce RELAX Fix 0,1691 €/kWh 77,29 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato attivabili a settembre 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno.

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

L’offerta luce a prezzo fisso di Octopus Energy si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1740 €/kWh (tariffazione monoraria, cioè si paga l’energia lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore);

(tariffazione monoraria, cioè si paga l’energia lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore); corrispettivo fisso pari a 6,50 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno); energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 71,74 euro.

Luce Special 48 di NeN

Questa soluzione di NeN (proposta in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) si caratterizza per:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); 8 euro al mese di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (la spesa in un anno è pari a 96 euro);

bonus di benvenuto di 48 euro destinato ai nuovi clienti che attivino Luce Special 48;

destinato ai nuovi clienti che attivino Luce Special 48; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 75,64 euro.

Pulsee Luce RELAX Fix

Pulsee permette di attivare la seguente fornitura luce a prezzo bloccato:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,1691 €/kWh (tariffa monoraria);

: (tariffa monoraria); contributo fisso mensile di 12 euro al mese per spese di commercializzazione (144 euro all’anno);

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee ;

; possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione a pagamento Zero Carbon Footprint (per abbattere le proprie emissioni inquinanti) a 5 euro al mese;

(per abbattere le proprie emissioni inquinanti) a 5 euro al mese; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 77,29 euro.

Offerte prezzo fisso: le top soluzioni gas a Settembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA COSTO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 NeN Gas Special 48 0,6900 €/Smc 138,33 €/mese 2 Argos Gas Naturale fissa 0,7000 €/Smc 143,91 €/mese 3 A2A Energia Click Gas 0,7200 €/Smc 146,61 €/mese

Di seguito il podio delle offerte gas a prezzo bloccato identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo”, il cui consumo annuo di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas Special 48 di NeN

Anche per la fornitura del metano, NeN (marchio di Yada Energia) si conferma un magnete del risparmio a settembre 2023 grazie alle seguenti condizioni tariffarie (in esclusiva con SOStariffe.it):

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,6900 € /kWh ;

per 12 mesi: ; contributo fisso pari a 8 euro al mese (indipendente dai consumi) per costi di commercializzazione e vendita (96 euro all’anno);

bonus di benvenuto di 48 euro, spalmato sulle prime 12 fatture (4 euro a fattura);

di 48 euro, spalmato sulle prime 12 fatture (4 euro a fattura); gestione online della fornitura tramite App NeN;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 138,33 euro al mese.

Gas Naturale Fissa di Argos

Per quanto riguarda la fornitura gas, spicca tra le più vantaggiose a settembre 2023 anche quella di Argos (che è, tra l’altro, un’esclusiva per i lettori di SOStariffe.it):

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,7000 €/Smc ;

; contributo fisso per spese di commercializzazione: 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno);

(circa 99 euro all’anno); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture;

per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture; duplice modalità di pagamento delle bollette: tramite addebito bancario o bollettino postale.

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 143,91 euro.

Click Gas di A2A

La carta d’identità dell’offerta di A2A Energia (che è un’esclusiva web) è la seguente:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,7200 €/Smc;

€/Smc; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 9,50 euro al mese (per un totale di 114 euro all’anno);

al mese (per un totale di 114 euro all’anno); possibilità di avere la fornitura sempre in palmo di mano grazie all’ App MyA2A e all’area clienti online del sito;

e all’area clienti online del sito; possibilità di attivare la fornitura anche tramite WhatsApp ;

; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 146,61 euro al mese.

